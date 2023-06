Gut eine Woche nach dem Verbrechen bei Schloss Neuschwanstein: Diese Details sind bestätigt

Eine Gewalttat, die fassungslos macht

Von Riccarda Gschwend schließen

Füssen/Schwangau - Gut eine Woche ist es nun her, dass ein 30-jähriger amerikanischer Tourist zwei junge Frauen angegriffen und in die Pöllat­schlucht bei Schloss Neuschwanstein gestoßen hat, woraufhin eine von ihnen starb. Inzwischen sind einige neue Details bekannt, die deutschen Behörden halten sich aber bedeckt.

Die Schlagzeile ging durch alle Medien, die Menschen sind fassungslos angesichts der Grausamkeit des Verbrechens, das sich an der Marienbrücke bei Neuschwanstein ereignete. Zwei Frauen, 21 und 22 Jahre alt, waren von einem 30-jährigen US-Amerikaner auf einen Trampelpfad östlich der Marienbrücke gelotst worden, wo er eine von beiden wahrscheinlich sexuell angriff. Als ihre Begleiterin ihr zu Hilfe kommen wollte, stieß der Mann sie in Richtung Pöllatschlucht.

Angriff bei der Marienbrücke: Frauen stürzen 50 Meter in die Tiefe

Anschließend stieß er auch die andere Frau hinab, wo sie nach etwa 50 Metern neben ihrer Freundin zum Liegen kam. Die 21-Jährige starb noch am selben Tag im Krankenhaus. Die 22-Jährige überlebte verletzt. Wie Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann kurz nach dem Vorfall im Gespräch mit dem Kreisboten berichtete, sei die überlebende Frau mit verhältnismäßig leichten Verletzungen davon gekommen, „mit Prellungen, Schürfwunden und einer Platzwunde am Kopf“.

Wie genau der sexuelle Übergriff ausgesehen haben könnte, dazu will der Oberstaatsanwalt derzeit noch nichts sagen. Die Spurenlage deute darauf hin, dass ein Sexualdelikt im Raum steht, aber ob es tatsächlich so war, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Inzwischen ist die überlebende Frau aus dem Krankenhaus entlassen worden, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Der tatverdächtige Mann wurde kurz nach dem Vorfall in Tatortnähe festgenommen. Auf einem Video, das im Internet kursiert, ist er bei seiner Verhaftung zu sehen: Er wirkt unscheinbar, trägt ein blaues T-Shirt und hat einen Bart. Der 30-Jährige wurde am Donnerstag nach der Gewalttat dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Kempten und erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er seitdem in U-Haft sitzt.



Die Behörden halten sich bedeckt

Inzwischen sind einige Details zum Tatverdächtigen bekannt geworden, wobei sich die deutschen Behörden nach wie vor sehr bedeckt halten. Offiziell bestätigt ist lediglich, dass er seinen Wohnsitz im US-Bundesstaat Michigan hat. Das teilt ein Pressesprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Dazu heißt es weiter: „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter, allerdings erfordern sie Rechtshilfeersuchen der deutschen Justiz an die amerikanischen Behörden, was entsprechende Schritte zeitlich verlängert.“ Es dauert also noch, bis weitere Ermittlungsergebnisse bekannt gemacht werden können.



Von der Staatsanwaltschaft Kempten heißt es auf Nachfrage zur Identität des Tatverdächtigen und der Opfer: „Zur Identität des Verdächtigen und der Geschädigten werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht aus Gründen des Persönlichkeits- bzw. Opferschutzes.“ Unabhängig davon, ob in verschiedenen Medien etwa in Großbritannien Berichte über die Identität veröffentlicht wurden, möchte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann „gerne die datenschutzrechtlichen Vorgaben weiterhin einhalten“.

Ob der Tatverdächtige in die USA ausgeliefert werden könnte, kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen. „Darüber ist mir nichts näher bekannt. Dazu müssten die US-amerikanischen Behörden an die deutschen Behörden herantreten und ein Auslieferungsersuchen stellen.“ Die Entscheidung über ein solches Auslieferungsersuchen liege aber nicht in der Entscheidungskompetenz der hier ermittelnden Staatsanwaltschaft, sondern sei auswärtige Angelegenheit und werde somit auf Regierungsebene entschieden.



Hochsaison auf Schloss Neuschwanstein

Rund um das Schloss Neuschwanstein herrscht weiterhin Normalbetrieb. Es ist Hochsaison und Scharen von Touristen besichtigen das Märchenschloss. Dennoch ist die Betroffenheit natürlich groß. Es sind auch viele Amerikaner unter den Touristen. „Es ist absolut tragisch. Als Mutter bricht mir das Herz“, sagt eine Amerikanerin auf Englisch. Sie ist mit ihrer Familie, darunter zwei Kinder im Teenager-Alter, trotz der Ereignisse zum Schloss gekommen, um es zu besichtigen. „Wir haben gezögert“, berichtet sie. „Und uns Gedanken gemacht, ob es sicher ist.“ Doch letztlich entschieden sie – wie so viel andere – sich die Chance, das Märchenschloss zu sehen, nicht entgehen zu lassen. Aber es sei ein komisches Gefühl dabei, sagt die Mutter.



Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke äußerte seine Betroffenheit und machte klar: „Die Trauer und das Unverständnis in Schwangau über das Verbrechen werden noch bleiben. In unserem Dorf hat es eine solche Tat noch nie gegeben.“

Im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 2. Juli, um 18.30 Uhr in der Kirche Sankt Coloman in Schwangau gedenken die Gemeinde Schwangau und die Pfarreiengemeinschaft am Forggensee der Opfer der Gewalttat.