Gutes Zeugnis für Pohl: Schulen würdigen Einsatz des Landtagsabgeordneten

Von: Klaus D. Treude

Teilen

Bei der Zeugnisvergabe (v.l.): Martin Wenger (Realschulkonrektor Maristenkolleg), Sibylle Gerner (Schulleiterin Maria-Ward-Realschule Mindelheim), Susanne Fedchenheuer (Schulleiterin Marien-Realschule Kaufbeuren), Weihbischof Florian Wörner, Bernhard Pohl (MdL/FW) mit Zeugnis, Peter Kosak (Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg), Christine Frank-Schalk, (Schulleiterin, Marien-Gymnasium Kaufbeuren), Karin Dobrindt (Schulleiterin, Maristenkolleg Mindelheim – Gymnasium) und Nicole Hofmann (Schulleiterin, Maristenkolleg Mindelheim – Realschule). © Treude

Mindelheim – Letzte Woche gab es Zeugnisse an den bayerischen Schulen. Auch für MdL Bernhard Pohl. Anlässlich eines Termins am Mindelheimer Maristenkolleg mit Leiterinnen der kirchlichen Schulen aus Mindelheim und Kaufbeuren verliehen der Augsburger Weihbischof Florian Wörner und Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, dem Freie Wähler-Landtagsabgeordneten eine Urkunde für dessen „sehr engagierte Mithilfe und großen persönlichen Einsatz für die Gesetzesinitiative zur Verbesserung der Schulfinanzierung für das freie Schulwesen in Bayern und insbesondere für die Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg“.

Man habe schon lange darauf hingewiesen, dass die Refinanzierung verbessert werden müsse, so Weihbischof Wörner. Das Bistum wende jährlich erhebliche Summen für den Betrieb der Schulen auf, was mit Blick auf den durch die Alterspyramide und steigende Kirchenaustrittszahlen verursachten Mittelrückgang immer schwieriger werde.

Die finanziellen Verbesserungen böten mittelfristig eine planungssichere Basis für die Trägerschaft. Damit sei ein wichtiger Schritt für die Bestandssicherung und die Weiterentwicklung der Schulen gemacht. Tatsächlich ist es Pohl persönlich zu verdanken, dass der Freistaat die Privatschulen in Bayern – dazu gehören auch die kirchlichen – nach Jahren der Unterfinanzierung bis 2026 zusätzlich mit einer Summe von 77 Millionen Euro unterstützt. Davon gehen allein 13 Millionen Euro an das Schulwerk der Diözese Augsburg. „Das ist kein Pappenstiel“, freute sich Peter Kosak und Weihbischof Wörner fügte hinzu: „In Bildung investieren heißt in die Zukunft investieren.“

Bei Demonstration dabei

Pohl war es auch, der sich im Dezember des vergangenen Jahres als Redner bei einer Demonstration von 12.000 Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften privater Schulen (Pohl: „Best Practice Sozialkunde!“) auf dem Münchner Königsplatz für eine bessere Finanzausstattung aussprach und sich dabei zuversichtlich zeigte, die Schulfinanzierung noch in der laufenden Legislaturperiode „auf eine vernünftige Grundlage zu stellen“. Sein CSU-Kollege Josef Zellmeier habe zwar damals gemeint, er habe „den Mund ziemlich voll genommen“, aber er, Pohl, habe ihm entgegnet: „Wir schaffen das!“



Das dann folgende, monatelange gemeinsame intensive Ringen um ein bedarfsgerechtes Gesetz wurde von Erfolg gekrönt: Der Landtag beschloss in der vorletzten Woche die Verbesserung der Finanzierung der privaten Schulen. Wegen des – selbst gesetzten – großen Zeitdrucks sei das Gesetzgebungsverfahren zwar gestrafft, aber rechtsstaatlich immer „sauber gelaufen“.



So etwas gehe nur, wenn man auf breiter Front kämpfe und dabei immer vertrauensvoll zusammenarbeite, lobte Pohl die fraktionsübergreifende Teamarbeit der Regierungsfraktionen.



„Die Politik schafft die Rahmenbedingungen“, schloss Pohl, „die Basis, die Schulen vor Ort, haben dann die Verantwortung, dass aus den jungen Menschen etwas wird.“ Er ziehe den Hut vor deren großer Leistung.