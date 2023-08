Erster ukrainischer Verein im Allgäu gegründet – Unterstützer sind willkommen

Von: Lajos Fischer

Hoch motivierte Brückenbauer: (v.l.) Konstantin Bogatski, Jessica Ohlson, Lena Kitz, Inessa Fessler und Tamara Hüppe. © Fischer

Allgäu – „Vor dem Krieg habe ich mich bereits als Deutsche gefühlt“, erzählt Lena Kitz, Erste Vorsitzende des vor kurzem gegründeten Ukrainischen Vereins. Die Diplom-Betriebswirtin stammt aus Memmingens Partnerstadt Tschernihiw: „Eine wunderschöne Stadt, in der bereits am Anfang des Krieges sehr viel zerstört wurde.“ Sie studierte an der Hochschule in Kempten.

Lena Kitz ist nicht die einzige, die durch die menschlichen Katastrophen in ihrer Heimat und durch die im Allgäu angekommenen Kriegsflüchtlinge auf einmal in die Vergangenheit katapultiert wurde und wieder begann, ihre ukrainische Identität intensiver und bewusster zu leben. „Über die Gründung eines Kulturvereins haben wir schon früher nachgedacht“, berichtet die 50-Jährige. „Wir waren aber zu wenige.“

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine veränderte sich die Situation grundlegend. Die jetzigen Vorstandsmitglieder gehörten zu den ersten, die erkannten, dass die Hilfe für die Geflüchteten zentral organisiert werden müsse: Es entstand der Infopoint, wo sie durch die gemeinsam geleistete ehrenamtliche Arbeit bald zu einer richtigen Gemeinschaft zusammengeschweißt wurden.

Wie sich Ukrainer im Allgäu vernetzen

Am Anfang wollte jeder und jede im Rahmen der eigenen Möglichkeiten helfen. So auch die Kauffrau Inessa Fessler, die aus der Region Luhansk stammt, aber in Odessa lebte, bevor sie 2019 nach Kempten kam. Die 37-Jährige gründete nach dem Ausbruch des Krieges sofort eine Telegram-Gruppe, in der zurzeit mehr als 1.000 im Allgäu lebende Ukrainer vernetzt werden.

Zu wissen, dass auch andere mit ähnlichem Schicksal in der Umgebung leben, habe anfangs eine wichtige psychische Funktion gehabt. Für Leute, die in kleinen Ortschaften isoliert leben, sei diese Art der Kontakthaltung heute besonders hilfreich. Die Vermeidung von Konflikten wegen mangelnder interkultureller Kompetenz liegt Konstantin Bogatski, dem einzigen Mann im Vorstand, besonders am Herzen. Der Wirtschaftsingenieur und Buchautor ist in Budapest geboren und lebt seit 2005 im Allgäu. Aufgewachsen ist er in Krywyj Rih, im gleichen Ort wie Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Vortragsreihe über das Leben in Deutschland

Bogatski initiierte eine Vortragsreihe mit dem Titel „Leben in Deutschland“, die vier Blöcke umfasst. Im ersten Teil stehen die gesetzliche Lage, die Sozialversicherungen und Verwaltungsvorschriften im Mittelpunkt. In der Ukraine sei beispielsweise offenes Feuer oder Angeln grundsätzlich jedem und überall erlaubt. Für Unmut und Unverständnis hat bei vielen Geflüchteten anfangs die deutsche Bürokratie gesorgt. Sie haben nicht verstanden, wieso sie in einem technisch hoch entwickelten Land von Amt zu Amt laufen mussten und warum man sie immer um schriftliche Dokumente bat.

In der Ukraine gehörten Behördengänge und das damit verbundene Schlangestehen seit der Einführung der Behörden-App „Dija“ der Vergangenheit an. Einen Brief von der Verwaltung per Post zu bekommen, sei vor allem für Jüngere unvorstellbar. Wie es mit ihrer Rente steht, könne man mithilfe der App jederzeit tagesaktuell abrufen, aber ein Papier darüber besitze man normalerweise nicht. Für die Mitarbeiter der Kemptener Stadtverwaltung sei es aufschlussreich gewesen, als Bogatski ihnen diese Sichtweise im Rahmen eines Gesprächs dargelegt habe.

Kulturelle Brücken und bürokratische Hürden

Aber auch die ukrainischen Teilnehmer hören aufmerksam zu, wenn er den Sinn von bürokratischen Systemen erklärt. Im zweiten Block seiner Vortragsreihe geht es um die Unterschiede im Alltagsleben, im dritten um die verschiedenen Traditionen und kulturellen Prägungen, im letzten um Stolpersteine und mögliche Barrieren beim Erlernen der deutschen Sprache. Die Kassenwartin des Vereins, Tamara Hüppe lebt seit 2001 in Deutschland, sie stammt aus Koselez im Bezirk Tschernihiw. Die Sozialpädagogin, die in einer Mittelschule in Füssen arbeitet, betont, dass Kinder und Teenager schnell lernten und rasch integriert werden könnten, wenn sie die nötige Unterstützung bekommen würden.

Man müsse aber im Auge behalten, dass sie über wenig Lebenserfahrung verfügten und durch den plötzlichen Umzug in ein anderes Land komplett ins kalte Wasser geschmissen worden seien. Deswegen bräuchten sie besonders viel Aufmerksamkeit. Die 44-Jährige wohnt in Pfronten und ist Bezugsperson für die im Ostallgäu lebenden Ukrainer. Der Verein wurde zwar in Kempten eingetragen, möchte aber allgäuweit aktiv werden. Dank eines unserer Artikel kamen sie mit Ehrenamtlichen aus dem Oberallgäu in Kontakt, den sie im Moment freundschaftlich pflegen. Sie warten auf die Steuernummer vom Finanzamt, erst dann wollen sie Mitglieder auch pro Forma registrieren. Lena Kitz liegt es besonders am Herzen, Mitstreiter in Memmingen zu gewinnen, wegen der deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaft. Eine weitere wichtige Brücke im Vorstand stellt Jessica Ohlson dar. In ihrer Funktion als Integrationslotsin bei der Diakonie hat die 25-Jährige den Gründungsprozess des Vereins begleitet.

Parallelgesellschaften vermeiden

Ein wichtiges Anliegen des Vorstandes ist, die Entstehung einer Parallelgesellschaft zu vermeiden, damit Konstantin Bogatskis formulierter Wunsch sich erfüllt: Integration sei keine Folter, sondern ein Genuss. Dazu brauche der Verein auch das Engagement und Hilfe der Einheimischen und der kommunalen Institutionen. An unterstützenden Worten fehle es nicht, aber die Diakonie sei die einzige Organisation, bei der auf die Worte nicht nur ab und zu konkrete Taten folgen würden.

Die Vorstandsmitglieder befürchten, dass ihre Kräfte durch die unzähligen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden zu Ende gehen könnten. Kräfte- und zeitzehrend sei oft nicht die inhaltliche Arbeit, sondern beispielsweise die Organisation von Räumlichkeiten. Wenn sie sehen, dass Räume leerstehen, aber die Nutzung ihnen untersagt wird, sei es schwierig, für das Verbot durch einen Hausmeister Verständnis aufzubringen. Die Hilfesuchenden bräuchten auch dringend juristische und therapeutische Unterstützung. Und sie sind über jede Person froh, die ihre Zeit in die Vereinsarbeit einbringt. „Wir brauchen Leute, die zum Austausch bereit sind“, betont Lena Kitz. Die Arbeit wird zur Zeit vor allem von etwa 50 engagierten Menschen getragen.

Sorge wegen Hass in sozialen Medien

Während die Vorstandsmitglieder alle bereits vor dem russischen Angriff im Allgäu gelebt haben, seien in den Abteilungen viele Geflüchtete aktiv. „Sie sind sehr neugierig und wollen dabei sein. Alle Helfer in unserer Sonntagsschule leben seit weniger als einem Jahr in Bayern“, sagt die Erste Vorsitzende. Man spüre oft einen Drang, sich einzubringen. Viele Sorgen bereite ihnen der Hass, der sich in den sozialen Medien verbreite und oft junge Menschen treffe.

Diese stammen oft von marginalen Gruppen, die in Parallelgesellschaften leben und ihre Informationen nur noch aus russischen Propagandamedien holen. Es sei sehr schwer, dagegen anzukommen. Sie setzen trotzdem auf die Kraft der Kommunikation.

Viele Ukrainer sind im Berufsleben angekommen

Neben der intensiven Hilfe für Neuzuwanderer ist der zweite Vereinszweck die Förderung und Pflege der ukrainischen Sprache, Kultur und Traditionen. Menschen aus der Ukraine bringen vielseitige kulturelle Fähigkeiten mit, die sie einerseits innerhalb des Vereins gerne weitergeben, andererseits der deutschen Gesellschaft präsentieren wollen. Öffentliche Veranstaltungen bieten den Anlass, alle Interessierten zum Mitmachen zu animieren, aber auch für die Situation der Ukrainer zu sensibilisieren und große Wissenslücken über dieses europäische Land zu schließen.

Für den Sommer plant der Verein in Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Institut eine Bilderausstellung unter dem Titel „Postkarten aus der Ukraine“. Diese zeigen Kulturschätze vor und nach dem Krieg. Räumlichkeiten und Mitveranstalter werden gesucht. Die Vorstandsmitglieder sind sehr froh, dass inzwischen viele Ukrainer Deutsch können und im Berufsleben oder kurz davor stehen. „Gerade in der jetzigen Zeit des Arbeitskräftemangels sind sie ein Gewinn für die deutsche Gesellschaft“, sagt Tamara Hüppe.

„Ein schnelles Kriegsende wünschen hier alle“, meint Konstantin Bogatski. „Der Wunsch nach Waffen ist der Wunsch, den Krieg schnell zu beenden.“ Sie können es kaum erwarten, dass sie mit dem Wiederaufbau der Ukraine anfangen können, im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft. Wie Lena Kitz formuliert: „Die EU-Mitgliedschaft wäre eine Bereicherung für die Ukraine, aber auch die Ukraine eine Bereicherung für das Projekt Europa.“