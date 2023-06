Prominente Politiker im Zeugenstand

Freundlich, aber unerbittlich: Allgäuer Bernhard Pohl leitet Untersuchungsausschuss „Stammstrecke“

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Der Allgäuer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (re.), stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion, leitet den Untersuchungsausschuss „Stammstrecke“. Kürzlich fand dort eine Befragung von Staatskanzleichef und Staatsminister Dr. Florian Herrmann (CSU) statt. © Zasche

Kaufbeuren/München – Fünf Vertreter der CSU, zwei von „Bündnis 90/Die Grünen“ und je einer von SPD, FDP und AfD bilden unter der Leitung von MdL Bernhard Pohl von den Freien Wählern den elfköpfigen Untersuchungsausschuss (UA) „Stammstrecke“. Eine derartige Konstellation birgt eigentlich jede Menge Potential für Kontroversen. Und von anderen Untersuchungsausschüssen ist zu hören, dass zwischen Regierungskoalition und Opposition die Fetzen flogen. Die Befragungen im UA „Stammstrecke“ wirken jedoch ungewöhnlich harmonisch und einmütig – zumindest, was die Ausschuss-Mitglieder betrifft. Bei den Zeugenbefragungen dagegen hat es, wie der Presse zu entnehmen ist, durchaus schon den einen oder anderen Eklat gegeben.

Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich seit März dieses Jahres mit der Kostenexplosion beim Bau der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke. Sie soll die bisherige zentrale Strecke aller S-Bahn-Linien durch die Münchner Innenstadt dank dem Bau einer weiteren, sieben Kilometer langen Tunnelröhre entlasten. Doch wird die zweite Stammstreckemittlerweile nicht wie ursprünglich angekündigt 2026 fertig, sondern voraussichtlich erst 2034 oder gar 2037. Und sie wird nicht 3,8 Milliarden Euro, sondern – unter Berücksichtigung der zu erwartenden jährlichen Kostensteigerungen – bis zu 8,5 Milliarden Euro kosten. „Die Indizien“, heißt es dazu in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, „sprechen dafür, dass die Staatsregierung nicht gerade verantwortungsvoll mit Bayerns größter und wichtigster Baustelle umgegangen ist.“



Ein gefundenes Fressen für die Opposition, um der Regierungskoalition ordentlich etwas anzuhängen? Nicht in diesem Untersuchungsausschuss: Der Landtagsabgeordnete Pohl, stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen sowie haushaltspolitischer Sprecher, hat seinen Ausschuss im Griff.



Bei der Vorbereitung des umfangreichen Akten-Materials wird Ausschuss-Chef Bernhard Pohl von Dr. Rebecca Görtler unterstützt. © Zasche

Freundlich und sachlich, aber unerbittlich bohrt Pohl mit seinen Fragen so lange geduldig nach, bis er eine zufriedenstellend ausführliche und klare Antwort erhalten hat. Klaus Ott schreibt in der Süddeutschen: „In manchen Sitzungen erweist sich U-Ausschusschef Bernhard Pohl vom CSU-Koalitionspartner FW als härtester Fragensteller.“ Nach der aus der Strafprozess-Ordnung bekannten Belehrung der Zeugen und der eingehenden mehrstündigen Befragung durch den Kaufbeurer dürfen die Ausschuss-Mitglieder ergänzende Fachfragen stellen. Pohl lässt alle Fragen zu – selbst unbequeme – wenn es sich nicht gerade um Suggestivfragen handelt. Dann schlägt er auch schon einmal eine juristisch einwandfreie Alternative vor. Die Ausschuss-Mitglieder danken ihm das, indem sie geschlossen hinter ihm stehen, wie zum Beispiel bei der Befragung des Ex-Kanzleramts­chefs und ehemaligen Bahnchefs Ronald Pofalla (CDU). Dieser hatte versucht, bei Pohls Fragen Gedächtnislücken geltend zu machen. Das ließ ihm Pohl nicht durchgehen und schickte ihn heim, um sich auf eine erneute, tiefergehende Befragung einzurichten. Diese war dann erfolgreich.



Bei der vorbereitenden Lektüre und Aufbereitung von mehreren hunderttausend Seiten Material – Aktenvermerke, Rundschreiben, E-Mails, Protokolle – wird Pohl von Dr. Rebecca Görtler unterstützt. Die Richterin am Amtsgericht Kauf­beuren wurde extra für den UA freigestellt.



Prominente Politiker im Zeugenstand

Gemeinsam mit Görtler bereitete der Ausschuss die Zeugenbefragungen vor. Und deren gab es bereits viele, auch viele prominente, wie der besagte ehemalige Vorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, der Präsident des Eisenbahnbundesamtes (EBA) Gerald Hörs, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Dr. Richard Lutz, der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der aktuelle Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing (FDP), der Oberbürgermeister von München Dieter Reiter (SPD), der Staatsminister für Finanzen und Heimat Albert Füracker (CSU), der Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, Dr. Florian Herrmann (CSU) und der Staatsminister a.D. für Wohnen, Bau und Verkehr (bis 2020), Dr. Hans Reichhart (CSU).

Die Vernehmungen der Verkehrsministerin a.D. (bis 2022) Kerstin Schreyer (CSU), von Verkehrsminister (seit Februar 2022) Christian Bernreiter (CSU) und von CSU-Ministerpräsident Dr. Markus Söder (geplant am 15. Juni) stehen noch aus. Dann erst wird ein Abschlussbericht erstellt.





Kostensteigerung wegen Um- und Neuplanungen

Im Laufe der bisher 16 von insgesamt 19 Ausschuss-Terminen kristallisierte sich heraus, dass die satte Kostensteigerung im Wesentlichen den Um- und Neuplanungen der veralteten Entwürfe von 2011 geschuldet war, obwohl gemäß den Angaben der Bahn diese neuen Pläne weder eine Verteuerung noch eine Verzögerung der Fertigstellung verursachen würden.

Vor allem die Befragung von Staatskanzleichef Florian Herrmann am 26. Mai, der unsere Zeitung bewohnte, ergab jedoch, dass von der Bahn bis Oktober 2022 trotz mehrfacher Anforderung keine konkreten Zahlen zu erhalten waren. Angeblich habe die Bahn trotzig gemauert und keinerlei Informationen mehr herausgegeben, nachdem erste vorsichtige Einschätzungen im Jahr 2020 sofort groß in den Medien erschienen seien. Wären bereits früher konkrete Zahlen verfügbar gewesen, so Herrmann, hätte die Staatskanzlei auch schon früher konkrete Maßnahmen ergreifen können. Er sei jedoch nur „Sparringspartner“ des Ministerpräsidenten, und hier habe der Ministerpräsident letztlich anders entschieden, als Herrmann geraten habe.



Oberster Rechnungshof: „Grob fehlerhaft“

Inzwischen hat der Oberste Rechnungshof festgestellt, dass die einer Förderzusage durch den Bund zugrundeliegende Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) „grob fehlerhaft“ sei und eine Förderzusage niemals hätte erteilt werden dürfen. Da die Bahn jedoch ein Bundesunternehmen ist, wurde die Förderzusage bis jetzt nicht zurückgenommen.



Bei aller Sachlichkeit hatte Bernhard Pohl zur Auflockerung der hochkonzentrierten Befragungen auch immer wieder eine humorvolle Bemerkung parat. So stellte er nach der Befragung von Dr. Florian Herrmann launig fest, nun wisse man wenigstens, wie man Staatskanzleichef wird: „Man muss sich als Sparringspartner für den Ministerpräsidenten eignen.“ Die nächste Sitzung findet am 12. Juni mit einer Befragung von Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer statt.