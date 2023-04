Jahreshauptversammlung des Bio-Ring Allgäu e.V. mit Expertenvortrag

Von: Jörg Spielberg

Passend zum Vortrag von Prof. Dr. med. Volkmar Nüssler gab es ein Bio-Brotzeit-Buffet, das von einigen Mitgliedern des Vereins für die Besucher des Abends bereitgestellt wurde. © Jörg Spielberg

Kempten - Mitte letzter Woche trafen sich die Mitglieder des Bio-Ring Allgäu e.V. zu ihrer jährlichen Jahreshauptversammlung im Kempodium in Kempten.

Der Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, dem ökologischen Landbau den notwendigen Stellenwert zu geben, konnte für sein Zusammenkommen den bekannten Onkologen, geschäftsführenden Koordinator und Vorstandsmitglied des Tumorzentrums München Prof. Dr. med. Volkmar Nüssler gewinnen. Nüssler stellte sein neues Buch „Die beste Medizin kommt aus der Küche“ vor, in dem er darlegt, dass eine falsche Ernährung weltweit die Todesursache Nummer Eins ist.

Jahreshauptversammlung des Bio-Ring Allgäu e.V.: Auszeichnung für Bio-Erlebnistag

Zu Beginn aber begrüßten die beiden Vorstandsmitglieder Robert Johann und Eva Heusinger die rund 60 Mitglieder und Freunde des Vereins, der vor 36 Jahren gegründet wurde und als Förderer und Vernetzer von direktvermarktenden Ökolandbauern agiert. Bekannt ist der Verein durch seine Publikation des Bio-Einkaufsführers Allgäu und seiner Allgäuer Bionachrichten. Zudem organisiert und besucht der Bio-Ring Allgäu im gesamten Allgäu und Oberschwaben Biomärkte, bei denen Ökolandbauern ihre Produkte direkt an die Verbraucher verkaufen. Beliebt ist der Verein für seine jährliche Verteilung von Bio-Brotzeitdosen an rund 2.400 Schulanfänger.

In ihrem Jahresrückblick erinnert die Geschäftsführerin Christine Räder an die diversen Biomärkte aus dem Jahr 2022 und erwähnte nicht ohne Stolz die Preisverleihung 2022 für den schönsten „Bio-Erlebnistag“, die der Bio-Ring Allgäu e.V. für seinen Bio-Erlebnistag in Obergünzburg im Herbst 2021 erhielt.

Mehr Rahmenprogramm geplant

Künftig möchten die Verantwortlichen des Vereins Events dieser Art zusätzlich durch mehr Rahmenprogramm mit Kunst und Musik aufwerten. Auch das Themenfeld Social Media soll mit Blick auf mehr junge Mitglieder angegangen werden, so Räder.

Die formalen Tagesordnungspunkte der JHV konnten rasch erledigt werden. Räder stellte den Rechnungsbericht für 2022 vor, in dem Ausgaben von 48.006 Euro Einnahmen von 44,800 Euro gegenüberstehen. Aktuell verfügt der Verein über ein Vermögen von 33.903 Euro.

Die Mitgliederentwicklung ist leicht rückläufig, derzeit hat der Bio-Ring 601. „Innerhalb der Mitgliederzahl vergrößert sich der Anteil der Erzeuger gegenüber denen der Verbrauchern“, so Räder. Anschließend wurde der sich im Amt befindliche Vorstand ohne Gegenstimme entlastet.

Todesursache Nummer Eins

Höhepunkt des Abends war der Vortrag des Onkologen Prof. Dr. med. Volkmar Nüssler. „Rund 11 Millionen Menschen sterben weltweit durch die Folgen einer ungesunden Ernährung und zehn Prozent der Menschen leiden weltweit an Hunger – der Rest isst das Falsche“, waren die Eingangsworte des Arztes und Ernährungsexperten Nüssler an die Zuhörerschaft. Im weiteren Verlauf seines Vortrags ging Nüssler auf falsche Ernährungsweisen und die heilende Kraft einer richtigen Ernährung ein. Schädlich für den Mensch sei ein Übermaß an Nahrung und die zu hohe Dosierung von Salz, Fett und Zucker. Auch der Konsum von zu viel Fleisch und Alkohol schade dem Menschen. Dagegen sei Vielfalt in Maßen geboten, mit dem Schwerpunkt auf Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe.

Nüssler besprach mit den Zuhörern die Themenfelder Ernährung und Darmkrebsrisiko, Fleischkonsum, Massentierhaltung und Antibiotika sowie die Entstehung von multiresistenten Keimen, begünstigt durch konventionelle Landwirtschaft. Er bestätigte am Abend die anwesenden Ökobauern in ihrer Haltung und bestärkt diese, sich weiterhin für eine ökologische Landwirtschaft einzusetzen.