Wieder mehr Ausbildungen

IHK-Frühjahrsumfrage: Stimmung im Allgäu hellt sich auf – aber Investitionen bleiben aus

Von: Jörg Spielberg

Noch wird gebaut, aber diese Baustelle im Gewerbegebiet Ursulasried in Kempten ist Zeugnis von Investitionen vergangener Tage. Tatsächlich gehen die Investitionen in Industrie und Bauwirtschaft spürbar runter. © Spielberg

Allgäu - Die IHK-Frühjahrsumfrage 2023 zeigt ein gemischtes Ergebnis. Die Stimmung bei den Unternehmen hat sich zwar aufgehellt, doch bleiben Unsicherheiten.

„Die Unternehmen selbst sollten mehr Mitsprache bei der Auswahl von geeigneten BewerbernInnen haben, wenn sie in ihren Unternehmen offene Stellen mit Fachkräften und weniger gut ausgebildeten Arbeitskräften besetzen wollen. Der Einfluss von Behörden und Verwaltungen sollte an dieser Stelle begrenzt werden“, meinten unisono Vertreter der IHK Regionalversammlung Kempten & Oberallgäu bei der Vorstellung ihrer Frühjahrsumfrage vergangene Woche in der IHK-Geschäftsstelle in Kempten. Vorgestellt wurden hierbei die Ergebnisse der IHK-Frühjahrsumfrage 2023 für Bayerisch Schwaben, das gesamte Allgäu sowie explizit die für den Wirtschaftsraum Kempten/Oberallgäu.

IHK-Frühjahrsumfrage: Darum sind die Unternehmen verunsichert

Grundsätzlich lässt sich laut Frühjahrsumfrage feststellen, dass sich die Stimmung in Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistungen, Logistik, Tourismus und Einzelhandel (Ausnahmen sind Industrie und Baugewerbe) verbessert hat. Allerdings bleiben, u.a. bedingt durch Unsicherheiten bei Energie- und Rohstoffpreisen, dem Fachkräftemangel, höherer Steuerbelastung durch Inflation und einem Wust an Bürokratie, die Aussichten eher verhalten.

Der Vorsitzende der Regionalversammlung der IHK KE/OA Markus Brehm wünscht sich vom Wirtschaftsministerium neben Klimaschutz mehr Fokus auf die Industriepolitik. © Spielberg

Aus Sicht der Unternehmen müsste jetzt schnell reagiert und Bürokratie abgebaut werden, um Investitionen anzukurbeln. „Das Gegenteil ist leider der Fall“, so die Einschätzung von IHK-Regionalgeschäftsführer Allgäu Björn Athmer, Markus Brehm, IHK-Regionalvorsitzender Kempten/Oberallgäu, und dessen Vize Robert Frank. „Investitionen sind der Garant für die Aufträge von morgen. Wir sehen aber, dass die Unternehmen derzeit eher im Ausland, Stichwort Inflation Reduction Act, als in Deutschland investieren.

Gründe hierfür sind die erwähnten Probleme beim Fachkräftemangel, den Energie- und Rohstoffpreisen sowie einer ausufernden Bürokratie“, konstatierte Brehm und ergänzte: „Im Bundeswirtschaftsministerium scheinen sich alle auf Wärmepumpen zu fokussieren. Schön wäre es, man würde sich einmal wieder den originären Aufgaben zuwenden, damit unser Wohlstand langfristig gesichert wird.“

Stagnierende Investitionsbereitschaft

In Bayerisch Schwaben gibt es in den Bereichen Dienstleistung, Einzelhandel, Reise- und Gastgewerbe nach einem großen Einbruch in den Corona-Jahren eine signifikante Verbesserung, lediglich im Bereich Industrie zeigt die Konjunkturentwicklung nach unten.

Der Konjunkturindex, das geometrische Mittel aus Geschäftslage und Erwartungen liegt für das Allgäu bei 113, in Kempten und dem Oberallgäu sogar noch etwas darüber. Die Arbeitslosenquote liegt in Kaufbeuren und Memmingen bei 3,8 Prozent, in Kempten knapp darunter bei 3,5 Prozent, in den Landkreisen sogar unter drei Prozent: Oberallgäu 2,4 Prozent, Ostallgäu 2,6 Prozent, Unterallgäu 2,2 Prozent.



Wieder mehr Ausbildungen

Positiv zeigt sich aktuell der Bereich Ausbildung. Die Unternehmen können wieder mehr Ausbildungsverträge abschließen. In Kempten stieg die Anzahl der Abschlüsse seit dem letzten Quartal 2022 um 2,4 Prozent, in den Landkreisen wie folgt: Oberallgäu +13 Prozent, Ostallgäu, +3,6 Prozent, Unterallgäu +13,9 Prozent. Diese erfreulichen Zahlen kommentieren die Vertreter der IHK mit der Empfehlung an andere junge Menschen, ihren beruflichen Erfolg über das duale System zu suchen, statt zu häufig den Weg über Hochschulen zu wählen.

Auf die Frage „Unsere aktuelle Geschäftslage ist …“ antworten 43 Prozent der 797 Unternehmen, die sich an der Frühjahrsumfrage beteiligt hatten, mit „Gut“, mit der Antwort „Schlecht“ zwölf Prozent.



Zur letzten Erhebung zum Jahresbeginn 2023 hat sich der Anteil derer, die die Geschäftslage als gut einschätzen um fünf Prozent verringert, allerdings ging die Anzahl derer, die diese als schlecht einschätzen auch um ein Prozent zurück. Dass sich die Geschäftslage verbessern wird, sagen lediglich 27 Prozent der befragten Unternehmen, 73 Prozent erwarten Stagnation oder Verschlechterung.

Gefahr der Deindustrialisierung?

Sorgen bereiten den Verantwortlichen der IHK die stagnierenden Investitionspläne der bayerisch-schwäbischen Unternehmen im Inland. 63 Prozent der Unternehmen geben an, dass diese gleich bleiben, oder gar sinken. Wenn investiert wird, dann vornehmlich in Ersatzbeschaffung (62 Prozent) oder Umweltschutz (38 Prozent). Robert Frank befürchtet einen ausbleibenden Investitionsschub. „Wenn Unternehmen immer öfter im Ausland investieren, verliert unser Produktionsstandort schleichend, aber doch beständig an Substanz. Es besteht die Gefahr einer Deindustrialisierung.“



Schnelle Integration in den Arbeitsmarkt und Entbürokratisierung gefordert

Die Vertreter der IHK fordern daher unisono, dass Investitionsanreize gesetzt werden. Standortfaktoren wie Entbürokratisierung müssen demzufolge verbessert und technologieoffene Innovationen ermöglicht werden. Die Stärkung der beruflichen Ausbildung müsse vorangebracht und in puncto Arbeits- und Fachkräftemangel die Integration in den Arbeitsmarkt beschleunigt, respektive bestehende Hemmnisse bei Anerkennung ausländischer Ausbildungsstandards abgebaut werden. „Es kann nicht sein, dass eine mexikanische Pflegekraft mit nachweisbarer Ausbildung in ihrem Heimatland, hier nochmals alle Ausbildungsphasen durchlaufen muss, bevor sie am Patienten arbeiten kann“, sagt Brehm.



Björn Athmer wies auf die mannigfaltigen Angebote der IHK zur Weiterbildung hin. Unternehmen, die in diesen Krisenzeiten Rat suchen, könnten sich mit allen Fragen, gerne an ihre IHK Regionalvertretung im Allgäu wenden.