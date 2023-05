Internationaler Museumstag im Allgäu am 21. Mai

Im neu konzipierten Klostermuseum Ottobeuren gibt es eine Vielzahl an inklusiven und interaktiven Medien- und Mitmachstationen. © Klostermuseum Ottobeuren

Allgäu – Von wegen nur Berge und Outdoor-Urlaub: Wer einmal seinen Blick in die Allgäuer Städte und Dörfer lenkt, entdeckt ein tolles Kulturangebot. Allein 100 nichtstaatliche Museen im Allgäu ergänzen die staatlichen Museen und bieten am Sonntag, 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, besondere Aktionen und Angebote an. Zum einen wird anlässlich des Museumstages kein Eintritt erhoben, zum anderen werden Archive geöffnet, die sonst nicht zugänglich sind oder aber es warten spannende Themen für Familien. Zudem locken vier neu konzipierte Museen.

Klostermuseum Ottobeuren

Das neu konzipierte Klostermuseum Ottobeuren lädt mit einer Vielzahl an inklusiven und interaktiven Medien- und Mitmachstationen dazu ein, sich mit dem Leben im Kloster zu beschäftigen, das seit 764 ununterbrochen von den Mönchen bewohnt wird. Auf Berührbildschirmen kann man blättern wie in alten Büchern, Interviews mit den Klosterbewohnern abrufen oder durch Türchen virtuell ins Kloster gucken.

Bauernhofmuseum Illerbeuren

Auch in Illerbeuren gibt´s Neues: Auf drei Ebenen wird im neuen Haus der Schützenkultur 500 Jahre süddeutsches Schützenwesen erzählt – interaktive Elemente inbegriffen. Zudem werden Führungen durchs Depot angeboten.

Memmingen mit neuem Heimatmuseum

Das neu eröffnete Heimatmuseum Freudenthal/Altvater zeigt die Dramatik der Nachkriegszeit. Am Museumstag werden prägnante Kurzführungen durch dies zeitgeschichtliche Museum angeboten. Die Haupttexte sind dreisprachig verfasst (deutsch, tschechisch, englisch), was den Anspruch, ein Museum im europäischen Dialog zu sein, unterstreicht. Auch alle andere Memminger Museen sind – wie übrigens das ganze Jahr hindurch, kostenlos zugänglich.

AlpenStadtMuseum Sonthofen

Das unlängst neu gestaltete AlpenStadtMuseum bietet zum freien Eintritt ab 14 Uhr verschiedene Sonderführungen und Mitmachprogramme für Kinder an, wie „Was wächst auf unseren Wiesen?“ oder „Mit frischen Blättern Baumwolltaschen bedrucken“.

Kaufbeurens Museen

Alle fünf Häuser laden zum Besuch bei freiem Eintritt sowie zu besonderen Führungs- und Veranstaltungsformaten ein. So eignet sich im Stadtmuseum die Mitmach-Ausstellung „Umwelt, Klima und DU“ für Kinder ab sieben Jahren ebenso wie für Erwachsene. Das Isergebirgs-Museum Neugablonz präsentiert die Sonderausstellung „Was ist schön? Weibliche Schönheitsideale im Wandel der Zeit“ und die Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie lädt in die Sonderschau „Souvenir“ ein.

Die Tempel von Cambodunum

Alle Museen der Stadt Kempten bieten Mitmachaktionen und Führungen für Jung und Alt an. Informativ und unterhaltsam ist das Programm im Archäologischen Park Cambodunum. Von römischen Frisuren über Kränze binden wird das Alltagsleben gezeigt. Kurzführungen sorgen für eine erste Orientierung stündlich gibt es neue Angebote.

Ein Überblick über die Allgäuer Museen bietet www.staedte.allgaeu.de oder http://museen. allgaeu.de/ Kurzurlaub für neue Einblicke. Der Museumstag bietet sich geradezu an, die historischen Städte im Allgäu zu besuchen. Auf staedte.allgaeu.de finden sich nicht nur alle Museen, sondern auch kulinarische Tipps, Veranstaltungen und ausgesuchte Gastgeber.