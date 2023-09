Wie sieht´s in anderen Teilen des Allgäus aus?

Brandbrief an den Kanzler–Reaktionen aus der Region

Von: Felix Gattinger

Wird es bald wieder so aussehen? Einige Städte und Landkreise im Allgäu fürchten, dass Flüchtlinge bald wieder in Turnhallen schlafen müssen. © Foto: halfpoint/PantherMedia

Allgäu – Weil ihm in Sachen Flüchtlingsunterbringung der Kragen geplatzt ist, hat der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (FW) einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf ­Scholz (SPD) geschrieben. Darin beschreibt Eder die Drastizität der Situation in seinem Landkreis und legt konkrete Forderungen auf den Tisch.

„Immer mehr und mehr und mehr, ohne Abwägung der Bedürfnisse kann das auf Dauer nicht gutgehen“, schreibt Eder, dessen Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter die Vorgänge kaum noch in angemessener Weise bearbeiten könnten. Auch bangt man im Unterallgäu darum, dass die vielen ehrenamtlichen Helfer bald resignieren und sich abwenden könnten. Daher fordert Eder die Bundesregierung dazu auf, politische „Anpassungen“ vorzunehmen. Ansonsten, so der Landrat wörtlich, „werden wir diese Herausforderungen in unserem Land nicht schaffen, ohne dass die Stimmung kippt. Ich will es aber schaffen!“



Für die Umsetzung dieser Anpassungen hat der Kreischef eine ganze Reihe konkreter Vorschläge: Anstelle von Geldleistungen sollten die Flüchtlinge nach Eders Ansicht mehr Sachleistungen bekommen, um beispielsweise zu verhindern, dass mit dem Geld Schlepperkosten abbezahlt werden. Auch fordert er mehr Sanktionsmöglichkeiten bei Fehlverhalten oder Nichtmitwirkung bei behördlichen Vorgängen und schildert Ideen, wie ausreisepflichtige Personen leichter abgeschoben werden könnten: Durch eine Ausweitung der Liste Sicherer Herkunftsländer, sogenannte „Laissez-passer-Abkommen“ mit Nachbarländern, welche die Weiterreise der ausgewiesenen Personen garantieren sollen. Leute, die nicht abgeschoben werden können, weil sie keine Papiere haben, die auf ihre Herkunft verweisen, sollten nach Ansicht des Landrats One-Way-Passports bekommen, wobei Eder aber nicht erklärt, wohin diese Leute dann damit sollen.



Weiterhin fordert der Landrat eine bessere Sicherung der Außengrenzen sowie eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten in Europa. Familiennachzug solle nur denjenigen vorbehalten bleiben, die in ihrer gegenwärtigen Situation über ausreichend Wohnraum verfügen. Auch die Betreuung (und damit die Integration) von Kindern, schlägt Eder vor, sollen nur noch die Familien bekommen, deren Eltern einer Arbeit nachgehen. Aktuell, so der Unterallgäuer Kreischef, „sehen wir an vielen Stellen die Bedürfnisse einzelner Gruppen und verlangen den Bürgerinnen und Bürgern einiges ab.“ Die Stimmung vor Ort sei zunehmend schwierig und verhärte sich. Das alles werde nicht mehr lange so funktionieren, wenn nicht spürbar daran gearbeitet werde, um die Situation langfristig zu verbessern.





Wie sieht´s in anderen Teilen des Allgäus aus?

Auch der Landkreis Ostallgäu sieht sich am Limit. Hier sei es nicht mehr fünf vor zwölf, sondern bereits eins vor zwölf, so Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU). Derzeit seien 875 Asylbewerber und weitere 1.735 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis untergebracht. Damit seien die Unterbringungskapazitäten des Landratsamtes ausgeschöpft – und sogar schon etwas überbelegt, so die Landrätin. Auch in der Notunterkunft in der Marktoberdorfer Nordstraße gebe es nur noch wenige Plätze. „Wenn wir das schaffen wollen, ohne wieder Turnhallen belegen zu müssen“, sagt Zinnecker, „müssen die Zuweisungen nun schnell zurückgehen.“

Wie Landrat Eder fordert Zinnecker mehr finanzielle Unterstützung vom Bund, geht aber noch weiter und verlangt, dass dieser auch eigene Liegenschaften wie Kasernen für die Unterbringung der Geflüchteten bereitstelle. Problematisch sei aber auch die Personalsituation bei den Sachbearbeitern. Als positiv bewertet die Landrätin, dass der Freistaat inzwischen 50 weitere Stellen für Flüchtlings- und Integrationsberatung fördert.



Die ehrenamtlichen Asylhelferinnen und -helfer, so Zinnecker, seien nach wie vor engagiert bei der Sache. Auch die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger im Ostallgäu sei aus ihrer Sicht nach wie vor ungebrochen. Um die aber nicht aufs Spiel zu setzen, müsse nun schnell gehandelt werden.



Ganz so dramatisch stellt sich die Lage in Kaufbeuren derzeit noch nicht dar, wie Sozialreferatsleiter Markus Pferner berichtet. Vor wenigen Tagen habe die kreisfreie Stadt wieder eine Gruppe von 15 Personen aufgenommen. Auch hier sei inzwischen die Zuteilungsquote überschritten. Die Gefahr, wieder Turnhallen für Flüchtlinge bereit machen zu müssen, bestünde derzeit nicht. 300 der ukrainischen Geflüchteten, so Pferner, seien dezentral in Unterkünften der Stadt untergebracht, die anderen 300 hätten inzwischen selbst Wohnraum für sich gefunden oder seien bei Familien untergebracht. Kritisch sei bekannterweise die ohnehin schon schwierige Situation bei der Kinderbetreuung, bei der die Stadt auch ohne Flüchtlingszuzug weit über ihrem derzeitigen Limit sei.

Kein Engpass in Kempten

In Kempten seien von den 963 Geflüchteten aus der Ukraine gut 400 von der Stadt untergebracht, berichtet der Referent für Jugend, Schule und Soziales Thomas Baier-Regnery. Turnhallen für die Flüchtlingsunterbringung bereitzustellen, sei aktuell nicht erforderlich. Auch könne das zuständige Personal die Vorgänge seiner Einschätzung nach zufriedenstellend bearbeiten. Deshalb, so Baier-Regnerys, sei auch die Stimmung trotz der Belastungen noch positiv. Einzelne Ängste oder Stimmungen entsprechen nach seiner Einschätzung nicht dem Gesamtbild der Bevölkerung. Schwierig sei allerdings die Gesamtkoordination der Flüchtlingssituation in Abstimmung mit Bund und Ländern.

Der Landkreis Oberallgäu hat etwa 1.550 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, von denen sich rund 600 Personen in Unterkünften des Landkreises befinden, vermeldet das Landrats­amt in Sonthofen. Allein 2023 wurden dem Landkreis 330 Personen zugewiesen. Seit Februar 2023 ist der Landkreis verpflichtet, mindestens 375 Personen aufzunehmen. Unterbringungen in Turnhallen möchte das Landratsamt vermeiden, kann es aber derzeit nicht ausschließen. Bislang nutzt der Landkreis für die Erst­unterbringung die Traglufthalle in Immenstadt und die Markthalle in Sonthofen. „Die Folgen der Flüchtlingsströme nach Deutschland sind auch im Landkreis Oberallgäu weiterhin prekär und werden sich durch die andauernden Zuweisungen weiter verschärfen“, prognostiziert Landrätin Indra Baier-Müller (FW). Obwohl zwei Notunterkünfte in Immenstadt und Sonthofen eingerichtet seien, könne niemand garantieren, dass deren Kapazitäten ausreichen und nicht doch wieder Turnhallen umgerüstet werden würden. Für Baier-Müller ein „unwürdiger Schutzraum“. Sie persönlich sei indes wütend, dass die Bundesregierung die Kommunen vor Ort nicht stärker unterstützt – etwa durch die Zurverfügungstellung von Bundesimmobilien, wie sie auch ihre Amtskollegin Zinnecker im Ostallgäu fordert.