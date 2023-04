Günther Sigl und die „Spider Murphy Gang“ in Kempten

Von: Lutz Bäucker

Nächsten Samstag tritt die „Spider Murphy Gang“ in der Bigbox in Kempten auf. © hangenfoto

Kempten – „Kannst fei du zu mir sogn“, so eröffnet Sigl das Interview mit dem Kreisboten, „mi’m Sie fühl i mi net wohl!“ Machen wir gern, schließlich hat man nicht alle Tage eine Legende vor sich, die seit fast einem halben Jahrhundert das Volk zum Tanzen und Toben bringt, eine Telefonnummer für die Ewigkeit (Rosis „32 16 8“) produziert hat und längst ein Teil der deutschen Populär-Kultur geworden ist.

Frontmann Günther Sigl und die unverwüstliche „Spider Murphy Gang“ spielen am kommenden Samstag (15. April) in der Bigbox auf. „Mir kemman imma wieda gern zu eich ins Allgäu“, betont Sigl. „Im Kemptener Kornhaus hamma schließlich scho 1982 gspuit.“ Und auch bei der Eröffnung der Box 2003 sind sie live dabei gewesen.

Das medientaugliche Oberbairisch hat der gebürtige Schongauer längst zum gern gehörten Showelement perfektioniert. Das macht ihn bodenständig, authentisch und sympathisch. Und es ist schließlich auch das Erfolgsrezept der Münchner Band: „Ende der siebziger Jahre mussten wir auf Deutsch singen,um in den vielen Musikkneipen der Landeshauptstadt auftreten zu können“, erinnert sich Sigl. Dann hat sie der BR entdeckt und sich eine bairische Nummer gewünscht. „Das war für mich kein Problem“, schmunzelt der Sänger, Songwriter und Gitarrist. Sigl goß eigenes Erleben, eigene Gefühle und Münchner Flair in leichte, luftige Texte, verpackt in eingängigen Rock’n’roll. Für damalige Verhältnisse eine unerhörte Sensation.

„Spider Murphy Gang“ in Kempten: Leben wie Rockstars

Mit ihrem „Skandal im Sperrbezirk“ nahmen die „Spiders“ nicht nur die Münchner Stadtpolitik aufs Korn, sondern schossen deutschlandweit durch die Decke. Auf der anrollenden „Neuen Deutschen Welle“ surften Sigl, Bassist Barny Murphy und ihre Jungs ganz nach oben. Als erste westdeutsche Band ein Gastspiel in der DDR, häufig als „cover boys“ auf der „Bravo“, TV-Auftritte, Homestories, Interviews, ein Gig nach dem anderen: es war das Leben, das sich der gelernte Bankkaufmann erträumt hatte: „Frei, unabhängig und nicht wie das Establishment.“

Musikmachen ist eine Gnade

Es war ein einziger „Sommer in der Stadt“, die Musiker zogen ihre „Rock’n’roll-Schuah“ gar nimmer aus. Dass dieser Zustand bis heute andauert, mehr als 45 Jahre schon, darüber staunt Günther Sigl nach wie vor: „Das ist einfach unglaublich,, unerklärlich, wunderbar.“ Mal vor 70.000 am Nürburgring, mal vor 2.000 im Bierzelt in Buchenberg, egal: „Es macht uns, es macht mir Riesenspaß, das ist mein Leben, meine Bühne!“ Auch wenn er es mit 76 jetzt ein bisschen ruhiger angehen lässt: „Mir hupfan nimma so vui rum!“ Musikmachen, Konzerte geben („Live ist geil!“), das ist laut Sigl „kein Job, sondern ein Geschenk, eine Gnade.“

Ein Ende ist nicht in Sicht: „I spui so lang, bis es mi in’d Grubn eini draht“, lacht er. „A paar Johr kannt des scho no gehn.“Der bald zweifache Großvater hält sich mit Powerwalking und leichtem Intervall-Training fit, er raucht nicht, er trinkt nicht: „Für’n echtn Rock’n’roller bin i eigentlich vui z’solid!“ Günther Sigl kommt regelmäßig nach Kempten, seine Tochter lebt in Marktoberdorf, da ist ein Abstecher ins Forum, auf den Hildegardplatz oder zum Rathaus fast immer drin. „Die Berge, die grünen Wiesen, die Kühe drauf, einfach toll“, schwärmt er, „im Allgäu ist es wirklich besonders schön!“

Sie spielen einfach immer weiter

„Früher sind wir bestaunt worden, nach 20 Jahren waren wir Kult und nach 40 Jahren sind wir zur Legende geworden“, zählt Sigl feixend auf. Sein berühmtes Bühnenjacket, seine Gitarre hängen schon im „Museum der bayerischen Geschichte“, längst werden die Hits der „Spider Murphy Gang“ von jungen Musikern gecovert, die nicht mal wissen, dass es diese Band noch live gibt: „Einfach unglaublich“, sagt Sigl, „mir machn weida, immer weida.“ Auch am Samstag in Kempten, zusammen mit den Kollegen von der „Münchner Freiheit“: „Wir möchten den Leuten einfach eine gute Zeit verschaffen, gerade in diesen Zeiten.“