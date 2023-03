Gibt es eine Allgäuer Identität in der Baukultur? - Ein Gespräch mit Franz G. Schröck

Von: Lajos Fischer

Moderne Architektur mit Allgäuer Identität: Das Haus von der Familie Huber in Leiterberg bei Betzigau ist Anfang der 1990er Jahre entstanden und passt zeitlos in die Umgebung. © Franz G. Schröck

Allgäu – Gibt es in der Baukultur eine Allgäuer Identität? Mehrfach wurde diese Frage vor kurzem im Rahmen eines „Bewegten Donnerstags“ im Kemptener Zumsteinhaus gestellt. Der Kreisbote hat bei dem Architekten und Stadtplaner Franz G. Schröck, Geschäftsführer des Architekturforums Allgäu, nachgefragt.

Herr Schröck, Ihr wichtigstes Vereinsziel ist die Förderung der Baukultur im Allgäu. Gibt es hierbei eine spezielle Allgäuer Identität und wenn ja, lässt sich diese in ein paar Sätzen definieren?

Franz G. Schröck: Die Allgäuer Baukultur ist vielschichtig, aber man kann ihre Beschreibung auf ein paar Punkte herunterbrechen. Erstens: Sie geht sorgfältig mit dem Verhältnis von Gebäude und Topografie um: Es wird versucht, den Bau gut ins Gelände einzupassen. Früher nahm man die vorhandene Landschaft als gegeben an, man machte keine großen Erdbewegungen, Unebenes wurde nicht aufgefüllt. Die Leute schaffen es heute leider nicht mehr ohne das. Zweitens: Die Häuser wurden den klimatischen Verhältnissen angepasst. Sie waren Richtung Süden und Osten geöffnet, die Westseite blieb meistens geschlossen. Das Dach war in Oberstdorf eher flach, damit der Schnee darauf liegen bleibt und isoliert, wie eine Art natürliche Wärmedämmung. Im Unterallgäu hingegen gab es weniger Schnee, die Dächer waren steiler, damit er schneller abrutscht. Man konnte eindeutig zuordnen, wo das Haus steht: Je mehr man nach Norden ging, umso steiler wurde das Dach. Heute ist alles einheitlich. Drittens: Es wurden immer schlichte, einfache Formen bevorzugt. Es gab historisch z.B. keine ausladenden Balkone. Jetzt baut man kompliziert, was auch energieschädlich ist. Zum Allgäuer Haustyp zurückzukehren wäre wünschenswert, indem man die Gebäude unaufgeregt und pragmatisch gestaltet. Viertens: Im Allgäu wurde mit wenigen, regionaltypischen Materialien gearbeitet, vor allem mit Holz und Stein. Früher gab es nicht die ganze Baumarktvielfalt. Diese ökologischen Materialien aus regionaler Wertschöpfung waren kostengünstig und nachhaltig, man hatte kurze Lieferwege. Damit ist man über Jahrhunderte klargekommen. Wenn die Lebenszeit des Hauses vorbei war, wurden die Baustoffe ausgebaut, teilweise verheizt, teilweise wiederverwendet. Es gab wenig Bauabfall und kaum Bauschutt. Es wäre toll, wenn man dazu ansatzweise zurückkehren könnte.

Ist die von Ihnen beschriebene traditionelle Bauweise in unserer Zeit überhaupt möglich?

Schröck: Traditionell bauen heißt nicht ein bisschen „Alpenbarock“ mit vielen Geranien, was es übrigens im Allgäu nie gab. Vieles von dem, was ich beschrieben habe, lässt sich zeitgemäß umsetzen. Es reicht, wenn man einige wesentliche Kriterien beachtet, damit die Häuser in ihre Umgebung passen. Am besten versucht man, wie früher, die vorhandene Hauslandschaft zu verstehen und weiterzubauen. Wichtig ist, Bauvorhaben mit der Geschichte der Region in Einklang zu bringen, durchaus aber einen zeitgemäßen Ausdruck zu finden.

Lassen sich diese Kriterien auch auf größere Bauprojekte übertragen?

Schröck: Es gab schon immer Bauten, die größer waren: vor allem die Kirchen, aber auch öffentliche Gebäude wie Rathaus, Wirtshaus, Schule. Man hat aber immer auf die bestehenden Strukturen und auf die Landschaft geschaut, damit die Häuser sich einfügen können. Frühere Gebäude haben deshalb meistens maßstäblich zueinander gepasst. Ein maßloses Beispiel ist für mich das geplante Hotel an der Stelle der ehemaligen Schlossberg-Klinik in Oberstaufen. Es wird sich nicht in die Landschaft einfügen, sondern die Landschaft und den Ort dominieren. Angeblich wird im Innenausbau viel Holz verwendet. Nach außen ist es aber eine urbane Allerweltsarchitektur, die mit der Allgäuer Bautradition wenig zu tun hat. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mehr vom Bestand der Klinik bewahrt und dadurch „graue Energie“ (Energie, die zur Herstellung der Baustoffe, für Transportwege, Bau und Rückbau des Gebäudes und für die Entsorgung notwendig ist - Red.) erhalten geblieben wäre.

Franz G. Schröck ist Geschäftsführer des Architekturforums Allgäu. © Hermann Rupp

Gibt es niemanden, der in solchen Fällen rechtzeitig auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen und auch eingreifen kann?

Schröck: In Bauangelegenheiten entscheiden die Gemeinden in Eigenregie. Die Gemeinderäte sind jedoch meist Laien. Wir sind der Meinung, dass es gut wäre, vor wichtigen Entscheidungen mehr fachlichen Input zuzulassen. Für die Baukultur sind in den Landkreisen die Kreisbaumeister zuständig. Im Unter- und Ostallgäu leisten sie gute Arbeit, aber im Oberallgäu wurde dieses Amt 2007 abgeschafft, obwohl es bitter nötig wäre. Das Argument „Wir haben eine schlagkräftige Verwaltung“ ist zu schwach, denn ein Kreisbaumeister ist viel unabhängiger als ein Baureferent. Er hat bei Weichenstellungen mehr Gewicht und er kann für eine strategische Ortsentwicklung sorgen. Die Verwaltung hat bei Bauvorhaben einen eher juristischen Blick, der Kreisbaumeister einen gestalterischkulturellen. Ich nenne zwei Beispiele: Ein Kreisbaumeister hätte mit Sicherheit von Anfang an verhindert, dass man die Alte Schule Bühl, ein denkmalgeschütztes Gebäude, abreißen wollte. Wir hätten dann möglicherweise nicht tätig werden müssen. Oder bei der alten Wirtschaft in Wirlings hätte er rechtzeitig gewarnt, dass man nicht warten darf, bis das Gebäude total kaputt ist und beseitigt wird.

Können Gestaltungsbeiräte diese Rolle übernehmen?

Schröck: Ja. Und das haben die Städte richtig erkannt: Gestaltungsbeiräte gibt es in Memmingen, Kempten, Lindau, Kaufbeuren und Sonthofen. Aber kleinere Gemeinden können sich das nicht leisten. Deswegen haben wir bei der Bürgermeistertagung im Ostallgäu die Idee vorgestellt, einen kleinen Beirat im Landratsamt zu installieren. Die einzelnen Gemeinden können ihn in den Ort holen, wenn sie Fachberatung brauchen. Im Ostallgäu sind sie von dem Vorschlag sehr angetan und wollen ihn auch umsetzen.

„Zuerst gestalten wir die Stadt – dann prägt sie uns“, schreibt Jan Gehl und warnt seine Stadtplanerkollegen, auf „das menschliche Maß“ zu achten. Wie sieht es damit im Allgäu aus?

Schröck: Wir haben das menschliche Maß ein bisschen verloren, und nicht nur in den Größenverhältnissen. Manche Architekten und Bauherren vergessen den Menschen als soziales Wesen. Architektur sollte Menschen im besten Sinne zusammenführen. Wieviel Privatheit und wieviel (halb)öffentlichen Raum es braucht, wo man sich begegnen kann, bestimmt die Architektur. Ihr Einfluss auf die Lebensqualität und das soziale Miteinander kann nicht hoch genug geschätzt werden. Ich sage immer: Gute Gestaltqualität bedeutet automatisch gute Lebensqualität.

Städte und Gemeinden werden oft mit einem Donut verglichen …

Schröck: Im Unterallgäu gibt es diese Entwicklung bei uns am meisten. Die Ortsmitte wird ausgehöhlt, weil u.a. Erbengemeinschaften Höfe und Häuser verfallen lassen. Der Speckgürtel rundherum wächst jedoch. Im Illertal gibt es eine andere Entwicklung: Aus dem früheren Spiegelei ist Rührei geworden, eine große beliebige Soße. Thomas Sieverts spricht von Stadtlandschaften. Zurzeit gibt es Überlegungen, die Wiesenaue zwischen Immenstadt und Bühl zuzubauen. Dann weiß man nicht mehr, wo Immenstadt aufhört und wo Bühl anfängt. Von Dietmannsried bis Oberstdorf entsteht immer mehr ein Siedlungsband. Wo es noch möglich ist, sollte man dagegenhalten. Für die Identität des Ortes ist es wichtig, wo er aufhört. Die Grünräume dazwischen sind elementar für Mensch und Tier. Es darf nicht alles versiegelt werden.

Das klingt alles nicht besonders nach Zuversicht.

Schröck: Ich setze sehr große Hoffnung auf die junge Generation. Sie hat durch die jüngsten Entwicklungen mitbekommen, wie fragil die Dinge sind. Viele junge Menschen entwickeln eine gewisse Aufmerksamkeit für ihre Zukunft und wollen sorgsamer mit unserem Lebensumfeld umgehen. Sie haben weniger Statusdenken, meinen nicht mehr, dass jeder ein großes Haus mit großer Garage braucht. Sie gehen achtsamer mit sich, mit anderen, auch mit der Baukultur um. Wenn die Gesellschaft insgesamt mehr Wert auf ihre gebaute Umgebung legt, ist es gut für unsere Allgäuer Kulturlandschaft.

Das Gespräch führte: Lajos Fischer