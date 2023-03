Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof verzichten auf große Summen

Galeria-Gläubiger stimmen Insolvenzplan zu: Situation in Kempten unverändert

Von: Susanne Lüderitz

Auch die Gläubiger-Versammlung gestern in Essen änderte nichts an den Schließungsplänen für die Kemptener Galeria-Kaufhof-Filiale. © Pöhlmann

Essen/Memmingen/Kempten – Seit wenigen Wochen ist bekannt, welche Standorte von der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH weiterbestehen beziehungsweise ihre Türen schließen. Während in Memmingen damals die Sektkorken knallten, gibt es in Kempten keinen Grund zu feiern. Hier schließt die Filiale im Januar 2024. Daran ändert auch die Gläubigerversammlung nichts, die gestern in Essen stattfand.

Die Gläubiger stimmten dem vorgelegten Insolvenzplan zur Rettung der verbleibenden Filialen zu. „Damit ist für Galeria der Weg frei, das Warenhausgeschäft in Deutschland im Rahmen des neuen Konzepts fortzuführen“, teilt das Unternehmen mit. Eingeladen zur Versammlung hatte das Amtsgericht Essen. Die Gläubiger hatten vor der Abstimmung im Rahmen eines Berichts- und Erörterungstermins die Möglichkeit, Fragen an das Galeria-Management, den Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und den Sachwalter Dr. Frank Kebekus zu stellen und Anmerkungen vorzubringen.

Generalbevollmächtigter von Galeria Karstadt Kaufhof blickt optimistisch in die Zukunft

Geiwitz äußert sich positiv: „Die große Zustimmung der Gläubiger zeigt das Vertrauen in das neue Warenhauskonzept. Der Sanierungsplan und damit das Konzept vom Warenhaus der Zukunft geben Galeria Karstadt Kaufhof beste Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Entscheidend ist, dass es gleichermaßen zügig wie konsequent durch das Management und den Eigentümer umgesetzt wird.“



Wie das Unternehmen angibt, werde für Galeria die Fokussierung auf chancenreiche Standorte und sinnvolle Flächen „prägend“. Des Weiteren werden ein schneller Umbau aller Filialen in drei Jahren, Investitionen und Digitalisierung und die IT-Prozesslandschaft, effiziente Prozess­abläufe, mehr Shop in Shop, ergänzende Angebote sowie insbesondere eine größere Lokalisierung mit mehr Verantwortung in den Regionen angeführt.



Wie es in der Pressemitteilung heißt, sei das Vertrauen der Gläubiger in das neue Konzept „gerechtfertigt“. Schon jetzt würden sich in den Pilot-Filialen erste Erfolge zeigen. Hier wurde „investiert und das neue Verständnis vom Warenhaus der Zukunft in die Praxis umgesetzt“.



Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof verzichten auf große Summen

Sachwalter Dr. Frank Kebekus äußert sich wie folgt: „Jedem Beteiligten ist bewusst, dass die Zustimmung für die Gläubiger kein einfacher Schritt war. Der Verzicht ist groß und viele Beteiligte – Mitarbeitende, Vermieter, Lieferanten und zahlreiche weitere Gläubigergruppen – leisten ihren Anteil, um dem Warenhaus in Deutschland eine gute Ausgangsbasis zu ermöglichen. Deswegen bedanke ich mich ausdrücklich für das klare Votum.“



Dies gelte umso mehr, da eine Ablehnung katastrophal geworden wäre: die Stilllegung des Geschäftsbetriebs, die Schließung aller Filialen, die Kündigung aller Mitarbeitenden.



Der Insolvenzplan bedarf zu seiner Wirksamkeit noch der formellen Bestätigung durch das Amtsgericht Essen. Zur Befriedigung der Gläubiger stehen anschließend 50 Millionen Euro zur Verfügung. Auch wird der Galeria-Gesellschafter dann seine Zusage einlösen, die Sanierung des Unternehmens mit Investitionen von bis zu 200 Millionen Euro zu unterstützen. Das Insolvenzverfahren solle noch im Laufe des ersten Halbjahres 2023 beendet werden.

