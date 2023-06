Kempten, Sonthofen Wertach: Kirsten Fuchs erhält Sebald-Literaturpreis - „schlau und ein bisschen hinterhältig“

Ausbrechen aus der Quarantäne

Von Lajos Fischer schließen

Kempten/Sonthofen/Wertach/Berlin - Die Berliner Autorin Kirsten Fuchs nahm am vergangenen Freitag in Sonthofen den mit 10.000 Euro dotierten W.-G.-Sebald-Literaturpreis „Erinnerung und Gedächtnis“ 2022 entgegen.

Die Auszeichnung wurde von der Deutschen Sebald Gesellschaft, zusammen mit den Städten Kempten und Sonthofen sowie der Gemeinde Wertach, das zweite Mal vergeben.

Thema der Sebald-Preis-Ausschreibung: „Natur und Zerstörung“

Die Ausschreibung legte „Natur und Zerstörung“ als Schwerpunktthema fest: Die Initiatoren wollten hiermit ein zentrales Motiv des literarischen Schaffens des in Wertach geborenen Schriftstellers aufgreifen. Die Bewertung der 325 anonymisiert eingereichten Beiträge war für die fünfköpfige Jury eine „immense Herausforderung“, betonte Ricardo Felberbaum, Erster Vorsitzender der 2019 gegründeten Gesellschaft.

Jurymitglied und Laudatorin Heike Gfrereis, Referentin im Deutschen Literaturarchiv Marbach, sprach sogar von einer „schieren Überforderung“. Sie als Literaturwissenschaftlerin beschäftige sich normalerweise mit alten Werken, die bereits gedruckt und interpretiert worden seien. Die etwa 100 Texte, die sie – wie jedes Jurymitglied – habe lesen müssen, hätten sie gewaltig auf die Probe gestellt: „Kein Klappentext, kein Foto, null Ahnung, ob Autorin oder Autor, bekannt oder nicht bekannt.“ Diesmal habe es sich aber schnell herauskristallisiert, dass der Text „Sneaker“ von den meisten Jurymitgliedern favorisiert werde.

Ein junger Protagonist in „Sneaker“

Kirsten Fuchs betonte, dass es ihr wichtig gewesen sei, über eine junge Figur zu schreiben, die nicht alt werden müsse, damit er etwas erzählen könne. „Hallo! Mein Name ist Sneaker. Ich bin sechzehn Jahre alt und befinde mich seit zweiundsechzig Tagen in Quarantäne. Die meiste Zeit kaufe und verkaufe ich Sneaker, was ich auch sonst in meiner Freizeit tue“, stellt sich der Protagonist in ihrem Text vor.



„Der Mensch gehört nicht mehr zur Natur“, lautet das Zukunftsszenario der Autorin. Während das Leben draußen von Stürmen und Feuer bestimmt wird, ziehen sich die Verursacher in sichere, Hightech-gesteuerte Häuser zurück. „Wir haben selbst entschieden, dass es der Rest besser hat ohne uns. Alles bekommt von uns einen Zaun zum Schutz vor uns. Den Zaun haben wir selbst hingestellt. Für uns. Also für die anderen“, meint Sneaker.



Um mit den Folgen der Isolierung klarzukommen, werden u.a. digitale Landschaftsprojektionen und Schmerzblocker-Tabletten eingesetzt. Die mentale Gesundheit jedes Einzelnen wird dauerhaft kontrolliert und durch verpflichtende Maßnahmen, von einem digitalen Programm gesteuert, stabil gehalten.



Die Hauptfigur spricht zur Autorin

Kirsten Fuchs erzählte, dass die Idee zu dieser Geschichte mehr als zehn Jahre alt sei. Ursprünglich habe sie das Thema wechselnder Geschlechteridentitäten in den Fokus rücken wollen. „Dann hat aber Sneaker angefangen, mich vollzulabern“, berichtete die Autorin. Sie habe den Redefluss aufgeschrieben und sei mit dem Ergebnis zufrieden. Was von der ursprünglichen Intention übrig blieb, ist das unklar gelassene Geschlecht von Sneaker. „Das Thema ist da, ohne im Text direkt darauf einzugehen.“



Sneaker gesteht, dass er/sie in Quarantäne ist, um sich vor dem Bestäubungsdienst zu drücken: „Es ist sehr einfach, positive Tests zu bestellen. Der halbe Klassenzug ist in Quarantäne im Sommer.“ An einem besonderen Tag nimmt der/die 16-Jährige den Blocker nicht und öffnet aus einer momentanen Laune das Fenster: Ein Vogel landet in seinem Gesicht („eine Gesichtklatschempfindung“) und dann auf dem Boden. Das Tier erweist sich als guter Gesprächspartner, Sneakers Gefühle werden geweckt, er/sie beginnt die Welt intensiver wahrzunehmen und zu reflektieren. Die Themen Freiheit und Ausbrechen aus einer sicheren Umgebung sind in diesem Text genauso zentral wie in Fuchs‘ Roman „Mädchenmeute“, für den sie 2016 den Jugendliteraturpreis erhalten hat.



„Schlau, subtil, raffiniert, gewieft, clever, frech und ein bisschen hinterhältig, heimtückisch und unheimelig.“

Alle Redner des Abends hoben die einzigartige sprachliche Gestaltung des Textes hervor. Heike Gfrereis lobte „Sneaker“ als einen Text, der aktuelle Themen behandelt, aber nicht auf moralische Weise, sondern „schlau, subtil, raffiniert, gewieft, clever, frech und ein bisschen hinterhältig, heimtückisch und unheimelig.“ Sie bedankte sich für eine neue Literaturerfahrung, geprägt durch „eine Sprache mit Herzschlag, Sound und Beat“.



Die Entscheidung der Jury fiel, wie auch 2020, auf einen Wettbewerbsbeitrag, der Teil eines größeren Projekts darstellt. Aus Esther Kinskys „Kalkstein“ entstand zwei Jahre später der Roman „Rombo“. Kirsten Fuchs arbeitet an ihrer Geschichte ebenfalls weiter. „Sneaker ist jetzt unterwegs“, sagte sie während der Veranstaltung. Den gesamten Text des Wettbewerbsbeitrags „Sneaker“ kann man online auf der Seite der Sebald-Gesellschaft (www.sebald-gesellschaft.de/sneaker-der-gewinnerbeitrag-von-kirsten-fuchs-im-volltext) lesen.

Das Hohe Lied auf Literatur

Der musikalisch vom Pianisten Chris Schuller bereicherte Abend im AllgäuSternHotel bot für die Freunde hochwertiger literarischer Texte ein weiteres Schmankerl, nämlich die Laudatio von Heike Gfrereis. Was man zu hören bekam, war nichts anderes als ein Hohelied auf das „wundersame Gebilde“ von schöner und guter Literatur.

Die Honorarprofessorin der Universität Stuttgart ging in einer bildhaften und emotionalen Sprache auf alle wichtigen Facetten des literarischen Schaffens ein, die dafür sorgen, dass Texte, „die auf weichen, leisen Sohlen daherkommen und uns mit mehr Fragen als Antworten zurücklassen“, Menschen berühren.

Ein anderer Blick auf die Welt

Dazu gehörten „eine Sprache, die in uns auf eine Resonanz trifft, Schwingungen auslöst, unserem Atem beeinflusst und unseren Herzschlag in einen anderen Rhythmus bringt“ und „Figuren, die uns eine Welt entdecken lassen, die wir so noch nie gesehen, gedacht und gefühlt haben. Figuren, die ein Innen besitzen, Herz, Kopf und Seele. Figuren, die uns ins Sehen, Denken, und Begreifen bringen, aber auch zum Weinen und zum Lachen.“



An den Reaktionen eines begeisterten Publikums und an der Lebhaftigkeit der Gespräche beim anschließenden Sektempfang konnte man ablesen, welchen Beitrag der Sebald-Literaturpreis für das Erreichen der an diesem Abend formulierten Ziele leistet. Wie Ingrid Fischer, Zweite Bürgermeisterin der Stadt Sonthofen wünschte, hilft er, den südlichsten Teil Deutschlands literarisch bekannt zu machen.

Wie Annette Felberbaum, Kulturbeauftragte der Stadt Kempten, formulierte, trägt er dazu bei, die Werke des vor allem im Ausland hochgeschätzten W. G. Sebald auch in seiner Heimat einer breiten Leserschaft zu empfehlen. Wie Kay Wolfinger, Zweiter Vorsitzender der Sebald Gesellschaft, zum Ausdruck brachte, wird die Aufmerksamkeit verstärkt auf zeitgenössische Autorinnen und Autoren gelenkt. Oder wie Ricardo Felberbaums Zielformulierung lautete, der Preis sollte Lehrerinnen und Lehrer dazu motivieren, Texte des in Wertach geborenen Autors, aber auch die der Preisträger in ihren Unterricht zu integrieren.

Literatin mit Tischler-Ausbildung

Wer könne die erwünschte Brücke zu den Schülern besser schlagen, als Kirsten Fuchs, die die Sprache von jungen Menschen perfekt beherrscht und der man beim Vorlesen ihrer Texte lange zuhören kann. Man merke ihre vielseitige Theater- und Lesebühnenerfahrung. Dass sie es als junge Frau wagte, trotz der vorherrschenden gesellschaftlichen Erwartungen ein Literaturstudium abzubrechen, um eine Tischlerlehre zu absolvieren, könnte gerade heute manche Jugendliche zum Nachdenken motivieren.

Der Schreibtisch, den sie am Ende ihrer Ausbildung baute, ebnete ihren Weg zurück zur Literatur – nicht mehr als Theoretikerin, sondern als Autorin mit vielfältiger Fantasie und Bodenhaftung.