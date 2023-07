Freie Wähler wollen hoch hinaus

Von: Josef Gutsmiedl

Mit Alphornklängen in den Wahlkampf: FW-Chef Hubert Aiwanger (2. v.l.) mit den Oberallgäuer Kandidaten Ulrike Müller, Alexander Hold und Dr. Philipp Prestel (r.). © Gutsmiedl

Allgäu – Die Freien Wähler Schwaben wollen „weiter nach oben“. Um diesen Anspruch für die Landtags- und Bezirkstagswahlen im Oktober zu unterstreichen, stellten sie ihre „Mannschaft“ auf dem Fellhorn bei Oberstdorf vor. Der Bundes- und Landesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, meinte in 2037 Metern Höhe optimistisch: „Pack mer‘s!“

„Anpacken für Bayern“, lautet das Motto der Freien Wähler für den Wahlkampf. Die Freien Wähler hätten allen Grund, sich über die Kommunalpolitik hinaus „angekommen“ zu fühlen, so Hubert Aiwanger. Längst seien die Freien Wähler über die Einschätzung „Rathaus mögen sie noch können, aber weiter reicht es nicht“ hinausgewachsen. Die aktuelle Regierungsbeteiligung in Bayern zeige deutlich, das die Vereinigung der FW angekommen sei, so der amtierende Wirtschaftsminister in Bayern bei der Vorstellung der schwäbischen Kandidaten.

Während Aiwanger bei seinem Blick auf die Bundes- und Landespolitik den – größeren – Koalitionspartner CSU weitgehend schonte, schoss er sich auf die Berliner Ampelkoalition ein. Da seien Leute am Werk, die „noch nie nah dran waren am Menschen“. Die SPD sei nur in den Städten präsent; Grüne und FDP kaum zu sehen und mit sich selbst beschäftigt

FW-Chef Hubert Aiwanger über die Schwerpunkte seiner Partei

Freie Wähler seien Allrounder – das sei der Mehrwert. Mit Blick über den Tellerrand und Bodenhaftung. „Systematische Stärken, gespeist aus dem Ehrenamt vor Ort.“ Beispielhaft führte Aiwanger die Allgäuer EU-Parlamentarierin der FW an, Ulrike Müller aus Missen-Wilhams, die ihren Job „bestens gemacht“ habe. Müller kandidiert heuer ebenfalls für den Bayerischen Landtag.

„Unsere Schwerpunkte liegen dort, wo die Menschen in der Früh zu denken beginnen!“, so Aiwanger. Es gehe um Dinge wie einen funktionierenden ÖPNV, um intakte Schulgebäude, um gute Betreuungsangebote ebenso wie um Sicherheit und Krankenhäuser in der Nähe: „Ist das alles noch da?“ Aiwanger: „Man sollte mit den Menschen reden, bevor man Gesetze auf den Weg bringt.“

Aiwanger spricht über sein Demokratieverständnis

Plakativ skizziert Aiwanger unter angedeuteten Verrenkungen: „Der Anzug muss zum Menschen passen, nicht der Mensch in den Anzug gezwängt werden.“ Es gehe darum, die Alltagssituation, die Alltagssorgen der Menschen aufzugreifen und nicht darum, dagegen zu regieren. Nicht er, Aiwanger, habe ein anderes Demokratieverständnis, griff der Landesvorsitzende der FW seine viel kritisierten Bemerkungen bei einer Veranstaltung in Erding auf, man „müsse sich die Demokratie zurückholen“.

Vielmehr dürfe Politik nicht gegen die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung anregieren. Und genau das passiere offenbar. Die Freien Wähler verstünden sich als „vernünftige, geerdete Menschen“ – das Medikament gegen die „Krankheit, des sich aus der ‚Affäre Ziehens‘, des sich aus der ‚Verantwortung Stehlens‘“. Als typisches Beispiel sieht Aiwanger das Gebäude-Energiegesetz der Ampel-Koalition. Nach dem jüngsten Scheitern vor der parlamentarischen Sommerpause werde bis September wohl nichts geschehen, fürchtet er. „Ist da kein weiterer Diskussionsbedarf?“

„Ich lasse mich jedenfalls nicht schwindlig reden“

In den Grünen sieht der FW-Spitzenkandidat den Hauptgegner bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. Das Land dürfe nicht „schwindlig geredet werden“, betont Aiwanger mit Blick auf die Bundespolitik und stellt fest: „Ich lasse mich jedenfalls nicht schwindlig reden. Ich weiß, wo ich geerdet bin.“ Demokratie bedeute für ihn, Politik für die Heimat zu machen. Sein Appell an die Freien Wähler in Schwaben: „Bayern, Deutschland und Europa braucht uns!“ Ziel für die Landtagswahl müsse „mindestens eine Verdoppelung“ der Sitze im Landtag sein, appellierte Aiwanger an die versammelten schwäbischen Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Fellhorn. „Ihr gehört zu den Guten, Pack‘ mer‘s!“

Zuvor hatte der Kemptener Landtagsabgeordnete Alexander Hold eine Bilanz der Freien Wähler in der Koalition mit der CSU gezogen und erkannt: „Mutig, anschiebend, an der Sache orientiert – wir haben es ordentlich gemacht, sind nicht nur Anhängsel des großen Koalitionspartners.“ Im Nachhinein habe sich oft gezeigt: Die Freien Wähler lagen richtig, gingen ausgewogen und überlegt ans Werk.

Auch Hold beschäftigte sich mit der Kritik an Aiwangers Rede in Erding. Für eine Demokratie sei es unverzichtbar, mitzudenken, mitzureden, und „auch zu artikulieren was schief läuft“ und zu sagen, was schief laufe. In der Regierungskoalition der vergangenen fünf Jahre hätten die Freien Wähler gezeigt, „dass wir es können und dass man uns braucht“, sagte Hold. Die Politikerinnen und Politiker der FW redeten Klartext, lösten Probleme vor Ort. „Weil wir nicht um der Machtwillen regieren, sondern weil wir es besser machen können.“