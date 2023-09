Gibt es beim nächsten Gold auch einen Autokorso?

Historischer WM-Titel der deutschen Basketballer löst auch im Allgäu Begeisterung aus

Von: Marco Tobisch

Teilen

Ekstase pur! Das deutsche Basketball-Nationalteam hat mit dem WM-Titel Historisches geleistet. © Aaron Favila

Manila/Allgäu – Das Basketball-Sommermärchen ist vollbracht! Sensationell haben sich Deutschlands Korbjäger im Finale in Manila (Philippinen) den WM-Titel gesichert – ein bislang einmaliger Erfolg in der Geschichte. Gegen Serbien gewann die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert mit 83:77. Auch die Allgäuer Basketballvereine, die natürlich mitfieberten, können es kaum fassen.

Knapp 50 Sekunden vor der Schlusssirene – Spielstand 78:75 – setzt ein Serbe zum Dreier an, die Kommentatoren bei Magenta Sport haben das Wort „Ausgleich“ schon auf den Lippen. Doch der Wurf verfehlt sein Ziel knapp. Zehn Sekunden später darf Deutschlands Dennis Schröder nach einem Foul an die Freiwurflinie und trifft. Lange Gesichter bei den serbischen Fans. Und große Emotionen bei allen Deutschen in der Halle, deren NBA-Topstar Schröder (später zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt) Sekunden später mit einer schnellen Finte zum Korb zieht und den WM-Triumph mit weiteren zwei Punkten eintütet.

„Gutes Teamplay“

„Natürlich ist es der Wahnsinn, dass wir sowas erleben dürfen. Das war absolut verdient“, meint Torsten Barabas, Basketball-Abteilungsleiter beim TSV Sonthofen. „Das war wahnsinnig gutes Teamplay, auch die Spieler von der Bank haben ihren Teil beigetragen.“ Das sehen laut Barabas auch viele andere Trainer im Oberallgäu so. „Alle sind hin und weg.“ Der Wermutstropfen an der Sache: Noch immer sei Basketball in Deutschland eine Randsportart, sagt Barabas, der den Sport in Sonthofen seit 1993 in unterschiedlichen Ämtern vorantreibt – aktuell auch als Jugendtrainer und Schiedsrichter. „In den Medien ist hauptsächlich Fußball präsent. Es ist zwar toll, dass Magenta Sport die deutschen Basketball-WM-Spiele mit Spitzen­experten kostenlos im Internet gezeigt hat, aber es ist schade, dass es in der breiten Masse nicht ankommt.“

Da seien wieder Erinnerungen an die Heim-EM 2022 wach geworden. Ausverkaufte Hallen, ein starkes deutsches Gastgeber-Team (Aus erst im Halbfinale), doch die öffentliche Wahrnehmung blieb laut Barabas nahezu aus. Immerhin: Diesmal sei ein Effekt spürbar. Im Postfach des Abteilungsleiters befanden sich am Montagmorgen bereits fünf E-Mails von Interessenten für ein Basketballtraining.



An Anfragen mangelt es auch bei der DJK Kaufbeuren nicht. Abteilungsleiter Isidoro Peronace hat vielmehr das Problem, dass sich die Schraderhalle in Kaufbeuren im Umbau befindet und die Kapazitäten daher begrenzt sind. Nichtdestotrotz ist die Begeisterung über das „Basketball-Wunder“ im Verein groß. „Wir sind da nicht mit Glück durchgestolpert, das war verdient“, sagt Peronace, der den deutschen Basketball schon in den letzten Jahren im Aufschwung sah.

Auch der Kaufbeurer wertet es kritisch, dass Basketball nur im Pay-TV zu sehen ist. „Es ist mehr als schade, dass die Spiele nicht mehr übertragen werden. Ich sehe es nicht ein, für jede Sportart einen Privatsender zu engagieren.“ So sei hochklassiger Basketball für die meisten Sportfans gar nicht zugänglich. Auch Deutschlands Basketball-Präsident Ingo Weiss hatte zuletzt kritisiert, dass die WM nicht im Free-TV zu sehen sei. Das ZDF hatte nur das Finale gezeigt.



Gibt es beim nächsten Gold auch einen Autokorso?

Der Stimmung beim TV Memmingen tat das keinen Abbruch. Die Herrenmannschaft quartierte sich zum Public Viewing bei ihrem Trainer ein. Mittendrin dabei: Basketball-Abteilungsleiter Samir Turohan, der nach dem deutschen EM-Titel 1993, dem bis dato einzigen internationalen Erfolg, mit der Sportart angefangen hatte. Darauf, dass auch das WM-Gold neue Basketballer in die Vereine spült, hofft der 45-Jährige nun. Sein Traum für nächstes Jahr: Olympisches Basketball-Gold am 10. August in Paris, gefolgt von einem Autokorso in Memmingen. Das fehle bei großen Basketball-Triumphen nämlich noch.