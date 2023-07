Spiritualität brachte ihn zurück zur Kirche 

Gegen den Trend: 34-Jähriger tritt aus, dann wieder ein

Von Riccarda Gschwend

Füssen – Der Glaube ist etwas Intimes, deshalb möchte ein 34-jähriger Weißenseer seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Aber er erzählt gern seine Geschichte. Sie ist deshalb besonders, weil der zweifache Familienvater innerhalb von wenigen Jahren eine Kehrtwende vollzogen hat. Er ist zuerst aus der katholischen Kirche ausgetreten, dann wieder eingetreten.

Aufgewachsen ist der junge Mann in einem katholischen Umfeld und als Musiker hat er schon immer „die Kirche als Raum“ geschätzt. Aber mit zunehmendem beruflichen Erfolg wuchs auch die Höhe der Kirchensteuer und es gab so einiges, was ihm an der Institution Kirche nicht gefiel: „Die Kirche ist ein riesiges Unternehmen, ein Apparat, der Sonderrechte genießt. Das hat mich so gestört“, erzählt er. Und: „Es passieren schreckliche Dinge, und ich spreche nicht von der Hexenverbrennung – sondern von Dingen, die bis heute geschehen.“

Aus Protest gegen die Institution ging der Weißenseer also zum Standesamt und trat aus. „Aber irgendwie ging mir das zu einfach“, sagt er, und so suchte er anschließend das Gespräch mit dem Pfarrer, um ihm seine Beweggründe zu schildern. Dieses Gespräch habe er als außerordentlich wohltuend empfunden, erinnert er sich. „Ich habe erfahren: Man kann auf Augenhöhe offen sprechen.“ Dann kam noch ein tragischer Todesfall im Freundeskreis hinzu.

Wiederversöhnung mit der Kirche

In seiner Trauer fühlte sich der Weißenseer bei der Beerdigung in der Kirche aufgefangen: „Zum ersten Mal habe ich die Kirche nicht nur als Ort mit toller Akustik wahrgenommen, sondern als Ort der Gemeinschaft.“ Ihm sei klar geworden: In der Kirche findet der Kreislauf des Lebens statt, hier ist ein Ort für Trauer und für Freude. Dieses innere Berührtsein war stärker als die rationale Kritik an der Institution. „Ich war aus egoistischen Gründen ausgetreten – weil ich dies schlecht fand, und das“, erklärt der 34-Jährige. „Aber es gibt immer Für und Wider. Bei der Arbeit oder im Freundeskreis finde ich auch nicht alles toll.“

Letztlich, sagt er, sei es die Spiritualität gewesen, die ihn zurück zur katholischen Kirche gebracht habe – auch wenn er nach wie vor vieles kritisch sehe, was dort geschieht. Den Moment der Wiederversöhnung empfand er übrigens als „einen der schönsten Momente der letzten Jahre“. Im intimen Rahmen, mit seiner Frau, den beiden kleinen Töchtern und dem Pfarrer in der Kapelle in Weißensee: „Das war richtig schön.“