Fasching im Allgäu 2023: Kinderprinzengarden erfreut sich an gutem Zulauf

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

ALLG_Kleine Gardemädle_P1380902 Dietmannsried.JPG © Lüderitz

Allgäu – Im Fasching 2023 sind kleine Tänzerinnen ganz groß, obwohl Corona vieles verändert hat. Die Menschen sind vorsichtiger und gehen weniger aus dem Haus. Einige Vereine haben Nachwuchsprobleme. Doch bei Kinderprinzengarden im Allgäu sind die kleinen Mädchen nach wie vor mit Feuereifer dabei.

Bei den „FGDKids“ der Dietmannsrieder Faschingsgesellschaft etwa tanzen aktuell 16 Mädchen zwischen zehn und 13 Jahren mit. Das ist die maximal mögliche Zahl. Hier gab es keinen Einbruch bei den Mitgliederzahlen. „Wir haben viele Kinder, deren Eltern schon im Verein aktiv waren“, erklären die beiden Trainerinnen Sandra Fackler und Sabine Müller. Vieles laufe über Mundpropaganda.

Und was genau ist das Tolle bei der Kinderprinzengarde? „Tanzen und auf der Bühne stehen machen Spaß“, findet Mia und viele ihrer Tanzkameradinnen nicken. Amelie mag die Gemeinschaft. Wenn ein Mädchen etwas vergisst, flüstern ihm die anderen zu oder deuten auf den richtigen Platz. „Und wenn Schulwege sich trennen, sieht man sich im Verein“, sagt Leni. Auch in der Minigarde des Ronsberger Faschingsvereins gibt es keinen Grund zur Klage. Wie in fast jeder Saison sind zwölf Mädchen dabei.

Fasching im Allgäu 2023: Mit den Freundinnen auf der Bühne stehen

Das ganze Dutzend ist jetzt nach den Coronajahren neu. Denn im Alter von zwölf Jahren wechseln die Mädchen in Ronsberg in die Teeniegarde. In der Minigarde gibt es anfangs einiges zu tun. „Erst einmal ist es wichtig, dass die Mädchen ein Taktgefühl bekommen und rechts und links auseinanderhalten können“, erklärt Gardemarschtrainerin Tanja Schreiter, „das ist gut für die Koordination und die kognitiven Fähigkeiten.“ 18 Auftritte hat die neue Besetzung heuer zu bestreiten.

Von Seniorenfasching bis Kinder-Ball ist einiges geboten. Dafür übt die Gruppe zweimal die Woche. Sie zeigt einen traditionellen Gardemarsch, der ab Pfingsten geübt wird und einen Showtanz, für den sich die Kinder ab September treffen. Der Trainingsaufwand von ein- bis zweimal die Woche schreckt den Tanznachwuchs nicht ab. Von Verein zu Verein unterschiedlich können da schon zwei bis vier Wochenstunden zusammenkommen. Je nach Trainingsphase mal weniger, mal mehr.

Alle helfen zusammen

Weil die Kinder auch im Umkreis tanzen, sind auch die Eltern für Fahr- und Betreuerdienste gefragt. Mutter Sabrina Tolkacz findet das aber nicht dramatisch. „Wir teilen uns auf“, sagt sie. Petra Klingler, die Betreuerin der Ronsberger Teeniegarde koordiniert die Auftrittstermine. Im Dezember macht sie die Termine fix. „Zwischen Plätzchenbacken und Christbaumdekorieren sind wir schon im Fasching“, erzählt sie lachend. Und am Wochenende nach Dreikönig geht‘s richtig los. „Ein bisschen ist bei uns immer Fasching. Zu meinem Geburtstag ist die Garde aufgetaucht.“

Je nach Verein greifen die Eltern für das Hobby der Mädchen in die Geldbörse. Die Gardemarschkleider sind meist im Besitz der Vereine. In Mindelheim gibt es hier eine Reinigungs- und Abnutzungspauschale für die Eltern. Die Showtanzkostüme zahlen die Mindelheimer Eltern selbst. Weil zum Trainings- und Faschingsauftakt im Jahr 2022 noch nicht klar war, wie viele Auftritte möglich sein würden und welche Regelungen zum Infektionsschutz gelten, waren sich damals einige Eltern noch unsicher, ob die Kinder einsteigen sollten.

Vom Opa bis zum Enkel

„Für die kommende Saison gibt es aber schon wieder einige Anfragen von Kindern, die mittanzen wollen“, erzählt Jasmin Schwab, die Betreuerin der Minigarde bei der Faschingsgilde Mindelonia. Allein beim Kinderball am Vortag wollten schon viele nächstes Jahr mitmachen. 20 Auftritte bestreiten die Mindelheimer Gardemächen dieses Jahr. Den stetig hohen Zulauf bei den Faschingsgesellschaften erklärt sich Daniel Hopf, der Präsident der Löwen 77 Legau, neben der familiär bedingten Liebe zu Fasching der Mitglieder auch damit, dass sie vor allem saisonal aktiv sind.

So gibt es nicht das ganze Jahr etwas zu tun. Und auch in Moosbach bei Sulzberg ist das Interesse am Tanzen ungebrochen. Mit der Corona-Pause ist die aktuelle Garde nun sehr jung. Auch der Trainerstab ist ganz neu. „Da muss man erst ein bisschen reinkommen“, sagt Chantal Bechteler, Elferrätin beim Faschingsverein Moosbach, „deshalb tanzen die Mädchen dieses Jahr nur sechs Auftritte.“ Auch in Legau könnte eine Änderung anstehen: „Vielleicht müssen wir für alle Kinder neue Gardekostüme anfertigen lassen“, sagt Vorstand Hopf, „da können für zwölf Kostüme schon 12.000 bis 17.000 Euro zusammenkommen.“

Die Vorfreude steigt: Sina Schmid (links) und Jana Maurus vom Ronsberger Faschingsverein haben ihren ersten Umzugs-Auftritt. Im Freien sind die Mädchen gut eingepackt. Stirnband, zwei bis drei Strumpfhosen, Stulpen und zu mehreren Lagen am Leib kommt noch ein gefüttertes Cape dazu. © Lüderitz

Wertvolle Kleider

Das ist ein hoher Aufwand für den Verein, aber die Kleider müssen gut zu pflegen und widerstandsfähig sein. Sie seien von Hand geschneidert. In Ronsberg sieht das Material ebenfalls hochwertig aus. Die Minigarde stellt sich gerade für den Umzug auf. Gegen die Kälte tragen die Mädchen mehrere Lagen. Die Beine schützen mehrere Strumpfhosen plus Stulpen. Für Jana und Sina ist es der erste Auftritt bei einem Umzug. Sie sind ein bisschen aufgeregt. Beim Umzug achten sie darauf, gleichmäßig zu marschieren und schöne Formationen zu tanzen.

Für Räder oder Spagate ist der Straßenboden zu dreckig. Voran geht die größte Tänzerin – die Gardemajorin. Mit den Armen gibt sie den anderen während des Umzugs Winkzeichen. Dann wissen alle, welche Formation beim nächsten Takt beginnt. Beim Ronsberger Umzug vergangene Woche ging alles glatt. Die Begeisterung ist ungebrochen. Wie auch in Mindelheim: „Alle finden es schade, dass der Fasching schon bald wieder vorbei ist“, erzählt Betreuerin Schwab.