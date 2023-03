Heimatbund Allgäu: Projekt „Courage“ kann starten

500 Jahre Bauernkrieg: Das Streben nach Freiheit als Weg zur Demokratisierung

Obergünzburg/Vorarlberg - Der Förderbescheid ist da, nun beginnt die grenzüberschreitende Projektarbeit der örtlichen Vereine von Vorarlberg über das Allgäu bis Memmingen. Bei der Frühjahrsversammlung des Heimatbundes Allgäu gab Vorstand Karl Milz den Startschuss für das ehrgeizige Vorhaben.

Ein ambitioniertes Projekt hat sich der Heimatbund Allgäu zusammen mit seinen Partnern vorgenommen: die Geschichte der Bauernkriege von 1524 bis 1526 als Weg zur Demokratie vorzustellen.

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der deutsche Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther seine 95 Thesen gegen die Missstände in der katholischen Kirche, was heute als Startpunkt der Reformation gilt. In dessen Folge forderten die Bauern bereits 1524 mehr Rechte und eine Aufhebung der Leibeigenschaft. In Memmingen formulierten 1525 die Vertreter der Bauernschaft zwölf Artikel mit Forderungen gegenüber dem Schwäbischen Bund, was als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa gilt. Aus ökonomischen und religiösen Gründen brachen 1525 im süddeutschen Raum, unter anderem im Allgäu, in Vorarlberg, Tirol und der Schweiz Bauernkriege aus. Die Kämpfe der schlecht bewaffneten Bauernhaufen um mehr Rechte und Aufhebung der Leibeigenschaft wurden damals blutig von den Grund- und Landesherren niedergeschlagen.

Das Projekt „Courage“

Bereits im Sommer 2019 hatten sich regionale Heimatvereine, Geschichtsmuseen und Gebietskörperschaften gemeinsam überlegt, dem historischen Erbe von 1525 grenzüberschreitend gerecht zu werden und die vielfältigen Aktivitäten für die kommenden Jahre abzustimmen. Die Projektpartner sind unter anderem die Städte Memmingen und Kempten, das Bauernhausmuseum Illerbeuren, die Freilichtbühne Altusried, sowie Vereine aus dem Montafon und Klostertal – Bludenz. Das Gesamtprojekt kostet rund 1,5 Millionen Euro. Eine Förderung war beantragt worden, wobei mit einem Eigenanteil von 40 Prozent die Vereine und Kommunen einen deutlichen Beitrag leisten müssen. Mit den Worten „Jetzt hamma se, jetz miasmas a dua“ verkündete Vorstand Milz den Eingang der Zuschussbewilligung und gab somit den Startschuss für die Umsetzung des Projektes „Courage“. So sind Veranstaltungsreihen mit Lesungen und Vorträgen geplant, weiter ist die Erstellung eines Dokumentarfilms vorgesehen. In Altusried kann die Vorführung eines Großtheaters ermöglicht werden. Nach den Vorstellungen von Karl Milz werden sich eine Reihe aufeinander abgestimmter Gedenk- oder Erinnerungsorte der Demokratie mit aufgestellten Stelen durch die Gebiete der beteiligten Projektpartner ziehen.

„Heimat definieren“

Auch dem Gastgeber der Frühjahrsversammlung und Ersten Bürgermeister von Obergünzburg, Lars Leveringhaus, ist das Wissen um die Heimat wichtig. In seinen Grußworten stellte er den Anwesenden die Trachtengruppe des Arbeitskreises Heimatkunde mit schönen Biedermeiergewändern vor.

Auch beschäftige sich der Arbeitskreis Lokalgeschichte mit der unmittelbaren Heimatgeschichte vor Ort, dem Historischen (Heimat-)Museum und der Südseesammlung verfüge Obergünzburg mit seinen 6.500 Einwohnern über zwei überregional interessante Museen. Leveringhaus stellte auch die Obergünzburger Schriftenreihe mit historischen Themen vor, an der zahlreiche Bürger ehrenamtlich mitschreiben. „Die Erfüllung der Schlagworte ‘Heimat bewahren‘, ‘Zukunft gestalten’ und ‘Identität stiften’ liegt uns am Herzen“, betonte Leveringhaus zusammenfassend.

Unter www.allgaeuer-heimatakademie.de findet man das Seminarprogramm der Allgäuer Heimat Akademie für das Frühjahr 2023.

Von Wolfgang G. Krusche