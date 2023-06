Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein: 21-Jährige stirbt nach Angriff

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Ein Mann hat zwei Frauen bei der Marienbrücke am Schloss Neuschwanstein angegriffen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Es ist ein Verbrechen, das einem den Atem stocken lässt: Zwei Touristinnen wurden am Mittwoch von einem amerikanischen Touristen in die Pöllatschlucht gestoßen. Eine von ihnen ist inzwischen gestorben.

Schwangau – Die Schlagzeile geht durch alle Medien, die Menschen sind fassungslos angesichts der Grausamkeit eines Verbrechens, das sich am Mittwoch an der Marienbrücke bei Neuschwanstein ereignete. Zwei Frauen, 21 und 22 Jahre alt, waren von einem 30-jährigen US-Amerikaner auf einen Trampelpfad östlich der Marienbrücke gelotst worden, wo er eine von beiden wahrscheinlich sexuell angriff. Als ihre Begleiterin ihr zu Hilfe kommen wollte, stieß der Mann sie in Richtung Pöllatschlucht.

Anschließend stieß er auch die andere Frau hinab, wo sie nach etwa 50 Metern neben ihrer Freundin zum Liegen kam. Die 21-Jährige starb noch am selben Tag im Krankenhaus. Die 22-Jährige überlebte verletzt. Wie Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann im Gespräch mit dem Kreisboten berichtet, sei die überlebende Frau „verhältnismäßig leicht verletzt, mit Prellungen, Schürfwunden und einer Platzwunde am Kopf“. Wie genau der sexuelle Übergriff ausgesehen haben könnte, dazu will der Oberstaatsanwalt derzeit noch nichts sagen. Die Spurenlage deute darauf hin, dass ein Sexualdelikt im Raum steht, aber ob es tatsächlich so war, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. „Die Datenlage ist noch etwas dünn“, sagt Hörmann.

Der Mann wurde festgenommen. Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist er bei seiner Verhaftung zu sehen: Er wirkt unscheinbar, trägt ein blaues T-Shirt und hat einen Bart.

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei mit 25 Polizeistreifen, und zwei Helikoptern ausgelöst. Auch die Bergwacht war im Einsatz und barg die beiden Frauen.

Die Pöllatschlucht mit der Marienbrücke. © Panthermedia/Robert Jank

Den genauen Ablauf beschreibt die Polizei folgendermaßen: Die beiden Touristinnen trafen den Mann nach derzeitigem Ermittlungstand zufällig und schlossen sich diesem auf dem weiteren Weg an. Der Mann lotste die beiden dann unter einem Vorwand auf den schwer einsehbaren Trampelpfad, der zu einem Aussichtspunkt führt. Dort griff er die 21-jährige Frau körperlich an. Als die 22-Jährige einschreiten wollte, würgte der Mann sie und stieß sie dann einen steilen Abhang in Richtung Pöllatschlucht hinab. Im weiteren Verlauf muss nach momentanem Kenntnisstand „von einem versuchten Sexualdelikt zum Nachteil der 21-Jährigen ausgegangen werden“, wie es im Polizeibericht heißt. Auch diese junge Frau stieß er im Anschluss den Abhang hinab.

Die Bergwacht Füssen barg die beiden verletzten Personen. Die 22-Jährige wurde verletzt, aber ansprechbar in ein Klinikum eingeliefert. Die 21-jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Klinikum eingeliefert, wo sie jedoch im Laufe der darauffolgenden Nacht in Folge ihrer Verletzungen verstarb.

Nach dem Täter, welcher zwischenzeitlich den Tatort verlassen hatte, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen insbesondere die Polizeiinspektion Füssen, die Grenzpolizeistation Pfronten, eine Diensthundeführerin, der ZED (Zentrale Einsatzdienste Kempten), sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren.

Haftbefehl erlassen

Polizeikräfte nahmen den Täter wenig später in Tatortnähe fest. Der 30-Jährige wurde am heutigen Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der der zuständigen Staatsanwaltschaft Kempten und erließ Haftbefehl. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Unmittelbar nach der Festnahme übernahm die Kriminalpolizei Kempten die Ermittlungen wegen versuchten Mordes und Mordes, sowie eines Sexualdelikts. Aufgrund des stark abschüssigen Geländes am Tatort unterstützten hierbei speziell ausgebildete Beamte der Alpinen Einsatzgruppe.

Polizei sucht Zeugen

In enger Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kempten steht nun insbesondere die Rekonstruktion des genauen Tatablaufs im Fokus der Ermittlungen. Daher werden Zeugen, welche die Tat selbst oder verdächtige Beobachtungen im Vorfeld gemacht haben, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 zu melden.

Außerdem besteht die Möglichkeit Fotos, die durch Besucher am Tattag im Tatortumfeld gemacht wurden und möglicherweise zufällig Opfer oder Täter beinhalten, auf dem Media-Upload-Portal der Bayerischen Polizei hochzuladen und so bei den Ermittlungen zu unterstützen. Das Media-Upload-Portal ist erreichbar unter https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de