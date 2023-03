Warnstreiks in Marktoberdorf und Lindenberg

Von: Angelika Hirschberg

Die Gewerkschaft Verdi ruft am 7. und 8. März zu Streiks im Allgäu auf. © Peter Henrich / IMAGO

Allgäu - Die Gewerkschaft Verdi hat zu weiteren ganztägigen Streiks im gesamten Allgäu bei den Angestellten im öffentlichen Dienst aufgerufen. „Wir werden bis zur nächsten Verhandlungsrunde die Warnstreiks auf verschiedene Orte im Allgäu verteilen“, sagt Werner Röll, Verdi-Bezirksgeschäftsführer. Zu diesen Orten gehören Lindenberg und Marktoberdorf, wo am 7. März (Lindenberg) und am 8. März (Marktoberdorf) größere Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden.

Für den 7. März ab 10 Uhr werden Beschäftigte von Dienststellen und Betrieben des öffentlichen Dienstes zu einem zentralen Warnstreik in Lindenberg im Allgäu aufgerufen. Verdi schließt Einschränkungen im Winterdienst nicht aus. Manuel Büttner, Verdi-Gewerkschaftssekretär sagt dazu: „Leider haben die Arbeitgeber unsere Zeichen in den letzten Wochen nicht wahrnehmen wollen. Das vorgelegte Angebot ist eine schlecht verpackte Mogelpackung.“ In Lindenberg ist ein Demonstrationszug ausgehend von der Kulturfabrik geplant sowie eine Kundgebung am Stadtplatz um 10.20 Uhr.

Am 8. März ab 10 Uhr wird Marktoberdorf Ort des Streikgeschehens sein, so die Gewerkschaft. Eine Kundgebung findet ab 10 Uhr am Marktplatz Marktoberdorf statt. Im Rahmen des bundesweiten Warnstreiktags für den „Sozial und Erziehungsdienst“ wird Verdi den Schwerpunkt auf die Behindertenhilfe -, Kinder- und Jugendhilfe im Allgäu legen. Davon können Kindergärten und Horte betroffen sein, meist werde aber ein Notdienst eingerichtet. Wie Uschi Zwick, Verdi-Gewerkschaftssekretärin, auf Nachfrage des Kreisboten erklärt, sind konkret die Lebenshilfe Lindau-Lindenberg (Dienstag und Mittwoch) die Unterallgäuer Werkstätten in Mindelheim und Memmingen (Mittwoch), die Wertachtal-Werkstätten sowie die Lebenshilfe Memmingen, Lebenshilfe Kempten und Lebenshilfe Ostallgäu betroffen.

Zwick erklärt außerdem: „Zum Teil kann es bei Einrichtungen der Lebenshilfe zur Einschränkungen kommen, in Einzelfällen wurden in Abstimmung mit den Einrichtungen bereits konstruktive Notdienstverhandlungen geführt. In diesen Fällen erfolgt eine Information an Eltern, dass Notbetrieb gefahren wird und die Betreuung nur eingeschränkt stattfinden kann.“

Auch die städtischen Kindertageseinrichtungen in Marktoberdorf, der Stadtjugendring Kempten, die Landratsämter Oberallgäu und Ostallgäu ( jeweils der Sozial- und Erziehungsdienst) sind von diesem Aufruf laut Verdi betroffen.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die dritte Verhandlungsrunde startet ab dem 27. März.