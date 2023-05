Filmfestival für die Stadt

Filmzeitkaufbeuren e.V. beschließt Auflösung

Es gibt Hoffnung, dass die Filmzeit in kleinerer Form weiterbestehen kann. In den nächsten Wochen laufen Gespräche mit den Schulen, wie die Jugend stärker ins Festival eingebunden werden kann.

Kaufbeuren – Ein Jahr nach der Festivalpremiere der filmzeit wurde 2009 der Verein der filmzeitkaufbeuren e.V. gegründet. Nachdem der gesamte Vorstand jetzt zurückgetreten ist und trotz längerer Suche keine Nachfolge gefunden werden konnte, hat die Mitgliederversammlung einstimmig die Auflösung des Vereins beschlossen. Ob Festival in einer anderen Organisationsstruktur mit neuem Konzept weitergeführt werden kann, wird derzeit geklärt.

„Ich bedaure es sehr, die Auflösung der filmzeitkaufbeuren e.V. bekanntgeben zu müssen“, sagt die Vereinsvorsitzende und Festivalleiterin Birgit Kern-Harasymiw. „Im Namen des Vereins sage ich herzlichen Dank an unsere treuen Mitglieder und an viele Filmzeitfreunde, die uns über viele Jahre mit unzähligen ehrenamtlichen Stunden unterstützt und begleitet haben. Die Filmzeit in ihrer jetzigen Form und Ausprägung hat leider nicht zum erwünschten Erfolg geführt.

Filmzeitkaufbeuren löst sich auf - das sind die Gründe

Wir können dies nicht damit entschuldigen, dass es Filmfestivals und anderen Kulturveranstaltungen sowie dem Kino nach der Pandemie auch nicht besser geht. In den letzten Monaten haben wir uns selbstkritisch mit vielen Themen beschäftigt. Ob wir das Festival wieder verkleinern sollen, andere Wettbewerbsformate finden, zurück zu den Wurzeln gehen und ob wir an anderen Orten außerhalb der Kinos neues Publikum finden können?

Auch die Frage, ob ein eingetragener Verein die richtige Form zur professionellen Weiterentwicklung eines Filmfestivals ist, wurde hinreichend diskutiert. Die Antwort darauf haben die Mitglieder gegeben: Nachdem niemand Verantwortung für die Vorstandsposten übernehmen wollte, selbst wenn diese von der Festivalplanung, der Kuration und Abwicklung abgekoppelt werden, war die Auflösung des Vereins die logische Schlussfolgerung.“



Filmfestival für die Stadt

Der Festivalgründer Roman Harasymiw wollte keinen Verein, sondern ein Filmfestival für seine Heimatstadt gründen. Um neue Impulse zu setzen und den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen. Es sollten mehr Synergien zwischen Jung und Alt erzielt und mit dem Festival eine andere Außensicht auf die Stadt und Region erzielt werden. Zumindest die Strahlkraft nach außen in die Branche ist gelungen – die Filmzeit hat sich in der Szene einen sehr guten Ruf erarbeitet.



Um bekannter und attraktiver für verschiedene Zielgruppen zu werden, haben die Festivalmacher im Laufe der Festivaljahre spezielle Programme für verschiedene Altersgruppen entwickelt, Film-Workshops angeboten, ein Drehbuch-Wettbewerb ausgeschrieben, ein digitales Angebot in der Pandemie zusammengestellt sowie Open Air-Veranstaltungen, Themenprogramme, eine Queerfilmzeit in Kooperation mit Allgäu Pride und vieles mehr organisiert.

Kern-Harasymiw wollte das Festival als feste Größe im Allgäu mit internationaler Außenwirkung etablieren. Sie glaubt immer noch, dass es in der Region genügend Potential für ein Filmfestival gibt, um neben den kommerziellen Kinos das kulturelle Kino-Erbe mit Filmen abseits vom Mainstream hochzuhalten.



Filmzeit: Daran mangelt es

Trotz enger Zusammenarbeit mit den Kinos in Kempten und Immenstadt, trotz finanzieller Unterstützung und großem Zuspruch beider Kommunen sowie eigener Mitarbeiter für die neuen Festivalorte konnte dort in drei Festivaljahren nur erschreckend wenig Publikum erreicht werden.



Nur falscher Zeitpunkt, falsche Aufführungssorte und Programme, die kein Publikum gefunden haben? „Das sind vielschichtige Fragen, die wir bisher nicht hinreichend beantwortet können, aber aufarbeiten wollen“, so die Festivalleiterin. „Klar ist inzwischen aber auch, dass im bisherigen Umfang mit größtenteils nur ehrenamtlichen Engagement diese Ziele nicht erreichbar sind.“



Es gibt bereits erste Pläne für die Zukunft

Nachdem die Stadt Kaufbeuren signalisiert hat, die Filmzeit auch in einer anderen Struktur zu unterstützen, hat sich ein kleiner Kreis um die Festivalleiterin formiert, der sie auch ohne Verein unterstützen will. Kern-Harasymiw ist in Kontakt mit dem Lions Club, der gerne die erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Kinderfilmzeit fortsetzen möchte. Ebenso laufen in den nächsten Wochen Gespräche mit den Schulen, wie die Jugend stärker ins Festival eingebunden werden kann. Das „Audience Engagement“, das bereits erste Ansätze in der Schülerjury hatte, soll verstärkt werden.



Jugendliche sollen künftig mit medienfachlicher Unterstützung ihr Programm selbst bestimmen.



Es besteht Hoffnung, kurzfristig eine kleine 16. Festivalausgabe in diesem Oktober mit Kinderfilmzeit, mit Schulfilmzeit und vielleicht mit einem reduzierten Hauptwettbewerb „Back to the Roots“ im Kaufbeurer Stadttheater zu veranstalten – mit einem Mix an Genres und Themen, mit deutschsprachigen und internationalen Filmen. Das muss bis Juli geklärt werden.

