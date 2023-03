Hilfe für Erdbebenopfer: Allgäuer Helfer berichten über Zusammenhalt und menschliche Schicksale

Von: Lajos Fischer

Sie haben Hilfsgüter direkt zu den Erdbebenopfern gebracht: (v.l.) Enis Asik, Kamil Parlak, Marco Cottone, Tuhan Kircicek, Erdal Bekmez, Mehmet Zülfükar Kaynak, Binnur Odaci. Es fehlen: Ferit Halici, Mustafa Kemal Atis. © Fischer

Allgäu - In jedem Menschenleben gibt es Zeiten, die lange präsent bleiben. Die Tage, die einige Allgäuer nach dem Erdbeben in der Krisenregion der Türkei verbrachten, gehören mit Sicherheit dazu.

Wir kennen uns seit unserer Kindheit“, erzählen sie in einem Kreisbote-Gespräch. „Wenn es einem schlecht geht, helfen alle zusammen.“ Einige Tage nach der Katastrophe saßen sie bereits in drei Sprintern, vollgeladen mit Hilfsgütern. Die Reise haben sie privat organisiert und die Kosten für die Fahrt selbst übernommen. „Uns war es wichtig, direkt in die Gegend zu fahren, wo unsere Freunde sind,“ sagt Tuhan Kircicek.

Die Männer berichten von der Euphorie, die sie während der Fahrt hatten. Sie hielt auch unterwegs an: Die Gruppe kam problemlos durch die Grenze, Leute klatschten aus den Fenstern, überall erhielten sie Rabatte und für die Übernachtung mussten sie fast nichts zahlen. Auf dem letzten Streckenabschnitt wurde die Gruppe von der Gendarmerie mit Sirene eskortiert, so erreichten sie schnell das Erdbebengebiet. „In den ersten Ortschaften dachten wir noch, dass die Medien übertrieben hätten. Aber dann: Der pure Wahnsinn, was wir gesehen haben“, erzählt Mehmet Zülfükar Kaynak.

Allgäuer Erdbeben-Helfer berichten: Koordination von Hilfsangeboten fehlte

Sie hatten den Vorteil, dass sie über Ortskenntnisse verfügten. „Sonst hast du keinen Plan“, meint Erdal Bekmez. Nicht das Fehlen von Hilfsangeboten sei das Hauptproblem gewesen, sondern die fehlende Koordination. „Wo eine Baumaschine vorhanden war, fehlte der Baggerfahrer, anderswo genau umgedreht.“ Die Kommunikation lief von Anfang an vor allem über Whatsapp, auch mit den Menschen unter den Trümmern. Aber in den ersten Tagen, bis mobile Sendemasten aufgebaut wurden, fehlte das Netz.

Als kurz nach vier die Katastrophe begann, wurde zuerst alles nach oben geschleudert, schilderten ihnen die Überlebenden die Nacht vom 6. Februar. Dann bebte es so heftig links und rechts, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Sie verloren die Orientierung, wussten nicht wohin, konnten nicht einmal die Tür finden. Dass sie aus dem Schlaf gerissen wurden, erhöhte noch die Verwirrung. Dann rannten sie nur noch um ihr Leben. Eltern versuchten ihre Kinder mitzunehmen, sonst hatten die meisten nichts dabei. Sie rannten zum Auto, aber der Schlüssel blieb in der zerstörten Wohnung liegen. Die Menschen erlebten Stunden in totalem Chaos, sie wussten nicht wohin. „Wenn man die kaputten Häuser selbst gesehen hat, hat man einen Hauch von Ahnung, was die Leute erleben mussten. Wie in einem Horror-Film“, sagt Marco Cottone. Viele können bis heute nicht schlafen. Es reicht das Geräusch eines Lieferwagens, und die Kinder schrecken auf.

Verstorbene werden oft in Sammelgräbern beerdigt

Dann begann die Suche nach den Verschütteten. „Menschen gehen psychisch daran kaputt, wenn sie unter den Trümmern Stimmen hören und sie nicht helfen können. In solchen Fällen blieben manche still, weil sie sich dafür schämten, dass sie nichts tun können“, berichtet Kamil Parlak. „Ich wünschte, ich wäre ein Bagger“, zitiert Binnur Odaci, die Anfang Februar bei ihrer Tochter in Istanbul war und mit ihr in einem mit Hilfsgütern gefülltem Mietwagen zu den Verwandten nach Hatay eilte, den Sänger Haluk Levent. Manche erzählten von Katzen unter den Trümmern, die Menschen warmgehalten hätten. In der Region sei es noch nie so kalt wie gerade in diesen Tagen gewesen, wurde vielfach behauptet.

Kinder übernachteten beim Onkel, erzählt einer der jungen Männer. Der Onkel überlebte und hörte zunächst noch Stimmen. Er fing verzweifelt an, selbst zu graben. Nach dem zweiten Erdbeben hörte er aber nichts mehr. Viele andere Kinder wurden gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Tausende von ihnen suchen noch immer nach ihren Eltern. Gefundene Leichen werden in Decken gewickelt oder in Plastiksäcke verpackt. Oft werden sie in Sammelgräbern beerdigt. Es gibt Orte, wo Verstorbene in Leichensäcken liegen, Überlebende suchen dort nach ihren Verwandten und Freunden. „Es ist schrecklich, dass man nicht weiß, ob geliebte Menschen gestorben sind oder doch noch leben“, sagt Odaci. Zurzeit ist es in der Erdbebenregion warm. Die Leute tragen Mundschutz, um sich vor Leichengeruch und dem Staub von Häusern zu schützen.

Zusammenhalt wie nie zuvor

„Diesen Zusammenhalt, den es jetzt dort gibt, habe ich schon lange nicht gesehen! Die Menschen halten zueinander, egal welchen Glauben sie haben und welcher Herkunft sie sind“, betont Kamil Parlak. Auch die internationale Unterstützung sei großartig. Sie trafen Griechen, Armenier sowie Italiener, die ein Krankenhaus aufbauten. Die Allgäuer Helfer trafen ein etwa vier Jahre altes Kind an, in der Kälte mit Sandalen, ohne Socken. „Du siehst die Menschen und fragst dich: Wie schaffen sie das?“, berichten sie. „Einige Leute im Team haben es emotional nicht verkraftet, sie fingen an zu weinen“, sagt Bekmez. „Ich habe mich geschämt zu sagen, dass es mir kalt ist und ich deswegen zurück ins Auto will“, erinnert sich Enis Asik. Stolze Menschen, die zum Mittelstand gehörten, müssen auf einmal um Jacke, Schuhe, Socken bitten.

Die Allgäuer Helfer hatten ein gespendetes Partyzelt, in dem auf einem Schulhof ein Lazarett untergebracht wurde, Lebensmittel und Hygieneartikel und warme Skijacken im Gepäck. „Die Sachen haben zu 90 Prozent Menschen bekommen, die sie dringend brauchen“, sagt Asik. Vor allem bei Menschen, die sich schämten, dass sie etwas annehmen müssen, waren sie überzeugt von ihrer Bedürftigkeit. Sie erinnern sich an einen Jungen, der eines von zwei Kleidungsstücken zurückgeben wollte, da es auch andere brauchen würden. Aber sie erlebten auch gierige Menschen, die alles hamstern wollten. Das Mitgebrachte reichte nicht für alle, sie beobachteten, dass um manche Sachen Schlägereien ausbrachen. Deswegen sei die Unterstützung durch das Militär viel Wert.

Hilfe für Erdbebenopfer: Es kann mit dem Aufräumen der Trümmer begonnen werden

Die Leute beginnen allmählich zu realisieren, was passiert ist. Das Chaos ist langsam vorbei. Die Organisationen haben inzwischen fast alles im Griff. Erst jetzt kann man beginnen, die Trümmer aufzuräumen. Wahrscheinlich sind in fast jedem Gebäude noch gestorbene Menschen. Man dürfe nicht vergessen, dass das Katastrophengebiet mit elf Städten und vielen Dörfern sehr groß ist. Mehr als 20 Millionen Menschen sind betroffen. Versprechen, in einem Jahr alles wieder aufzubauen, seien völlig unrealistisch, sagt Ali Parlak. Man soll bedenken, dass die Häuser im Ahrtal mit viel geringeren Dimensionen noch immer nicht vollständig aufgebaut sind. Sie rechnen mit bis zu zehn Jahren. Zuerst müsse alles weg, die Städte sind komplett neu aufzubauen. Die Leute vor Ort haben jedoch kein Geld mehr. Um die Korruption beim Wiederaufbau auszuschalten, bräuchte man zuverlässige, am besten externe Prüfstellen. In den wenigen Gemeinden, in denen die Bauaufsicht funktionierte, stehen die meisten Häuser auch heute. Wie läuft die Hilfe weiter? „Unsere Verwandten erwarten viel von uns“, sagt Odaci.

Wir wollen sie mindestens für drei, vier Monate nach Deutschland holen – aber sie haben keine Papiere! Es sei momentan trotz aller Versprechungen schwierig, ein Visum zu bekommen. Viele haben es in andere Städte in der Türkei geschafft, sie leben bei Verwandten, viele auf engem Raum, ohne Arbeit und Beschäftigung. Es geht ihnen sehr schlecht.

Spenden werden gezielt eingesetzt

Private Hilfstransporte zu organisieren, halten sie zurzeit für unsinnig. Für die Fahrtkosten, die man für ein Fahrzeug aufbringen müsse, könne man in der Türkei Güter in der Größe von zwei Sprinterladungen kaufen. Damit unterstütze man nebenbei die dortige sowieso angeschlagene Wirtschaft. Außerdem haben alle ihre Arbeit hier und können nicht mehr Urlaub nehmen. Sie wollen nicht mehr pauschal, sondern bedürfnisorientiert helfen. In einer Whatsapp-Gruppe mit etwa 300 Teilnehmern koordinieren sie, gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern vor Ort, ihre Tätigkeit. Sie haben beispielsweise für ein Kind, das an Diabetes leidet, Medikamente besorgt. Man brauche Zelte für Familien – viele wollen nicht in die großen Zeltstädte –, die man an die dortigen Partnervereine der Allgäuer liefern lassen könne. „Alles weiterhin privat zu finanzieren, schaffen wir nicht mehr“, sagt Kamil Parlak. Deswegen haben sie ein Spendenkonto eingerichtet (Aleviten Kulturzentrum e.V. IBAN: DE24 7336 9920 0101 0048 16, Spende Erdbeben Türkei). Sie wissen, dass dank ihrer Vernetzung Sachen erst angeschafft werden, wenn konkreter Bedarf besteht und ihre engmaschigen Netzwerke sorgen dafür, dass wirklich alles bei den Bedürftigen ankommt.