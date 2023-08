Flughafen Memmingen zieht Bilanz und kann über positives Jahr 2022 berichten

Von: Rainer Becker

Bei der Vorstellung des Jahresabschlusses: (v.l.)Ralf Schmid (Geschäftsführer Flughafen Memmingen GmbH) und Gerhard Pfeifer (Aufsichtsratsvorsitzender Flughafen Memmingen GmbH). © Rainer Becker

Memmingerberg/Allgäu – Der Flughafen Memmingen ist weiter auf Wachstumskurs. Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Jahresabschlusses zeigte sich ein deutliches Plus bei Passagierzahlen, Reisezielen, Mitarbeitern und Jahresergebnis. In den nächsten Jahren soll weiter in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden.

1.991.654 Passagiere sind im letzten Jahr am Allgäu Airport mit dem Flugzeug gelandet oder gestartet. „Damit hat der Flughafen die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2019 um 268.885 Passagiere übertroffen“, so Ralf Schmid, Geschäftsführer Flughafen Memmingen GmbH. „2022 war das Jahr der Erholung“, berichtete Gerhard Pfeifer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafen Memmingen GmbH. „Und das in mehrfacher Hinsicht.“ Stand das erste Quartal noch im Zeichen der Pandemie, so kehrte anschließend die Reiselust der Passagiere rasch zurück.

Gleichzeitig weiteten die Fluggesellschaften ihre Angebote wieder aus. Sie boten neue Ziele, mehr Frequenzen auf beliebten Strecken und setzten größere Flugzeuge ein. Die Folgen sind in der Bilanz zu lesen: Mit knapp 16 Prozent mehr Passagieren übertraf man die Rekordmarke von 2019. Für das laufende Jahr rechnen die Verantwortlichen mit rund 2,4 Millionen Passagieren. „Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass wir hier nicht zu optimistisch planen“, betonte Geschäftsführer Schmid.

Flughafen Memmingen: Mehr Flüge, mehr Gewinn

Mehr Passagiere und mehr Flüge bedeuteten 2022 auch mehr Umsatz: Betrug er im Jahr 2021 noch 13,5 Millionen Euro, so stieg er im letzten Jahr auf 21,8 Millionen Euro. Ein Bilanzgewinn von 2,4 Millionen Euro konnte am Ende in den Büchern vermerkt werden.

„Dass wir so gut durch die Corona-Krise gekommen und schnell wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt sind, ist eine großartige Leistung unserer gesamten Mannschaft, der wir hier an dieser Stelle noch einmal herzlich danken möchten“, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Pfeifer. 19 Länder werden schon angeflogen. Pfeifer sieht im Reisen „einen Beitrag zum Frieden“.

Steigende Mitarbeiterzahlen

Zu den positiven Zeichen gehört auch, dass sich die Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht hat. Aktuell sind 139 Frauen und Männer bei der Flughafengesellschaft beschäftigt. Hinzu kommen weitere 130 Kolleginnen und Kollegen bei der Tochterfirma ALLgate, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigungen verantwortlich ist und ihre Mitarbeiterzahl um 80 Personen erweitern konnte.

Profitables Wachstum

„Unser Wachstumskurs ist nicht nur eine Bestätigung unserer Arbeit der letzten Jahre“, führte Schmid aus, „er ist auch Verpflichtung zugleich“. Denn die Infrastruktur müsse mit dem steigenden Passagieraufkommen weiter Schritt halten. Dazu plane man einen weiteren Ausbau des Terminals und den Bau eines Parkhauses. Dies hofft man, in den nächsten zwei bis drei Jahren realisieren zu können. Vergrößert werden sollen auch das Vorfeld und die Rollwege für Flugzeuge.

Aber: „Schwäbisch ist auch , dem Bedarf hinterherzubauen“, so Schmid. Und es gibt weitere Pläne: Um die technischen Bedingungen für das Fliegen auch bei schwierigen Wetterbedingungen weiter zu verbessern, werden die Arbeiten für die Genehmigungsprozesse zur Aufrüstung des Instrumentenlandesystems von CAT I auf CAT III weiter forciert. Erweitert werden soll zudem das Areal der General Aviation im Südbereich. „Auch hier ist die Nachfrage sehr groß“, erläuterte Schmid.

Energiezentrale saniert

Der Flughafen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Deshalb wurde jüngst auch die bestehende Energiezentrale saniert. Ein neues BHKW im Joint Venture mit der Alois Müller GmbH verfügt über eine elektrische Leistung von 1,5 Megawatt (MW) und wurde mit zwei Abgaswärmetauschern ausgestattet.

Darüber hinaus ist der Bau einer Photovoltaikanlage und einer Wasserstofftankstelle geplant. Auch synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) sollen noch in diesem Sommer für die Luftfahrzeuge angeboten werden. Die Vermarktung der Flächen am Flughafen ist zwar noch im Raum, wird jedoch nicht aggressiv angegangen