Fliegerhorst Kaufbeuren: Oberst Milewski folgt auf Oberst Langer als Kommandeur

Von: Wolfgang Becker

Letzten Freitag um genau 10.35 Uhr übernahm Oberst Thorsten Milewski das Kommando am Fliegerhorst Kaufbeuren. Er löste Oberst Martin Langer ab. © Bundeswehr/Radetzki_Philipp

Kaufbeuren - Das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe mit der am Kaufbeurer Fliegerhorst stationierten Abteilung Süd hat einen neuen Kommandeur. Oberst Thor­sten Milewski löst Oberst Martin Langer als bisherigen Amtsinhaber ab. Für den neuen Kommandeur schließt sich damit ein Kreis: Seit Kindesbeinen ist er dem Allgäu durch familiäre Aktivitäten verbunden. „Beim Anblick des Alpenpanoramas geht mir das Herz auf“, sagte er. „Ich darf meinen Dienst am schönsten Standort der Luftwaffe verrichten.“ Oberst Andreas Erber als Kommandeur des Ausbildungszentrums mit Sitz in Faßberg freute sich, dass er insbesondere die Eltern und auch die Kinder der beiden Hauptpersonen begrüßen konnte.

Der Kommandowechsel auf dem Fliegerhorst fand im Rahmen eines feierlichen Appells mit zahlreichen Gästen statt. Neben Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, MdB Stephan Stracke (CSU) und MdL Bernhard Pohl (FW) wohnten auch Vertreter benachbarter militärischer und ziviler Dienststellen sowie Oberst i.G. Dirk Niedermeier als Vorgänger von Langer der Zeremonie bei.



„Echte Macher am Werk“

„Zum Glück bleibt der traditionsreiche Standort Kaufbeuren erhalten, denn hier ist die Truppe in ganz besonderer Weise in die Gemeinde und in die Gesellschaft integriert“, sagte Erber, der nach eigener Aussage selbst als junger Offizier in Kaufbeuren seine ersten Schritte in der Luftwaffe getätigt hatte. Auch beim Kernauftrag, so der Kommandeur, sei die Abteilung Süd ein Verband, der „eigeninitiativ vorangeht, wenn es um das Ausgestalten einer modernen und attraktiven Ausbildung geht“. Als prominentestes Beispiel nannte er das digitalisierte Lernmanagementsystem, das von den engagierten Mitwirkenden quasi „erfunden“ worden sei und in allen Ausbildungseinrichtungen der Luftwaffe etabliert ist und genutzt wird. Alles werde „proaktiv“ angegangen: „Hier werden Dinge angepackt, hier sind echte Macher am Werk“, lobte Erber.



In den Ansprachen wurde deutlich, dass sich alle Akteure freundschaftlich verbunden waren. „Lieber Martin, Deine Zeit als Kommandeur der Abteilung Süd war geprägt von der Bewältigung der pandemiebedingten Schwierigkeiten und der geforderten Unterstützung in Gesundheitseinrichtungen“, stellte Erber mit Blick auf den Scheidenden fest. Unter diesen Rahmenbedingungen sei es dennoch gelungen, den Auftrag zu fast 100 Prozent zu erfüllen und man habe keinen Ausbildungsstau aufgebaut. Darüber hinaus sei die „Moderne Ausbildungstechnik (MAT)“ weiter implementiert, das Fliegerhorstmuseum und die Lehrsammlung umgebaut und eröffnet worden. Auch die Vorbereitung für den Tag der Bundeswehr im Juni laufe nach der Absage im letzten Jahr bereits wieder auf Hochtouren. „Du warst für dieses Team der richtige Vormacher und für mich eine stets sichere Bank. Dafür danke ich Dir auch ganz persönlich“, schloss der Kommandeur aus Faßberg.



Auch für den „Neuen“ fand Erber herzliche Worte: „Lieber Thorsten, Du übernimmst ein tolles Team mit sehr engagierten Menschen, die mit Leidenschaft lehren und die technische Ausbildung voranbringen.“ Milewski sei über viele Jahre die „fachlich zuständige Stelle“ im Truppenkommando gewesen und für seine neue Aufgabe bestens aufgestellt. Für die fordernde Aufgabe als Kommandeur wünschte er abschließend „Erfolg und eine stets fürsorgliche Hand für die Dir anvertrauten Menschen“.

„Zwei lachende Augen“

Der scheidende Kommandeur bedankte sich bei den ihm anvertrauten Menschen für ihre „ausgesprochen professionelle Aufgabenerfüllung mit Motivation, Umsicht und Verantwortungsbewusstsein“, insbesondere mit Blick auf die zurückliegende Pandemie. Dies sei, trotz aller Wehmut, ein lachendes Auge, weil es ihn mit Dankbarkeit erfülle. Das andere lachende Auge gründe in der Freude, auch in der kommenden Verwendung weiterhin für die Ausbildung zuständig zu sein und damit den Kontakt zu Kauf­beuren nicht zu verlieren. „Für mich war es eine außerordentliche Ehre, hier Kommandeur zu sein, was den Höhepunkt meiner bisherigen Laufbahn darstellt“, so Langer im Pressegespräch. „Ich gehe als Teil einer Familie.“ Er sprach von einer „guten und sicheren Zukunft des Fliegerhorstes“, da die Verlagerung der Radartechnik-Ausbildung aus Lechfeld bald umgesetzt werde und auch die Lehrmittelwerkstatt aus Fürstenfeldbruck langfristig hier etabliert wird. Für die Zustationierung eines Sanitätsregimentes hätte es schon mehrfach Gespräche bezüglich des Bedarfs gegeben, aber Ergebnisse seien ihm nicht bekannt.

„Alpenpanorama“

Beim anschließenden Empfang im Offizierskasino schilderte der aus dem württembergischen Bietigheim stammende Milewski, wie er als junger Mensch auf der Rückbank im Auto seines Vaters die regelmäßigen Fahrten ins Ostallgäu empfunden hat. „Ab der Raststelle ‚Allgäuer Tor‘ an der A 7 wurde es angesichts des wunderbaren Alpenpanoramas immer ganz ruhig im Auto – ein ‚Sich Willkommen‘ fühlen. Auf der Rückfahrt folgte an der derselben Stelle auch immer ein letzter Blick zurück.“ Die Reise habe mit dem Dienstantritt in



Nach Übergabe der Truppenfahne an die Fahnenabordnung meldet Oberst Milewski seinem Kommandeur die Übernahme der Abteilung Süd. © Wolfgang Becker

Kaufbeuren ihre Fortsetzung gefunden, doch jetzt sitze er selbst am Steuer. Seine beiden Söhne, die der 58-Jährige nach seinen Worten auch schon mal in einer Kraxe auf den Säuling getragen hatte, sind ebenfalls Soldaten und bereits in Bayern stationiert: einer in München, der andere in Füssen. Der neue Kommandeur freute sich darauf, wieder in der Truppe zu sein und werde zunächst die letzten Vorbereitungen für den Tag der Bundeswehr am 17. Juni begleiten, auf den er sich mit seinem großen Angebot an Gerät, Darbietungen und Präsentation der Ausbildung „richtig freue“.



Abschließend tauschten der alte und der neue Kommandeur ihre Verbandsabzeichen, denn die beiden Obristen wechseln praktisch auf den Dienstposten des jeweils anderen, was zwar selten, aber möglich ist. Langer ist damit zukünftig weiter für die Ausbildung im Luftwaffentruppenkommando als fachlich vorgesetzte Stelle zuständig. Als Besonderheit für den neuen Kommandeur kommt die Funktion als Standortältester hinzu. Die Ernennung vollzog Oberst Knuth Jung als Vertreter des Kommandeurs vom bayerischen Landeskommando in München, in dessen Zuständigkeit die zivil-militärische Zusammenarbeit im Freistaat liegt.



Auch Kaufbeurens OB Bosse bedankte sich für die gemeinsame Zeit mit dem für ihn vierten Kommandeur seiner Amtszeit. Insbesondere der Rollentausch für einen Tag sei „sensationell“ gewesen. In Erinnerung daran erhielt er von Langer eine ausgemusterte Flecktarnuniform.



Die Ehrenformation mit der Fahnenabordnung und dem Ehrenzug unter Waffen wurde vom Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen angeführt. Dessen Dirigent, Hauptmann Rudolf Piehlmayer, leitete mit seinem sowohl temperament- als auch gefühlvollen Dirigat den musikalischen Teil des Appells.