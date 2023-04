Baseball-Bundesliga: Füssen Royal Bavarians wollen zurück auf die Siegerstraße

Nach der Niederlage zum Saisonauftakt wollen die Füssen Royal Bavarians den Ball in der Defensive besser kontrollieren. © Jochen Metschke

Füssen – Nach zwei deutlichen Niederlagen zum Saisonstart in Gauting möchten die Baseball-Spieler der Füssen Royal Bavarians zum Heimspielauftakt am Sonntag gegen Heidenheim wieder den Weg zurück auf die Siegerstraße finden.

Etwas überrascht wurden die Füssen Royal Bavarians am vergangenen Samstag von den Gauting Indians. Mit 4:14 und 3:13 hagelte es zwei herbe Niederlagen für die „Königlichen“. Headcoach Mitch Stephan kritisierte im Nachgang abermals die Defensive seiner Mannen: „Wir müssen den Ball in der Defensive besser kontrollieren – das ist das A und O beim Baseball und das machen wir aktuell nicht gut genug.“

Kommenden Sonntag gilt es nun für die Royal Bavarians, zurück auf die Siegerstraße zu gelangen. Zum Heimspielauftakt empfangen die Lechstädter die Heidenheim Heideköpfe II. Keine leichte Aufgabe, denn die Heideköpfe kommen als Playoff-Aspirant mit Rückenwind aus zwei Siegen gegen die München Caribes an den Alpenrand. Für Mitch Stephan ist die Zielvorgabe klar: „Strikes werfen und saubere Defense spielen. Wir müssen uns erstmal auf unser Spiel konzentrieren, bevor wir uns Gedanken über den Gegner machen!“.

Am King’s Field wird für die Zuschauer wieder einiges geboten. Neben einer Eröffnungszeremonie und einem traditionellen First Pitch wird es eine Schweigeminute in Gedenken an den verstorbenen Architekten und Planer vom King’s Field, Cornelius Wintergerst, geben. Spiel eins beginnt wie gewöhnlich um 12 Uhr, Spiel zwei im Anschluss um ca. 15 Uhr.

pm