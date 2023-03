Memmingen hat neues Stadtoberhaupt

Von: Tom Otto

In seiner Antrittsrede zeigte sich Jan Rothenbacher dankbar, den Menschen zugewandt und zuversichtlich gegenüber den anstehenden Aufgaben. © Tom Otto

Memmingen - Zur Amtseinführung und Vereidigung des neuen Oberbürgermeisters traf sich das Stadtratsplenum am vergangenen Dienstag im Foyer des Rathauses.

Im Beisein von etwa 200 Gästen trat Jan Rothenbacher, der die Oberbürgermeisterwahl am 5. März deutlich im ersten Wahlgang mit über 55 Prozent der abgegebenen Stimmen gewann, sein neues Amt an. Das tat er mit „großem Respekt und voller Freude“, wie er in seiner ersten Rede als Oberbürgermeister der Stadt Memmingen betonte.

Die Sondersitzung des Stadtrates wurde von Zweiter Bürgermeisterin Margaretha Böckh geleitet, nachdem die Amtszeit von Rothenbachers Vorgänger Manfred Schilder am Montagabend endete. Er hatte die OBWahl für viele überraschend mit lediglich 38,3 Prozent der Stimmen verloren. Margaretha Böckh durfte zu Beginn mehrere Minuten lang die vielen geladenen Gäste begrüßen, die aus Stadtpolitik, Verwaltung, Kultur, Industrie, Handel und Handwerk, Gewerkschaften, Institutionen und Religionsgemeinschaften gekommen waren.

Jan Rothenbacher als Memminger Bürgermeister vereidigt: CSU/FDP-Stadtratsfraktion bietet „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ an

Jan Rothenbacher, so Böckh, habe mit seinen Ideen und Vorstellungen zur zukünftigen Entwicklung „unserer“ Stadt bei weiten Bevölkerungskreisen Zustimmung erfahren. Doch nun sei der Wahlkampf vorbei. „Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und hart“, zitierte sie den Sänger Xavier Naidoo. Die Summe von Einzelinteressen sei noch lange nicht das Allgemeinwohl und Kommunalpolitik ein ständiges Spannungsfeld verschiedener Interessen. Bevor es zur Vereidigung ging, gab sie dem neuen OB einen Ausblick auf die anstehenden Diskussionen zum städtischen Haushalt: „Viele Projekte, für die es gute Gründe gibt, werden an den zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten scheitern.“

Die Vereidigung selbst nahm der Dritte Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger als ältestes Stadtratsmitglied vor, bevor Böckh dem frisch vereidigten Oberbürgermeister die Amtskette umhängte. Horst Holas, Vorsitzender der CSU/FDP-Stadtratsfraktion, sprach Rothenbacher ebenfalls seine Glückwünsche aus. In seinen Grußworten bedauerte er die geringe Wahlbeteiligung – sie lag bei nur 46,6 Prozent. Holas gestand ein, dass der eindeutige Sieg des SPD-Kandidaten für ihn persönlich und für seine Fraktion eine „ernüchternde Entwicklung“ gewesen sei. Gleichwohl bot er der Stadt an, die schwierigen Aufgaben in vertrauensvoller Zusammenarbeit zu lösen.

Jan Rothenbacher bedankt sich bei Vorgänger Manfred Schilder

In seiner ersten Ansprache als Memminger Oberbürgermeister zeigte sich Jan Rothenbacher dankbar, zugewandt und nach vorn orientiert. In den zwei Wochen nach seiner Wahl sei er fraktionsübergreifend sowie in der gesamten Verwaltung sehr freundlich und konstruktiv aufgenommen worden. Das stimme ihn für die Arbeit der kommenden Jahre sehr positiv. Auch das zahlreiche Kommen der Gäste aus der Stadtgesellschaft mache ihm Mut. Der erst 30 Jahre alte Rothenbacher räumte der Dankbarkeit seiner Familie gegenüber besonderen Raum und aufrichtige Worte ein, was das Publikum mit langem Applaus quittierte.

Der neue OB beteuerte auch seinen Willen, zur Lösung der anstehenden Aufgaben neben der Kompetenz in der Verwaltung ebenso die Bürgerinnen und Bürger ins Boot zu holen. Das sei angesichts der erwartbaren Anstrengungen auch nötig. Der Vater zweier Kinder nannte „exemplarisch und ohne heute in die Tiefe gehen zu können“ einige der Projekte, die bewältigt werden müssen: der Klinikneubau, das geplante Kombibad, der Sanierungsbedarf an den Schulen, die Ganztagsbetreuung und die Digitalisierung, die Inklusion und Integration sowie den Klimawandel. Rothenbacher vergaß nicht, seinem Amtsvorgänger Manfred Schilder seinen Respekt und Dank auszusprechen.

Stimmungsvolle Festlichkeit

Die stimmungsvolle Festlichkeit wurde umrahmt von Harfenistin Konstanze Kraus und Annette Weber am Akkordeon; zu Beginn feierlich und ruhig, am Ende fröhlich optimistisch mit irisch anmutenden Klängen. Der Optimismus übertrug sich auf die lebhaften Gespräche und die Stimmung bei der anschließenden Geselligkeit im Rathausfoyer.