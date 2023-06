Neue Untersuchungen sollen die umstrittene Gülleverordnung entschärfen

Von: Christine Tröger

Teilen

Auf der Suche nach einer auch in hiesiger Topographie gangbaren Gülleverordnung: (v.l.) MdL Dr. Leopold Herz (FW), MdL Bernhard Pohl (FW), MdL Martin Schöffel (CSU) und Ministerialrat Dr. Konrad Koch. © Tröger

Kempten/Allgäu – 300.000 Euro hat der Bayerische Landtag jüngst an zusätzlichen Haushaltsmitteln bereitgestellt. Damit sollen die Auswirkungen unterschiedlicher Gülle-Ausbringmethoden untersucht werden und, so die Hoffnung, endlich Konsens zur Gülleverordnung herbeigeführt werden können. Zum Austausch mit Vertretern der Koalitionspartner Freie Wähler und CSU, Landwirtschaft, Verbänden und Behörden hatte der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag Dr. Leopold Herz (FW) in den Spitalhof eingeladen.

Seit 2020 ist die Gülleverordnung bereits in Kraft, allerdings mit einer Übergangsfrist bis 1. Februar 2025. Spätestens ab dann soll die Breitverteilung durch Streifenverteilung abgelöst werden u.a. durch Schlitzen, Schleppschlauch oder Schleppschuh, um die Emissionen v.a. von Ammoniak in der Luft zu reduzieren. Berglandwirte aus Günzach hatten 2018 für eine Petition 14.000 Unterschriften gesammelt und dem Landtag überreicht, um die aus ihrer Sicht in hügeliger bis bergiger Topographie nicht umsetzbaren Vorgaben der EU für diese Gebiete abzuwenden.

Unterstützt wurden sie von Herz und seinem Fraktionskollegen Bernhard Pohl. Im Rahmen des Gespräches zweifelte eine Gruppe der Günzacher Bergbauern die Seriosität der bereits erfolgten Untersuchungen an, die unter praxisfernen Bedingungen und „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ durchgeführt worden seien. Sie sparten nicht mit deutlichen Worten gegenüber Ministerialrat Dr. Konrad Koch vom Landwirtschaftsministerium und machten ihrem Misstrauen gegenüber der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Luft. „Wir sind nicht technikfeindlich“ oder gegen eine bodennahe Ausbringung, aber es müsse von Fall zu Fall entschieden werden können.

Gülleverordnung: Neue Untersuchungen im Allgäu

Deshalb ihr Wunsch, dass der Spitalhof praxisnahe Versuche durchführt „und die Silage auch verfüttert wird“. Denn, so ein Kritikpunkt an der Schleppschuhausbringung, ein Teil der Gülle versickere nicht im Boden, sondern verbleibe als Güllewürste auf dem Grünfutter und mache in Folge die Tiere krank. Auch ein „Strukturbruch“ durch die Investitionskosten wird befürchtet: „Die ersten, die man rausdrückt, sind die kleinen Landwirte.“ Wie Koch versicherte, handle es sich bei den Untersuchungen um international wissenschaftlich veröffentlichte und anerkannte Zahlen, und um kleine Betriebe zu schützen, gebe es für diese derzeit noch Ausnahmeregelungen. Aber bezüglich der Gesamtstickstoffmenge lasse die EU „nicht mit sich reden“.

Nun also 300.000 Euro extra, wie ein Schreiben des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums bestätigte. Prämisse sei, den Landwirten zu ermöglichen „die Versuche mit selbst gewählter wissenschaftlicher Begleitung eigenständig durchzuführen“ heißt es darin. Falls gewünscht, werde die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) die neuen Versuche im Allgäu wissenschaftlich begleiten, bot Koch an. Als Bayerischer Bergbauernpräsident war es MdL Eric Beißwenger (CSU) vor allem wichtig, dass egal wie die Ergebnisse ausfallen, diese dann auch akzeptiert werden „und nicht nachtarockt wird“.

Ergebnisse sollen Anfang 2024 kommen

Landwirt Elmar Karg, Vorsitzender des Milchwirtschaftlichen Vereins, schlug Parameter wie Witterung, Temperatur, Niederschlagsmenge oder auch die saisonal unterschiedliche Konsistenz der Gülle vor, die in neue Untersuchungen einfließen sollen. „Wir haben hier viel Niederschlag und können die Gülle verdünnen“, berichtete er von den Erfahrungen mehrerer Landwirte, die bereits eins zu eins verdünnen. „Das bringt die gleichen Einsparungen wie bodennahe Ausbringung.“

Auch könnten möglicherweise Zusätze wie Schwefel oder Melasse die Ammoniakausgasung senken. Herz sieht die Datenlage zur Ausgasung noch „nicht eindeutig dokumentiert“ und auch Güllereste im Futter habe er „mehrfach gesehen“ – Dinge, die seines Erachtens erst geklärt werden sollten, bevor über Zusätze gesprochen werde. „Fakt ist“ laut MdL Thomas Kreuzer (CSU), dass Schleppschlauch & Co. in vielen Fällen „suboptimal“ seien.

Deshalb müsse man jetzt wissenschaftlich feststellen, wie die Vorgaben mit Verbesserungen eingehalten werden können. Sein Fraktionskollege Martin Schöffel, Vorsitzender des CSU-Arbeitskreises für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: „Geld ist da, weiteres Geld ist in Aussicht gestellt.“ Laut Pohl sollen die Ergebnisse bis Anfang 2024 mehr Aufschluss liefern – „rechtzeitig vor 2025“.