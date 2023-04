Im Gespräch mit dem „Der Fuchs“-Hauptdarsteller Simon Morzé

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Simon Morzé in dem Drama „Der Fuchs“ © Alamode Film

Memmingen –Der österreichische Schauspieler Simon Morzé, 27 Jahre, spielt in „Der Fuchs“ die Hauptrolle des Franz Streitbergers. Mit der Memminger Redaktion sprach er über seine Figur, wie er sich auf den Film vorbereitet hat und welche Szene ihm beim Dreh besonders in Erinnerung geblieben ist.

Herr Morzé, was sind für Sie die herausstechenden Charaktereigenschaften Ihrer Figur Franz in „Der Fuchs“?

Simon Morzé: „Für mich ist Franz ein einsamer, traumatisierter Mensch, der sehr viel Schmerz erfahren hat in seiner Kindheit und der sehr viele Enttäuschungen durchmachen musste. Aber ich finde trotzdem, dass er eine starke Figur ist. Er hat tief drinnen ein totales Gefühl von Liebe. Das kann aber nicht hinaus, weil er blockiert ist durch seine Kindheit und die Verletzungen, die er erlebt hat. Ich würde sagen, dass bei Franz auch Wut eine große Rolle spielt. Das ist die Emotion, die er zeigt oder die am schnellsten bei ihm hochkommt. Aber das ist eben nur die erste Schicht und im Laufe des Films lernt er, Gefühle in sich kennenzulernen, die er schon abgeschrieben hatte.“

Definieren Sie als Schauspieler selbst, was die Charakterzüge Ihrer Rolle sind oder wird Ihnen das vorgegeben, z.B. vom Regisseur?

Morzé: „Es sind im Drehbuch viele Hinweise zu finden, die zeigen: Wie verhält sich Franz in Gegenwart von anderen, wie verhält er sich, wenn er alleine ist – da kann man einiges rauslesen. Was bei diesem Projekt entscheidend mitgeholfen hat, war, dass Adrian (Adrian Goiginger, Regisseur des Films. Anmerk. d. Red.) sehr viel über Franz Streitberger erzählte. Er berichtete, wie er ihn erlebt hat. Außerdem hatte ich Zugang zu über drei Stunden Audiomaterial. Adrian fing mit 14 Jahren an, seinen Urgroßvater zu besuchen und Aufnahmen zu machen. Ich konnte hören, wie Franz spricht, was er über seine Kindheit und über den Krieg denkt. Das war total wertvoll für mich.“

Sie haben sich nicht nur in die Rolle des Franz eingelesen und eingehört, sondern auch einiges andere an Vorbereitung auf sich genommen. Erzählen Sie bitte, wie haben Sie sich noch auf den Dreh vorbereitet?

Morzé: „Ich war mehrere Monate auf einem Bergbauernhof im Pinzgau und habe den dortigen Alltag kennengelernt. Dazu gab es eine einwöchige Militärschulung und ich habe extra den Motorradführerschein gemacht. Da kam viel zusammen und ich habe einiges gelernt. Insgesamt habe ich mich zwei bis drei Jahre auf den Film vorbereitet. Entscheidend war außerdem, bei den Füchsen zu sein, die kennenzulernen und nach der Geburt mit aufzuziehen.“

Sie haben die Füchse, die im Film mitspielen, von Geburt an begleitet?

Morzé: „Ja, das habe ich gemacht. Ich war bei einem der bekanntesten Tier-Trainer Österreichs, Herbert Pecher. Er hat es mir ermöglicht, direkt nach der Geburt die Füchse kennenzulernen. Sie hatten noch die Augen geschlossen und ich bin hin und durfte sie mit Milch füttern. Das war wichtig, sodass ich eine Beziehung zu ihnen aufbauen konnte. (Vier Fuchswelpen und zwei erwachsene Füchse teilen sich die Rolle. Anm. d. Red.)“

Bereiten Sie sich auf jede Rolle so intensiv vor wie auf die des Franz Streitbergers?

Morzé: „Es hat sich unter Schauspielern rumgesprochen, dass Adrian intensiv arbeitet und auf eine gute Vorbereitung großen Wert legt. So eine ausführliche Vorarbeit ist dennoch unüblich. Ich habe mich auch bisher gut auf neue Rollen vorbereitet, habe mir aber mitgenommen, dass eine so intensive Vorbereitung etwas Schönes ist und möchte das in Zukunft beibehalten.“

Wie lange dauerte es für Sie, nach dem Ende der Dreharbeiten die gespielte Rolle loszulassen?

Morzé: „Ich war trotzdem Simon Morzé, auch wenn ich Franz spielte. Das vergesse ich nicht. Aber bei dem Projekt hat es schon ein paar Monate gedauert, bis es aus Kopf und Körper draußen war. Das ist aber kein negativer Prozess. Ich finde es spannend sich Zeit zu lassen und sich langsam von der Figur zu trennen.“

Gab es eine Szene, deren Dreh Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist?

Morzé: „Das war die Szene, in der der Fuchs dem LKW nachläuft, nachdem ich ihn ausgesetzt habe. Die war herausfordernd, weil sie emotional aufgeladen war. Ich schreie dem Fuchs entgegen, dass es mir leidtue, aber da war dann gar kein Fuchs, sondern eine leere Straße. Das war eine besondere Szene und es war eine schwierige Szene. Aber wenn es funktioniert, macht es auch Spaß, einen solchen Moment zu drehen.“

Herr Morzé, vielen Dank für das Gespräch.

