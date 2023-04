Galeria Kaufhof: Stadt Kempten äußert sich zum aktuellen Stand

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Regenwolken über Galeria Kaufhof. © Wiethaler

Kempten - Der Kreisbote hat sich daher bei der Stadt Kempten informiert, wie in Sachen Galeria Kaufhof der Stand der Dinge ist. Ein Vertreter der Stadt hat geantwortet.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder neue Meldungen zum und vom Unternehmen Galeria Kaufhof sowie Gerüchte zu möglichen Interessenten an der Immobilie, in der aktuell das Warenhaus zu finden ist.

Wird vonseiten des Oberbürgermeisters noch eine Möglichkeit gesehen, den Galeria-Standort zu erhalten?

„Nach unseren bisherigen Gesprächen mit Vermieter- und Mieterseite halten wir eine Annäherung in der Frage der zukünftigen Miethöhe für sehr unwahrscheinlich.“

Gibt es Interessenten, die das Gebäude beziehen möchten? Würden diese auch die Galeria-Mitarbeiter übernehmen?

„Es gibt verschiedene Miet­interessenten, die sich bei der Stadt, aber auch beim Vermieter, gemeldet haben. Allerdings befinden sich die Gespräche noch in einem sehr frühen, unverbindlichen Stadium.“

Wurden weitere Gespräche zwischen der Stadt und dem Unternehmen Galeria Kaufhof geführt?

„Ja, auch nach Veröffentlichung der Liste der zu schließenden Standorte gab es Kontakt.“

Was hat der Oberbürgermeister in der Angelegenheit generell unternommen?

„Der Oberbürgermeister ist mit allen Beteiligten in engem Kontakt, führt Gespräche auf politischer Ebene, hat sich intensiv mit Mietinteressenten ausgetauscht, mögliche Nutzungsszenarien diskutiert, war im Gespräch mit den Beschäftigten vor Ort, der Hausleitung sowie Vertretern von Verdi.“

Grundsätzliches Interesse an Kempten und dem Allgäu als Standort haben auch Decathlon und Ikea. Beide hätten bereits ein Innenstadtkonzept, wie Joachim Saukel (FW-ÜP Kempten), Beauftragter der Stadt für Tourismus und Stadtmarketing, erklärte. Konkrete Anfragen oder Gespräche bezüglich der derzeitigen Galeria-Immobilie gibt es aber von keinem der beiden Unternehmen, stellte Saukel fest.

