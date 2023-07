Der Countdown zum Römerfest 2023 läuft

Von: Christine Tröger

Zu den Höhepunkten des Römerfestes zählen die Gladiatorenkämpfe. © Roger Mayrock

Kempten – Das „Römerfest CAMBODVNVM – Auf den Spuren des Imperiums“ lädt alle ein, am Wochenende 29. und 30. Juli im Archäologischen Park Cambodunum (APC) in die Römerzeit einzutauchen. Der APC lässt am originalen Schauplatz römische Vergangenheit lebendig werden und begibt sich ein ganzes Wochenende auf eine Zeitreise in den römischen Alltag vor 2.000 Jahren.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher beim größten Römerfest im Süddeutschen Raum? Der „Countdown zum Römerfest“ verkürzt mit spannenden Hintergrundinformationen die Wartezeit bis zum Großevent.

Römerfest 2023: Gladiatoren – Superstars und Topathleten ihrer Zeit

Gladiatorenkämpfe gehen auf von römischen Adeligen veranstaltete Totenfeiern zurück. Im Laufe der Zeit wurden diese Spiele immer aufwendiger und die Adeligen nutzten sie, um politischen Einfluss zu gewinnen. Später inszenierten dann die Kaiser „Brot und Spiele“, um sich beim Volk beliebt zu machen. Der Höhepunkt der Spiele waren die Gladiatorenkämpfe. Sie waren brutal, doch anders als in vielen Filmen dargestellt, war es damals kein sinnloses Gemetzel. So achtete ein Schiedsrichter in der Arena darauf, dass die Regeln eingehalten wurden.

Wichtig war, dass die Kämpfe spannend waren. Gladiatoren konnten Kriegsgefangene, Sklaven und auch Freiwillige werden. Sie wurden in eigenen Schulen ausgebildet, waren topfit und damit für ihre Besitzer sehr wertvoll. Durch eine erfolgreiche Karriere konnten sie sich auch die Freiheit verdienen. Die Gladiatoren waren in verschiedene Klassen eingeteilt. Diese unterschieden sich in der Ausrüstung und Kampfesweise. Nur mit Dreizack, Dolch und Netz bewaffnet, musste sich der nur von einem Schulterschild geschützte retiarius (Netzkämpfer) auf seine Geschwindigkeit und sein Geschick verlassen.

Gladiatoren kämpfen sehen

Der secutor (Verfolger) war mit Schwert, großem Schild und Helm gut gerüstet, aber auch langsamer und durch den Helm in seiner Sicht eingeschränkt. Jede Klasse hatte ihre Vor- und Nachteile, aber eine reelle Chance auf den Sieg. Ob ein Gladiator einen Kampf überlebte, lag auch oft an seiner Erfahrung und Beliebtheit. Ein populärer Kämpfer, der eine gute Leistung gezeigt hatte, konnte eher auf eine Begnadigung durch das Publikum hoffen. Gladiatoren hatten Fans und waren so berühmt wie heutige Fußballstars. Kampfarenen gab es im ganzen Römischen Reich.

Die berühmteste Arena ist das Colosseum in Rom. Wo in Cambodunum die Gladiatorenkämpfe stattfanden, wissen wir nicht genau. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auf dem großen Platz des Forums stattfanden. Wie ein Gladiatorenkampf ablief, können die Besucherinnen und Besucher am Samstag/Sonntag, 29. und 30. Juli, beim Römerfest 2023 im Archäologischen Park Cambodunum bestaunen.