Entlastung für Vereinsparty-Veranstalter in Bayern: Freistaat zahlt die Gebühr fürs Urheberrecht

Von: Marco Tobisch

Wer beim Maibaumfest zusätzlich zur Blaskapelle auch Musik aus der Box anbieten möchte, könnte ab April von der „Gema-Gebühr“ befreit werden – dazu braucht es einen Antrag. © Archivfoto: Böcken

Allgäu- Ab 5. April können gemeinnützige Vereine, die ein Fest feiern, von der „Gema-Gebühr“ befreit werden.

Wo auch immer die Musik spielt: Die Urheberrechte-Gesellschaft „Gema“ feiert bei öffentlichen Veranstaltungen stets mit und sorgt mit ihrer Gebühr dafür, dass Musikschaffende fair entlohnt werden. Das ändert sich nun – zumindest im Geldbeutel vieler Veranstalter: Ab 5. April können gemeinnützige Vereine, die ein Fest feiern, von der „Gema-Gebühr“ befreit werden. Die Kosten übernimmt der Freistaat Bayern, der eine „Gema-Ehrenamtsflatrate“ durchgesetzt hat.

Damit Ehrenamtliche von zusätzlichen Kosten und überbordendem Papierkram entlastet werden, unterstützt der Freistaat ab April mit einer pauschalen Zahlung – jährlich 2,5 Millionen Euro stellt die Kasse aus München für Musik-Lizenzkosten bei ehrenamtlichen Veranstaltungen bereit. Nach Rechnung der Freien Wähler (FW) könnten damit pro Jahr bis zu 120.000 Veranstaltungen unterstützt werden. Ein entsprechender Vertrag wurde vergangene Woche unterzeichnet und auf zunächst vier Jahre geschlossen.

Freistaat zahlt Gema für Vereinsparty-Veranstalter: Lob von FW-Abgeordneten

Dazu äußerten sich unter anderem die FW-Abgeordneten aus dem Allgäu, Alexander Hold und Bernhard Pohl. Sie sprachen von einer „Stärkung des bayerischen Ehrenamtes“, denn die Anmeldung und Abrechnung von Musikveranstaltungen mit der „Gema“ sei eines der Themen, das von Ehrenamtlichen als besonders aufwendig und belastend geschildert werde. Hold erklärt: „Mit der Gema-Ehrenamtsflatrate stellen wir sicher, dass es Vereine in Zukunft leichter haben, Feste zu feiern, ohne am Ende mit einem schwarzen Loch dazustehen.“ Der Kaufbeurer Pohl sieht in der Ehrenamtsflatrate einen „zentralen Baustein, um die kulturelle Vielfalt und Identität Bayerns nachhaltig zu bewahren“.

„Gema“ lobt „starkes Signal“

Und was denkt die „Gema“ darüber? Georg Oeller, Vorstandsmitglied der „Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“, begrüßt das Vorhaben: „Mit dem Vertrag unterstützen wir die Musiknutzung, die ein elementarer Bestandteil eines lebendigen und sozialen Vereinslebens in den Kommunen ist. Wir freuen uns sehr, dass die Bayerische Staatsregierung die Nutzung von Live- und Tonträgermusik so großzügig fördert und damit ein starkes Signal an die vielen ehrenamtlich tätigen Vereine sendet, die dadurch auch finanziell entlastet werden.“

Anträge können ab 5. April gestellt werden

Welche ehrenamtlichen Vereinigungen und Organisationen auf die Förderung hoffen dürfen, regelt der neue Pauschalvertrag „Förderung Ehrenamt in Bayern“ zwischen „Gema“ und Freistaat. Die Voraussetzungen, um als Verein zu profitieren, finden Interessierte im untenstehenden Infokasten. Generell durch die Pauschale abgedeckt sind eintrittsfreie Vereinsfeste (Spenden erlaubt) mit Live-Musik und/oder Musik von Trägern wie CDs oder MP3, in Räumen oder im Freien (Fläche bis 300 Quadratmeter); z. B. Sommerfeste, Gartenfeste oder Maibaumaufstellen. Nicht abgedeckt sind derweil Festivals oder Konzerte, Theater/Kabarett, Tanzkurse, Sportevents, Streaming-Veranstaltungen und dauerhafte Hintergrundmusik (etwa in Vereinsheimen).

Anträge können ab 5. April im Onlineportal der „Gema“ (www.gema.de) gestellt werden.

„Gema“-Befreiung: Welche Voraussetzungen braucht es?

• Der Verein muss „gemeinnützige Zwecke“ (laut Satzung) verfolgen und seinen offiziellen Sitz in Bayern haben. • Kein Eintritt: Die Veranstaltung darf keine kommerziellen Ziele haben. Es darf also beispielsweise kein Eintritt verlangt werden. Eine Veranstaltung auf Spendenbasis ist grundsätzlich erlaubt. • Der Pauschalvertrag definiert eine maximale Veranstaltungsfläche von 300 Quadratmetern.

• Der Freistaat übernimmt die Kosten für bis zu zwei Veranstaltungen pro Jahr und Verein – so lange, bis das vereinbarte Kontingent erreicht ist. • Ehrenamt: Übernommen werden die Lizenzkosten für Vereine, deren Mitarbeiter überwiegend ehrenamtlich arbeiten. Lediglich einzelne Hauptamtliche in einem Verein gelten als Ausnahme, beispielsweise eine Verwaltungskraft. Sportvereine, die ihren Trainern ein Gehalt zahlen, werden nicht berücksichtigt.