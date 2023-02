Flughafen Memmingen: Aiwanger nimmt Biogas-Blockheizkraftwerk in Betrieb

Start frei für das neue Blockheizkraftwerk am Flughafen Memmingen: Ralf Schmid (Geschäftsführer Flughafen Memmingen), Alex Eder (Landrat Unterallgäu), Klaus Holetschek (Staatsminister Gesundheit und Pflege), Andreas Müller (Geschäftsführer Alois Müller GmbH), Alexander Hold (Vizepräsident Landtag) und Hubert Aiwanger (Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) bei der Inbetriebnahme. © Rainer Becker

Memmingen – Die Inbetriebnahme des neuen Biogas-Blockheizkraftwerkes am Memminger Flughafen stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einem klimaneutralen Flughafen dar. Der offizielle Start der Anlage erfolgte vergangene Woche, als die Anlage von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger feierlich in Betrieb genommen wurde.

Green Airport Memmingen heißt das Projekt mit dem ehrgeizigen Ziel, den Flughafen Memmingen bis zum Jahr 2030 klimaneutral betreiben zu können. Das neue (umgebaute) Blockheizkraftwerk stellt ein Glanzstück des Konzeptes dar. Den Rohstoff für dieses liefern Gülle und Mist aus der Biogasanlage Bitzer in Hawangen. Von dort aus verläuft eine fünf Kilometer lange Rohrleitung, über die das Gas in das umgebaute Blockheizkraftwerk am Flughafen eingespeist wird.

Dort wird das Gas jetzt in Strom und Wärme umgewandelt. Der Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist; mit der Fernwärme werden der Flughafen sowie viele der angrenzenden Gewerbebetriebe versorgt. Bisher wurde das Blockheizkraftwerk mit Öl und Erdgas betrieben. Diese fossilen Brennstoffe mit hohem CO 2 -Ausstoß werden ab sofort nur noch für hohe Verbrauchsspitzen verwendet.

Flughafen Memmingen will klimaneutral werden

„Das neue Rohbiogas Blockheizkraftwerk mit lokal produziertem Biogas bringt Energieerzeugung und -verbrauch auf dem heimischen Energiemarkt zusammen“, erklärte Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger vor Ort. „Das schafft eine Win-WinSituation für alle Beteiligten – einschließlich Umwelt und Klima.“ Der erfolgreiche Flughafen Memmingen nehme damit Kurs in Richtung nachhaltige Energiezukunft. „Daher begrüße ich es ausdrücklich, dass der Allgäu Airport in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit so vorbildlich plant und so couragiert umsetzt. Somit startet der Airport voll durch und hebt die großen Potenziale, die Flughäfen und das Fliegen der Zukunft bereithalten.“

Andreas Müller, Geschäftsführer der Airport Energiemanagement GmbH, erklärte: „Die neue Anlage spart jährlich 650.000 Kubikmeter Erdgas oder Erdöl in gleicher Menge ein und reduziert zudem den CO 2 -Ausstoß des Flughafens um rund 1.600 Tonnen pro Jahr.“ Das Blockheizkraftwerk werde flexibel betrieben und erzeuge nur dann Strom, wenn er benötigt werde. Die entstehende Wärme gehe stets komplett ins Fernwärmenetz oder in die Pufferspeicher mit einem Volumen von 300.000 Litern. Über das Fernwärmenetz werden neben den Flughafen-Gebäuden nahezu alle angrenzenden Industrie- und Gewerbebetriebe mit regionaler regenerativ erzeugter Wärme versorgt, darunter auch der südlich gelegene Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Flughafen Süd Benningen/Hawangen.

Energiegewinnung aus Gülle und Mist: Das neue Blockheizkraftwerk wird mit Biogas betrieben. © Rainer Becker

Aufgrund des modularen und flexiblen Aufbaus der Wärmeversorgung und der Netzdimensionierung können perspektivisch noch weitere Anschlussnehmer mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden. Konzepterstellung und die Planung erfolgten durch die Energieversorgungsspezialisten e-con in Memmingen, die Ausführung über die Firma Alois Müller. „Das Biogas wird hier wie überall verstromt, die Wärme kann im Gegensatz zu den dezentral gelegenen Biogasanlagen nahezu komplett im Fernwärmenetz genutzt werden. Somit wird eine sehr hohe Gesamteffizienz erreicht,“ erläuterte Peter Waizenegger, Vorstand der e-con AG.

Öffentliche Wasserstofftankstelle für 2024 geplant

Für Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid, der auch in der Geschäftsführung der 2017 gegründeten Airport Energiemanagement GmbH vertreten ist, stellt die neue Anlage einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem klimaneutralen Airport dar. „Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das wir als erster deutscher Verkehrsflughafen bis 2030 erreichen wollen, aber es ist zu schaffen.“

Klimaneutral sollte jedoch nicht nur der Betrieb eines Airports sein. „Gemeinsam mit unserem Kraftstoffversorger AirBP wollen wir unseren Kunden klimaneutrale Kraftstoffe, sogenannte Sustainable Aviation Fuel (SAF) anbieten, damit sie in der Lage sind, klimaneutral ab Memmingen zu fliegen“, so Schmid. Perspektivisch solle mit Wasserstoff ein weiterer klimaneutraler Kraftstoff angeboten werden. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger betonte, Wasserstoff könne langfristig eine große Rolle spielen.

Eine öffentliche Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge und Pkw ist bereits für 2024 geplant. Zunächst soll der Wasserstoff noch von Lieferanten angeboten werden; für die Zukunft ist aber eine neue Anlage mit dem Namen „Elektrolyseur“ vorgesehen. Geplant sei die Errichtung schon für 2025.