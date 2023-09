Große „Hundertwasser“-Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth

Von: Tom Otto

Die Gestaltung des Fernwärmekraftwerks Spittelau in Wien hatte Friedensreich Hundertwasser zunächst abgelehnt. Er forderte, erst einmal alles zur Müllvermeidung, statt zur Müllverbrennung zu unternehmen. © Tom Otto

Ottobeuren – Der Hartnäckigkeit von Museumsleiter Markus Albrecht und dem großzügigen Raum- und Platzangebot des Museums für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth ist es zu verdanken, dass die Marktgemeinde Ottobeuren sich mit den ganz großen Kulturhauptstädten in eine Reihe stellen darf. Eine solch große und vielfältige Ausstellung des Ausnahmekünstlers Friedensreich Hundertwasser in der drittgrößten Gemeinde des Unterallgäus sehen zu können, bedarf des Dankes an alle, die daran mitgewirkt haben.

Immer wieder sind kleinere „Hundertwasser“-Ausstellungen in verschiedenen Städten zu sehen, wie zuletzt vor vier Jahren im Lindauer Kunstmuseum. Sie müssen sich angesichts der großen Zahl der Werke und der Vielfältigkeit des Hundertwasser‘schen Schaffens meist auf einen kleinen Ausschnitt beschränken. In Ottobeuren jedoch können Interessierte den kreativen Meister und seine große künstlerische Bandbreite auf etwa 1.000 Quadratmetern Fläche kennenlernen. So hält das Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth einen eigenen Raum für das Jugend- und Frühwerk bereit.

Neben den ansprechenden Graphiken und Gemälden sind auch drei große Tapisserien zu sehen, Wandteppiche, die in Mexiko gefertigt wurden, und darüber hinaus auch vier große Architekturmodelle. Insbesondere letztere belegen Hundertwassers städtebauliche Ambitionen und Expertise, mit der der Anfang 2000 Verstorbene schon sehr früh auf umweltverträgliche Gestaltung von Häusern und ganzen Städten hinarbeitete. Diese Teile seines Werks sind schon lange nicht mehr in Ausstellungen gezeigt worden.

Hundertwasser-Ausstellung: Architektur im Einklang mit Natur und Kunst

Im architektonischen Wirken hinterließ er bis heute viel beachtete Bauwerke, die den Titel der Ausstellung „Im Einklang mit der Natur“ sehr greifbar werden lassen. So ist beispielsweise ein Modellnachbau des Fernwärmewerks Spittelau in Wien zu sehen. Ursprünglich wollte Hundertwasser diesen Gestaltungsauftrag nicht annehmen. Er habe prinzipielle Einwände gegen eine Müllverbrennungsanlage, solange nicht alle Möglichkeiten der Müllvermeidung ausgeschöpft seien. Der Beharrlichkeit des damaligen Wiener Bürgermeisters und der Zusage modernste Technik zu nutzen, die ökologisch vertretbar war, war es zu verdanken, dass er dieses Bauwerk als Symbiose für Technik, Ökologie und Kunst doch noch umgestaltete.

Auch im Kleinen war Hundertwasser als „Umweltaktivist“ aktiv, davon zeugt nicht zuletzt seine Humus-Toilette, die im Original zu sehen ist. Der Wechsel vom Werden und Vergehen war für ihn ein Naturprinzip, dem er Geltung verschaffen wollte. Im Organischen der Natur wohnt für Hundertwasser die Schönheit, die geometrische gerade Linie kommt in der Natur nicht vor. Sie mache den Menschen krank und führe zum Untergang der Menschheit, schrieb er schon 1954. Museumsleiter Albrecht kann mit Recht stolz sein auf die Ausstellung und ihre Vielfältigkeit, die eigens für das Kunerth-Museum zusammengestellt wurde. Bei allen Exponaten handelt es sich um Originale, die die Hundertwasser Gemeinnützige Privatstiftung in Wien zur Verfügung gestellt hat.

Die Ausstellung und öffentliche Führungen

Wer Interesse an einer frühen künstlerischen Aufarbeitung von ökologischen Themen hat und den vielseitigen Künstler Hundertwasser kennenlernen möchte, dem sei der Besuch der Ausstellung sehr empfohlen, am besten bei einer der öffentlichen Führungen. Diese werden am 21. September / 12. Oktober und am 19. Oktober jeweils um 18.30 Uhr sowie am 7. Oktober um 17 Uhr angeboten.

Eine Anmeldung über E-Mail ist dringend erforderlich unter museum@ottobeuren.de. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. Oktober täglich (außer montags) von 11 bis 16 Uhr sowie Sa. und So. von 12 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro.