„Rote Linien“

Die Lage ist ernst“: Strack-Zimmermann spricht im Allgäu über Sicherheitspolitik

Von: Wolfgang Becker

Klare Worte: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) sprach in Kaufbeuren über Sicherheitspolitik in Europa. © Becker

Kaufbeuren – „Die Lage ist ernst, denn wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt, wird es weitergehen!“ Diese Kernthese zog sich wie ein roter Faden durch die Ausführungen von Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) in der vergangenen Woche. Die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag weilte auf Einladung des FDP-Kreisverbandes in Kaufbeuren und referierte über die Herausforderungen für die deutsche und europäische Sicherheitspolitik als Folge des seit 18 Monaten tobenden brutalen Krieges, nach dem von Aggressor Russland initiierten Überfall auf die Ukraine.

„Vielen Dank für Ihr Interesse, ich mag Sie, ob Sie mich mögen oder nicht!“ Mit diesen launigen Worten stimmte die Abgeordnete die Besucher ein. „Die Lage ist ernst, aber ich komme aus Düsseldorf und bei mir ist das Glas grundsätzlich halbvoll.“ Sie habe keine Lust auf schlechte Laune und sei nicht da, um Sorge zu bereiten, „aber“ – und emotional wechselte sie mit großer Ernsthaftigkeit ihre Ansprache –„aber ein paar Takte muss ich Ihnen mitgeben. Russland greift die Ukraine an – völkerrechtswidrig! Wir haben seit eineinhalb Jahren Krieg in Europa! Das geht uns etwas an!“ Die Gründung der Vereinten Nationen habe genau so etwas verhindern wollen.

Bereits 2014 sei der erste Angriff erfolgt und alle hätten nicht richtig hingeschaut. Dabei wirft sie auch einen selbstkritischen Blick auf ihre eigene Partei. Seitdem seien 15.000 Menschen um ihr Leben gekommen.



„Die Realität in der Ukraine ist brutal“, so die Abgeordnete, die als eine der Ersten nach Kriegsausbruch nach Lwiw (Lemberg) in der Westukraine reiste und Verwundete in Krankenhäusern besuchte. Ununterbrochen gebe es gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur, auf Fabriken, Frauen, Männer und Kinder. „Seit Kriegsbeginn sind 20.000 Kinder verschwunden“, so Strack-Zimmermann, „Kinder, die nach Russland und Weißrussland verschleppt worden sind.“ Das habe System und sei perfide. Frauen würden vergewaltigt und damit sie sich nicht wehren könnten, würden ihnen die Hände gebrochen – tagtäglich. Sie bezeichnete die Geschehnisse in Butscha als Beispiel für das gezielte Umbringen von Menschen. „Dieses Elend ist unerträglich und es geht uns etwas an“, so die Politikerin, „wir haben nicht nur eine humanitäre Verpflichtung, sondern auch egoistische Gründe.“

„Rote Linien“

Über 50 Staaten würden die Ukraine humanistisch und wirtschaftlich sowie militärisch mit Gerät und Waffen unterstützen. Der freie Westen habe verstanden, dass so etwas in Europa und auf der ganzen Welt nie wieder passieren dürfe, dass ein Land ein anderes annektiere. Dabei sprach sie sich ausdrücklich für die sofortige Lieferung des Marsch­flugkörpers Taurus an die Ukraine aus, ohne langwierige Umprogrammierungen zur Begrenzung der Flugstrecke. Damit könne die Logistik und der Nachschub der Russen unterbrochen werden. Auch die Lieferung von F-16 sieht sie unproblematisch. „Wir können nicht wochenlang warten.“ Die Befürchtung eines Besuchers, Deutschland könne Kriegspartei werden, sah sie nicht, da kein Nato-Soldat die Ukraine betrete.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Kaufbeuren. © Becker

Auf die Frage nach sogenannten „roten Linien“ sagte sie: „Die hat Putin als Einziger überschritten, wir müssen uns jetzt einen ‚geraden Rücken‘ machen!“ Doch Politik bedeute, nicht nur die Stimmung im Volk abzuhören, sondern Dinge zu machen und sie den Wählern erklären. Dass von den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr erst eine Milliarde ausgegeben sei, liege daran, dass man „nicht einfach zu Edeka um die Ecke gehen kann“. Nach dem Mauerfall sei die Bundeswehr sukzessive abgebaut und sträflich vernachlässigt worden. Die Industrie müsse nun eingebunden werden, damit sie Produktionskapazitäten schaffen kann, auch mit Menschen. Das vom Sondervermögen ausgehende Signal müsse jetzt bei der Truppe ankommen. „ ‚Frieden schaffen ohne Waffen‘ wäre super“, so ihr Statement, „aber leider ist die Welt nicht so!“



Hungersnöte und Cyberattacken

Russland habe mit seinem Angriff rund 400 Millionen Menschen weltweit in Hungersnöte gestürzt, die von Lieferungen aus der „Kornkammer Ukraine“ abhängig sind. Unter anderem in Mali und Niger. Hier würden pro Frau sieben gesunde Kinder geboren, die nicht ernährt werden können. Dort gebe es bereits einen Kampf um das Wasser. Die Menschen verlassen dort absehbar ihr Land wegen fehlender Lebensgrundlage. Es gebe ein „Band des Terrors“: von Libyen über die Sahelzone bis zum Westatlantik. Wenn diese Staaten kippen, kämen der Terror und eine Fluchtwelle nach Europa. Daher seien alle Maßnahmen zur Stabilisierung vor Ort nötig.



Darüber hinaus gebe es tagtäglich Cyber-Angriffe nicht nur auf Ministerien, sondern auch auf Wasser- und Elektroversorgungsunternehmen mit verschiedenen Methoden. Mit einem Dank an die Polizei und die Soldaten verband Strack-Zimmermann die klare Forderung: „ Die äußere und innere Sicherheit muss gewährleistet werden. Wenn Russland gewinnt, wird es weitergehen, denn Russland und China verbindet der Hass auf die westliche Welt!“ „Wir erleben gerade Geschichte“, sagte die 65-Jährige und erinnerte daran, dass die Nato ein reines Verteidigungsbündnis sei und sich gegen Putins Erwartungen geschlossener zeige als zuvor.



„Europa muss autarker werden“

Gleichzeitig machte die Bundespolitikerin auf die Frage eines Besuchers deutlich, dass die UN-Sanktionen unabhängig vom Völkerrecht zu betrachten seien. Das Völkerrecht gebe jedem angegriffenen Staat nicht nur das Recht auf eigene Verteidigung, sondern auch den Gegner auf dessen Territorium zu bekämpfen. Auf Nachfrage der Kaufbeurer Stadträtin Julia Bosse zur zukünftigen Verteidigungspolitik in Europa antwortete sie: „Europa muss autarker werden. Jetzt wird zuerst gemeinsam Munition beschafft, eine gemeinsame Armee ist schwierig.“ Abschließend wandte sich die frühere Kommunalpolitikerin mit einem Appell besonders an die jungen Menschen: „Ziehen Sie sich nicht zurück! Engagieren Sie sich im Ehrenamt und in der Politik, wir brauchen jeden!“



Die Begrüßung der gut 110 Besucher im Hotel Kamin übernahm Stephan Thomae aus Kempten, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Christian ­Toth, FDP-Direktkandidat für den Bayerischen Landtag, nutzte die Gelegenheit für eine Bitte an Strack-Zimmermann, dass von den vielen Milliarden für die Bundeswehr auch etwas für die Sanierung der Infrastruktur am Kaufbeurer Fliegerhorst ankommen möge und moderierte die sich später anschließende Diskussion mit den Besuchern.

Kommentar von Wolfgang Becker

„Über Politikverdrossenheit in der Bevölkerung wird viel gesprochen und geschrieben. Dass Politiker auch nur Menschen sind, wird dabei häufig schlichtweg verdrängt. Insbesondere Politiker, die eine „klare Haltung“ haben, werden zum Teil sehr massiv angegriffen – verbal und im Netz. Das trifft auch für Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann zu. Doch sie lässt sich davon nicht beeindrucken.

In Kaufbeuren gab´s für ihre engagierte, in Teilen hoch emotionale Ansprache derweil viel Applaus (nicht nur aus den eigenen Reihen). Mit deutlichen Worten und einem Schuss Humor ihrer rheinischen Frohnatur sorgte sie für durchaus launige Momente und verstand es, die Besucher in den Bann zu ziehen. Dabei wich sie auch unbequemen Fragen nicht aus. Doch sie machte sehr schnell immer wieder deutlich, wie ernst die Lage ist. Dazu gehörte nach ihren Worten auch, Härte gegenüber Putin zu zeigen sowie „unsere Baustelle Afrika und Naher Osten“ besonders in den Fokus zu nehmen.

Besonderen Wert legte sie auf den Umstand, dass Politik die Pflicht habe, ihr Handeln dem Bürger zu erklären. Das ist dieser Frau gelungen, wie der Beifall zeigte.“