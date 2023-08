Erste E-Autos im Streifendienst der Polizeiinspektionen Kempten und Sonthofen

Von: Susanne Lüderitz

Polizeimeister Johannes Schwarzbach (v.l.) und Polizeihauptmeister René Schultze von der Polizeiinspektion Sonthofen haben den neuen BMW iX1 zusammen mit Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler vorgestellt. Das Allradfahrzeug hat eine Leistung von 32 Kilowatt, eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde, eine optimale Reichweite von 440 Kilometern und beschleunigt von null auf 100 Kilometer pro Stunde in 5,6 Sekunden. © Lüderitz

Kempten/Sonthofen/Allgäu - Verkehrskontrollen, die Klärung von Streitigkeiten, Ermittlungsarbeit, Unfallaufnahmen: Das Auto ist im Streifendienst der Polizei unerlässlich. Neuerdings rollt in den Polizeiinspektionen Kempten und Sonthofen je ein Elektro-Fahrzeug im Streifendienst.

Am Dienstag präsentierte Polizeivizepräsident und Leiter der Abteilung Einsatz Dr. Dominikus Stadler den neuen BMW iX1, der ab sofort auf den bergigen Straßen um Sonthofen unterwegs ist. Bereits am Tag zuvor startete das Pilotprojekt, an dem auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West teilnimmt. 20 neue E-Fahrzeuge sollen bei verschiedenen Dienststellen und in unterschiedlichen Einsatzbereichen im ganzen Freistaat getestet werden. 1.360.000 Euro kosten alle 20 Fahrzeuge.

Wie muss der Fuhrpark der Polizei zusammengesetzt sein? Inwieweit sind E-Fahrzeuge nutzbar? Wie sollte die Ladeinfrastruktur aussehen? Diese und andere Fragen soll das Pilotprojekt beantworten. Die Polizeiinspektion Kempten wird dafür einen neuen VW ID.4 bekommen.

Seit einiger Zeit sind bereits fünf zivile E-Fahrzeuge im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Einsatz. Ein uniformiertes E-Auto fährt schon für die Polizei auf dem Flughafen Memmingen. Und bis Ende 2023 wird auch die Ladeinfrastruktur aufgestockt. Statt fünf gibt es dann 18 mit Ladestationen ausgestattete Liegenschaften. Statt elf Wallboxen sind es dann 28 im Präsidiumsbereich.

Sieben Stunden dauert es, einen komplett leeren Akku über die Wallbox vollzuladen. Die Schnellladefunktion über externe Säulen (135 kW), die das Projekt ebenfalls vorsieht, von 5 bis 80% beträgt dagegen nur 30 Minuten.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen sind schon jetzt überzeugt von den E-Fahrzeugen“, sagte Stadler jedenfalls bei der Präsentation.