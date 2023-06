Großes Familien-Festival mit Bischof Bertram im Kolping-Allgäuhaus in Wertach

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Bischof Dr. Bertram Meier (Mitte) trommelt mit (v.l.) Geschäftsführer Heinrich Lang, Herbert Barthelmes (Vorsitzender Kolping-Allgäuhaus), Robert Hitzelberger (Kolping-Diözesanvorsitzender), Vorstandsmitglied Katja Weh-Gleich, Katharina Heckl (stellv. Hausleitung), Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, Katharina Reichart (Leiterin Projektgruppe Festival) und Hausleiter Gerwin Reichart. © Foto: Thomas Tiedtke

Wertach/Allgäu – Trommeln bewirken Aufmerksamkeit. Das Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg will mit seinem 2022 gestarteten Schwerpunkt „#WeAreFamily – Kolping ist Family“ den Fokus auf Familien richten. Höhepunkt war am vergangenen Wochenende das große Familien-Festival im Kolping-Allgäuhaus in Wertach. Zeitgleich feierte das Familien-Hotel sein 50-jähriges Bestehen. Mit Bischof Dr. Bertram Meier trommelten die Verantwortlichen beim Festival für die Familien.

Die über 700 Gäste profitierten vom Miteinander von Kolping-Allgäuhaus, Ehrenamtlichen aus dem Kolpingwerk und den Vereinen aus Wertach. Drei Hüpfburgen, Bierkisten-Klettern, Kolping-Escape-Room, Flirt-Schule, Zauberinnen, Trommel-Workshops, Familien-Yoga, Tanz-Workshops, Mitmach-Konzert mit Robert Haas und vieles mehr erfreute die Teilnehmenden.

Bischof Meier, der das Haus seit seiner Zeit als Kaplan und Präses in Neu-Ulm kennt, bezeichnete das Allgäuhaus in der Predigt als einen „echten Zufluchtsort“.



Am Ende des Gottesdienstes überreichte Bischof Meier an Herbert Barthelmes, der seit 1995 Vorsitzender des Kolping-Allgäuhauses ist, die Ulrichsmedaille. „Mit einer umfassenden Generalsanierung vor 20 Jahren und einer steten Weiterentwicklung in konzeptioneller, personeller wie auch baulicher Hinsicht hat Herbert Barthelms das beliebte Haus für gemeinnützige Familienerholung zukunftsfähig gemacht“, betonte der Bischof bei der Verleihung der höchsten Auszeichnung des Bistums Augsburg.



Mit einer Zaubershow von Magic Martin und mit der Allgäuer Live-Band Scallywags klang der Tag aus.

hf