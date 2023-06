FAQs zum Braunbär

In Bayern gibt es aktuell keine Bären. Die nächste Population befindet sich im italienischen Trentino. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia Marcel René Grossmann

Allgäu – Das Thema „Bär“ ist aktuell in aller Munde. Das Bayerische Landesamt für Umwelt gibt in einer Pressemitteilung Antworten auf häufig gestellte Fragen und nennt Verhaltenstipps.

Vorkommen im Alpenraum

In Bayern gibt es aktuell keine Bären. Die nächste Population befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt. Dort leben zurzeit etwa 60 Bären, mit leicht steigender Tendenz. Weitere Einzeltiere kommen im Dreiländereck von Slowenien, Italien und Österreich vor. Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen wandern auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken. So strahlen aus dem Kerngebiet nördlich des Gardasees immer wieder einzelne Tiere aus, wie 2016 nach Graubünden und Tirol oder 2006 nach Tirol und Bayern.

Biologie und Ernährung

Bären sind sehr lernfähig. Besonders ausgeprägt ist ihr Geruchs- und Hörsinn. Sie sind grundsätzlich Einzelgänger, ihre Streifgebiete überlappen sich dabei aber teilweise erheblich. Paarungszeit ist von Mai bis Juli. Während der Winterruhe werden die Jungen geboren. Bären ernähren sich hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung und nutzen dabei das saisonale Angebot. Sie richten ihren Aktionsraum vor allem nach der Verfügbarkeit der Nahrung aus. Übergriffe auf Nutztiere kommen vor, Wild wird gelegentlich erbeutet.

Rechtliche Situation

Der Bär ist aufgrund seiner Einstufung in der Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders und streng geschützt. Es gelten die Zugriffsund Stör- sowie die Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 BNatSchG. Ausnahmen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Bär unterliegt nicht dem Jagdrecht. Über Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten entscheidet somit die Umweltverwaltung.

Bär und Mensch

Der Bär ist von Natur aus vorsichtig und weicht dem Menschen in der Regel aus. Dennoch kann es vorkommen, dass sich Bären bei Begegnungen auch neugierig verhalten. Vor allem dann, wenn Bären gelernt haben, dass es in der Nähe von Menschen leicht erreichbares Futter gibt oder sich die Tiere an menschliche Nähe gewöhnt haben. In ihrer Raumnutzung passen sich Bären normalerweise an saisonal verfügbare Nahrungsquellen und die Aktivität des Menschen an. Bereiche ihres Streifgebietes, in denen tagsüber viele Menschen anzutreffen sind, werden vor allem in der Nacht genutzt. Lernen die Tiere jedoch, dass es rund um und in menschlichen Siedlungen leicht erreichbare Nahrung gibt, können sie Siedlungen auch gezielt aufsuchen.

Wie verhalte ich mich, wenn ich auf einen Bären treffe?

- Wenn Sie einen Bär sehen, zeigen Sie Respekt und halten Abstand.

- Bleiben Sie möglichst ruhig.

- Bleiben Sie stehen und machen Sie den Bären durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam.

- Rennen Sie nicht weg, aber nähern Sie sich dem Tier auch nicht.

- Versuchen Sie nicht, den Bären zu verscheuchen. Werfen Sie keine Äste oder Steine nach ihm.

- Behalten Sie den Bären im Auge und treten Sie langsam und kontrolliert den Rückzug an. Lassen Sie dem Bären in jedem Fall eine Ausweichmöglichkeit.

Was tun, wenn sich ein Bär aufrichtet?

Das Aufrichten ist keine Drohgebärde! Bären sind neugierig und richten sich auf, um die Situation besser überblicken zu können. Auch hier gilt: Stehenbleiben und durch ruhiges Sprechen auf sich aufmerksam machen. Wenn Bären sich bedrängt fühlen, verschaffen sie sich manchmal durch einen Scheinangriff Respekt. Dann bäuchlings flach auf den Boden legen oder sich auf den Boden kauern, die Hände im Nacken. Wenn vorhanden, schützt so der Rucksack den Rücken. Der Bär wird in der Regel ablassen oder nur beschnuppern. In der Position verharren und abwarten, bis sich der Bär weit genug entfernt hat.

Bären lernen sehr schnell, Menschen mit leicht verfügbarer Nahrung in Verbindung zu bringen. Deshalb: niemals Bären füttern und in der Natur keine Essensreste/Müll zurücklassen.

Meldewege bei Bärenverdacht

Bärenhinweise können an eine der folgenden Kontaktstellen gemeldet werden: Bayerisches Landesamt für Umwelt; Zuständiges Landratsamt; Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Polizei. Bei einem Bärenverdacht kann sich an die landwirtschaftliche Fachberatung in den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, an das zuständige Landratsamt oder an die Polizei gewendet werden. Diese informieren ein Mitglied des „Netzwerks Große Beutegreifer“, das Kontakt mit den Betroffenen aufnimmt. Ausführliche Informationen unter: www.lfl.bayern.de/mam/ cms07/publikationen/daten/merk blaetter/p_37807.pdf

Für die Untersuchung von Hinweisen und die Dokumentation von Rissen sind kundige Personen vor Ort gezielt geschult worden, zum Beispiel Jäger, Förster, Landwirte oder Naturschützer. Sie sind Mitglieder des „Netzwerks Große Beutegreifer“ und fungieren als Ansprechpartner vor Ort. Die Informationen aus dem Netzwerk laufen dann am Landesamt für Umwelt zusammen. Untersucht werden Spuren, mögliche Risse bei Wildoder Nutztieren, Funde von Losung oder Haaren.

Was passiert mit einem Nutztier, das möglicherweise durch einen großen Beutegreifer zu Schaden gekommen ist?

Situation und Tatbestand werden durch ein Mitglied des „Netzwerks Große Beutegreifer“ aufgenommen. Liegt ein begründeter Verdacht auf Beteiligung von Luchs, Wolf oder Bär vor, wird der Tierkörper weiter untersucht. Für ein Nutztier, das von einem Luchs, Wolf oder Bär gerissen wurde, gibt es eine Ausgleichszahlung. Voraussetzung für eine Zahlung ist grundsätzlich eine eingehende Dokumentation des Fundes und der Begleitumstände durch ein Mitglied des „Netzwerks Große Beutegreifer“ sowie eine detaillierte Untersuchung des Tierkörpers durch den Amtsveterinär. Je nach Haltungsform der Nutztiere gibt es eine Reihe von Möglichkeiten zur Vorbeugung von Schäden. Genauere Auskunft erteilt das LfU bzw. die landwirtschaftliche Fachberatung. Details unter: www.lfl.bayern.de/ mam/cms07/publikationen/daten/in formationen/p_37806.pdf

Management von Bären im Alpenraum

Das kleine Bärenvorkommen im Trentino sowie Einzeltiere aus Slowenien strahlen immer wieder weit in den gesamten Alpenbogen. Deshalb beteiligen sich Deutschland und Bayern unter dem Dach der Alpenkonvention im Rahmen einer eigenen Plattform „Große Beutegreifer und wildlebende Huftierarten“, um länderübergreifende Managementkonzepte für ein möglichst konfliktarmes Nebeneinander von Mensch und Tier zu erreichen.

Der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität. Im Falle des erneuten Auftauchens eines Bären in Bayern übernimmt die Bärenbereitschaft Bayern verschiedene Managementaufgaben (z.B. intensives Monitoring, bedarfsweise Fang und Vergrämung, Entnahme).