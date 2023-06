Ammon bleibt an der BLSV-Spitze – Wie die Allgäuer Kreisvorsitzenden die Lage einschätzen

Jörg Ammon © Angelika Warmuth/dpa

München/Allgäu – Jörg Ammon bleibt an der Spitze des Bayerischen Landessport-Verbandes (BLSV). Der 52-Jährige setzte sich am vergangenen Samstag beim Ordentlichen Verbandstag in München in einer Kampfabstimmung gegen seinen Herausforderer, den Augsburger Harald Güller, durch. Auf den Franken entfielen 202, auf den SPD-Landtagsabgeordneten 120 Stimmen. Auch der schwäbische Vorsitzende Bernd Kränzle aus Augsburg gehört wieder zur Führungsspitze des BLSV. Er verantwortet weiterhin die Aufgaben Recht und Personal als Vizepräsident. In München selbst waren auch zahlreiche Delegierte aus dem Allgäu mit dabei.

Der Verbandstag ist zwar vorbei, doch die Probleme bleiben. So direkt spricht es Werner Fehr, Kreisvorsitzender für den Sportkreis Lindau und stellvertretender Bezirksvorsitzender für Schwaben an: „Team-Sport-Bayern wird wohl keine Ruhe geben. Für Jörg Ammon wird es daher weiterhin sehr schwer werden, diesen Angriffen objektiv und mit guten Nerven entgegenzutreten“, betont der Sportfunktionär. Wichtig sei jetzt, dass die Kreise und Bezirke dem Präsidenten viel Rückhalt geben, ihre Mitarbeit in allen Fragen und Problemen signalisieren, was natürlich für den wiedergewählten Präsidenten ein gutes Zeichen wäre.“



In die gleiche Kerbe schlägt auch Benjamin Adelwarth. Für den Chef des Sportkreises Memmingen/Unterallgäu im BLSV spiegelte der Verbands­tag wie erwartet die derzeitige Situation im Verband wider: „Viel Polemik zulasten der Basis“, kritisiert er. „Jörg Ammon ist nun in der Pflicht und muss zwei Lager vereinen. Für ihn ist das sicherlich keine leichte Aufgabe, aber die einzige Lösung, um einer erfolgreichen und auch notwendigen Verbandsarbeit nachkommen zu können.“ Adelwarth war im Herbst 2022 neu ins Amt gewählt worden.



Ministerpräsident verteilt Geschenke

Bereits am Freitagnachmittag startete der offizielle Teil des BLSV-Verbandstages. Ministerpräsident Markus Söder sprach zu den Delegierten. Dabei überbrachte er auch die gute Nachricht, dass die verdoppelte Vereinspauschale für die bayerischen Sportvereine künftig verstetigt werden solle und der Freistaat zusätzliche Mittel für die Sportfachverbände in Höhe von zehn Millionen Euro bereitstellen wird.



Am Samstagmorgen legte dann Sportminister Joachim Herrmann den Delegierten dar, welche Herausforderungen er aktuell im Sport sieht und wie der Freistaat diese Herausforderungen zusammen mit dem organisierten Sport angehen und lösen will. Denn nach Ammons langem Rechenschaftsbericht ging es ordentlich zur Sache. Vorwürfe und Schuldzuweisungen prägten das Geschehen, ehe nach knapp einer halben Stunde die Aussprache abgebrochen wurde. „Die Stimmung war hier zum Teil sehr giftig. So etwas kannte ich bis dato überhaupt nicht“, erzählt Stefan Günter, BLSV-Kreisvorsitzender im Kreis Ostallgäu/​Kaufbeuren. Für ihn war dieser große BLSV-Verbandstag eine Premiere, wenngleich er beim Bayerischen Ringer-Verband schon seit 2003 zahlreiche Verbandstage in einem doch kleineren Rahmen erlebt hat.



Fokus auf das Wesentliche

Der 46-jährige Kaufbeurer will nun genauso wie seine Amtskollegen im Allgäu nach vorne blicken: „Wir brauchen jetzt in den Kreisen und Bezirken Ruhe, selbst in der Verbandsspitze muss der Fokus wieder auf das Wesentliche, nämlich auf den Sport und nicht auf Animositäten, gelegt werden“, betont Stefan Günter.



Ammon und sein Team müssen nach der Wahl liefern. Dabei gilt es vor allem die Streitigkeiten mit Team-Sport-Bayern (TSB) beizulegen. Seit 2020 gibt es diesen Zusammenschluss aus 27 Sport-Fachverbänden mit Sitz in Oberhaching. Für Werner Fehr ist vor allem eines klar: „Einen Verbandstag in dieser Art und Weise darf es nie wieder so geben.“