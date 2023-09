Eröffnung in Kaufbeuren

Faszinierende Burgenvielfalt: Erste Burgentage im Allgäu und Außerfern starten

Auch die Mindelburg in Mindelheim, die erst kürzlich zum Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt wurde, ist Teil der Burgentage. © Springer

Allgäu – Es ist ein Event der besonderen Art, das Besucher wie Einheimische zur Entdeckungstour einlädt: Vom 10. bis 24. September finden in der Burgenregion Allgäu-Außerfern die ersten Burgentage mit insgesamt rund 100 Veranstaltungen statt.

26 Gemeinden aus dem Allgäu und dem Außerfern haben sich zusammengeschlossen, um bei großen und kleinen Abenteuern die Lust zu wecken, die Faszination der Burgen hautnah zu erleben. Die Eröffnung der Burgentage findet am morgigen Sonntag, 10. September, am Fünfknopfturm in Kauf­beuren statt.

Zwischen Schlössern, Burgen und Ruinen

Von Rockkonzert und Führungen bis hin zu Ausstellungen, spannenden Vorträgen und Wanderungen ist einiges geboten. Alte Mauern sollen sich an diesen Tagen mit Leben füllen. Interessierte haben die Gelegenheit, geheimnisvolle Burgen zu erkunden, sich in Höhlenburgen und „Motten“ (mittelalterliche Erdhügelburgen), in Schlössern und Ruinen auf Erkundungstour zu begeben, und die außergewöhnliche Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Von Altusried über Pfronten, Mindelheim, Hopferau und Reutte bis Wildpoldsried ist die ganze Burgenregion mit von der Partie. Das erklärte Ziel lautet dabei, den Menschen die einzigartige und grenzüberschreitende Burgenregion näherzubringen und die Vielfalt sowie Geschichte der Region stärker ins Bewusstsein zu rücken. Die beeindruckenden historischen Schätze, die die Region zu bieten hat, sind es allemal Wert entdeckt zu werden.

Freuen sich auf die feierliche Eröffnung der Burgentage im Allgäu: Klaus Müller (v. li.) vom Förderverein Fünfknopfturm, Chiara Bienek vom Kaufbeurer Tourismus- und Stadtmarketing sowie Monika Summer und Peter Huber von der historischen Gewandgruppe „Die Edlen von Buron“. © Kola

Die Burgentage sind ein Erlebnis für die ganze Familie: Kinder können sich auf das ein oder andere Abenteuer, Märchenstunden im Schloss oder kindgerechte Führungen freuen. Einheimische und Gäste sollen ebenso angesprochen werden wie Mittelalter-Fans oder Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten.



Der europaweit bekannte Burgenforscher Dr. Joachim Zeune, der als Projektkoordinator maßgeblich an der Entwicklung der Burgentage beteiligt war, weiß um die einzigartige Vielfalt an Burgen in der Region: „Es gibt kaum ein weiteres Gebiet im deutschsprachigen Raum, das über einen solchen vielfältigen Reichtum an Burgen verfügt“, so der Experte.





Eröffnung in Kaufbeuren

Am kommenden Sonntag, 10. September, um 14 Uhr werden die Burgentage im Rahmen des jährlichen Turmfests am Kaufbeurer Fünfknopfturm feierlich eröffnet. Kaufbeurens Wahrzeichen bildet in Kombination mit der historischen Stadtmauer und der St. Blasius-Kirche eine würdige Kulisse. Für Besucher bietet sich an diesem Tag die Gelegenheit, den Turm als eines der „Schatzkästchen“ der Stadt von innen zu erkunden – wer den Aufstieg über sechs Stockwerke hinauf auf sich nimmt, wird mit einem Rundum-Ausblick aus den Turmfenstern belohnt.

Die Besucher erwartet ab 11 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit halbstündigen Führungen durch den Fünfknopfturm; Stadtmauer und St. Blasius-Kirche sind ganztägig geöffnet. Es werden verschiedene Ehrengäste erwartet – sogar das Tänzelfest-Kaiserpaar, Kaiser Maximilian und Kaiserin Bianca Maria, hat seinen Auftritt. Zum krönenden Abschluss finden sich die Kaufbeurer Stadtteilkapellen zum stimmungsvollen Turmblasen zusammen. Den Ausklang der Veranstaltung bildet ein Gemeinschaftschor mit den Kapellen und dem Publikum, die das Heimatlied „Buron am Wertachstrand“ singen.

Ein Highlight für Groß und Klein

Die Burgentage sollen als Groß­event ein „echtes Highlight für die Menschen in der Region, aber auch Gäste aus nah und fern darstellen“, so Klaus Müller vom Förderverein Fünfknopfturm. „Es liegt uns am Herzen, insbesondere auch jüngeres Publikum anzusprechen, und Interesse für die Geschichte unserer Stadt zu wecken“, sagt Müller. Mit dem Projekt „Burgenregion“, das eine Gemeinschaftsleistung von 26 Gemeinden ist, will die Stadt Kaufbeuren auch Impulse für den Tourismus setzen. Großer Beliebtheit erfreuen sich etwa die Nachtwächterführungen. „Wir wollen noch mehr Menschen für Angebote dieser Art gewinnen“, sagt ­Chiara ­Bienek vom Kaufbeurer Tourismus- und Stadtmarketing.

Programm am Eröffnungstag in Kaufbeuren beim Turmfest des Fünfknopfturms: 14 Uhr: Eröffnung der 1. Burgentage Allgäu Außerfern (Bühne 2) durch Kaufbeurens OB Stefan Bosse, Vertreter der Burgenregion Allgäu Außerfern und BurgenforscherDr. Joachim Zeune. 14.30 Uhr: Turmführung für geladene Gäste durch den Förderverein.