Fachkonferenz im Allgäu: Wohin steuert die Landwirtschaft?

Anderer Fokus gefordert

Von Tom Otto schließen

Illerbeuren – Ulrike Müller, die für die Freien Wähler im EU-Parlament sitzt, beschäftigt sich u. a. mit Fragen der Landwirtschaft, Umweltfragen und Lebensmittelsicherheit. Sie lud kürzlich zu einer Konferenz mit dem Titel „Europäische Landwirtschaft zwischen Klimaschutz und Ernährungssicherheit“ in den Gromerhof beim Schwäbischen Bauernhofmuseum ein. Gut 30 Fachleute und Interessierte trafen sich dort, um die Zukunft der Landwirtschaftspolitik zu diskutieren.

„Moderner Ablasshandel“ Müller kritisierte auch den „modernen Ablasshandel“, bei dem sich Unternehmen durch den Kauf von „Öko-Zertifikaten“ von tatsächlichen Verbesserungen ihrer Produktion freikauften, um danach mit einer CO 2 -freien Nachhaltigkeit in eigener Sache zu werben und die Verbraucher irrezuführen. Josef Wiedemann, ehemaliger Geschäftsführer der „BBV-LandSiedlungs GmbH“ referierte in seinem Vortrag über die Treibhausgase, die in der Landwirtschaft freigesetzt werden. Neben dem CO 2 sei dies vor allem das Methangas, chemisch CH 4 abgekürzt, das etwa 30-mal stärker als CO 2 wirke.

Es wird bei der Verdauung von Gras von Kühen freigesetzt. Durch Fütterung könne man den Methanausstoß beeinflussen, erklärte Wiedemann. So sei es in Australien bereits gelungen, durch Algenfütterung bei Rindern den Methanausstoß deutlich zu verringern. In Neuseeland habe man mit der Beifütterung von 70 Prozent Spitzwegerich für Rinder ebenfalls deutliche Reduzierungen von Methan erreicht. Wie und ob die Milch dann schmecke, wisse er jedoch nicht. Obwohl nur drei Prozent des gesamten Methangasausstoßes von Kühen freigesetzt werde, habe ihnen dies das Image von „Klima-Killern“ eingebracht. Dabei werde gut ein Drittel des weltweiten Methanausstoßes aktuell durch die Gasgewinnung beim Fracking in den USA freigesetzt.

+ Ulrike Müller ist seit 2014 im Europäischen Parlament und stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler Bayern. Sie forderte eine vorurteilsfreie und wissenschaftsbasierte Landwirtschaftspolitik zur Zukunftssicherung ein. © Otto

Landwirtschaft und Klimawandel: „Kühe sind keine Klima-Killer“

Susanne Glasmann, Geschäftsführerin des „Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.“ (VBPM), sieht darin einen „Erfolg der Lobbyarbeit der selbsternannten Klimaschützer“, die von den großen industriellen Methangas-Emittenten ablenken: Beim Fracking und anderen Bohrungen bei der Gasförderung sowie dem Transport von Gas werde das meiste Methan freigesetzt. „Kühe sind keine Klima-Killer“, so ihr Fazit. Der Rinderbestand in Deutschland sei nahezu konstant, der Methanausstoß in der Landwirtschaft habe sich nicht vergrößert.

Was die Verantwortung bei der Freisetzung von CO 2 , des anderen Treibhausgases, betrifft, so Wiedemann, sei man in Deutschland schon sehr gut vorangekommen. Aktuell habe der CO 2 -Ausstoß der Landwirtschaftsproduktion auf insgesamt nur noch 8,6 Prozent des gesamten deutschen CO 2 -Ausstoßes reduziert werden können. Der CO 2 -Fußabdruck der Landwirtschaft sinke seit Jahren, sowohl in der Milchwirtschaft als auch in der Bodennutzung. Hier seien deutliche Effizienzsteigerungen erreicht worden.

Flächenverbrauch bei Ökolandbau höher

Prof. a.D. Dr. Herbert Ströbel von der Hochschule Weihenstephan ging in seinem Vortrag besonders auf die „Hülsbergen Studie“ ein, benannt nach dem Studienleiter Kurt-Jürgen Hülsbergen von der Technischen Universität München. Demnach könnte das Erreichen von 30 Prozent ökologischem Landbau bis 2030 in Deutschland bis zu vier Milliarden Euro jährlich an Umweltkosten sparen. Die Studie, die bei Klimaschützern die Überlegenheit des Ökolandbaus beweise, sei jedoch hochgradig irreführend, da sie wesentliche Elemente der Betrachtung außer Acht lasse. Er verglich sie mit der Abgasmessung von Elektroautos, die den CO 2 -Ausstoß der beim Abbau von Lithium zur Batterieproduktion sowie bei der Produktion der E-Autos freigesetzt werde, schlicht außen vor lasse. So sei es auch in der Wissenschaft unumstritten, dass der Ökolandbau doppelt so viel Fläche brauche, um den gleichen Ertrag wie die konventionelle Landwirtschaft zu bringen.

Durch den höheren Flächenverbrauch entgehe CO 2 -Bindung und Artenvielfalt mit deutlich höheren Umweltkosten in der Folge. Der höhere Flächenverbrauch durch den Ökolandbau könne durch geringeren Fleischkonsum nur teilweise ausgeglichen werden. Mehr Flächenverbrauch führe bei den begrenzten Anbauflächen in Deutschland auch zu einer Erhöhung der weniger kontrollierten Lebensmittelimporte aus dem Ausland, so Ströbel. Die Analogie zum Atomstrom dränge sich auf: So wird in Deutschland zwar kein Atomstrom mehr produziert, jedoch in nennenswerten Mengen aus Frankreich und Tschechien importiert.

Fachkonferenz verlangt wissenschaftsbasierte Agrarpolitik

Auch die Subventionen für den Ökolandbau, die das Drei- bis Vierfache gegenüber dem konventionellen Landbau betrügen, gehörten auf den Prüfstand. Der Ökolandbau mache die Landwirtschaft weder ökologischer noch ertragreicher. Bisher, so Ströbel, sei die integrierte konventionelle Landwirtschaft dem Ökolandbau in der Gesamtbetrachtung ökologisch und ökonomisch überlegen. Nach Ansicht von Susanne Glasmann werden nachhaltige Praktiken in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt, die den Kohlenstoffausstoß reduzieren und die Umwelt schonen.

Dies kann z.B. durch die Verwendung von erneuerbaren Energien, den Einsatz von natürlichen Düngemitteln, die Förderung von Biodiversität und den Schutz von Wäldern erreicht werden. Ulrike Müller betonte abschließend, dass es keineswegs darum gehe, den Klimawandel zu leugnen. Vielmehr müssten Innovationen vorangetrieben werden. Landwirtschaftspolitik müsse auf wissenschaftlicher Basis und ohne Lobbydruck sowie deren raumgreifende Medien- und Öffentlichkeitsarbeit von großen „Playern“ gemacht werden. Nur so könne eine zukunftsfähige, nachhaltige und ausreichende Ernährungssicherheit, die an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist, gelingen.