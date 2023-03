Wie viel ist wirklich bekannt über Cannabis? Eine Spurensuche in Kempen

Von: Tizian Pöhlmann

Cannabis: Pflanze, Medizin, Rauschgift und vielleicht bald auch frei verfügbar. © Panthermedia/OpenRangeStock

Kempten – An gewissen Orten in Kempten und zu bestimmten Stunden gelangt er immer wieder in die Nase des „eingeweihten“ Bürgers: der Geruch von Cannabis. Eine Pflanze, eine Medizin und ein Rauschmittel, das vor der Schwelle der Legalisierung steht. Wie gestaltet sich die Lage aktuell – besonders mit Blick auf Medizinal-Cannabis und Präventionsarbeit?

Ein Hausarzt in Kempten, der namentlich nicht genannt werden möchte, verschreibt Cannabis seit 2021. In dieser Zeit hat er für Cannabis zehn Rezepte ausgestellt. Meist an Tumorpatienten, deren Schmerzen mit den gängigen Medikamenten nicht beherrschbar sind, aber auch an alte Menschen, die keinen Appetit haben, die Muskeln und Kraft verlieren.

Denen könne man mit Medizinal-Cannabis den Appetit zurückgeben. „Das sind ganz harmlose Dosen“, sagt der Mediziner, „mit denen man viel erreichen kann“. Allerdings bestehe ein großer Zulauf von Abhängigen, die auf Krankenkassenkosten an ihren Bedarf kommen möchten. Seit die Verordnung legalisiert wurde, entstehe daraus ein erheblicher Mehraufwand. Etwa 30 Patienten hat der Arzt das Rezept verweigert.

Letzte Hoffnung Medizinal-Cannabis?

„Da kommen Patienten, die waren noch nie bei dir, erzählen von ihren drei, vier, fünf chronischen Erkrankungen, haben dafür keinen Beleg, keinen Arztbrief vom Orthopäden, kennen jedes Schmerzmedikament und zu jedem die gängigen Nebenwirkungen, die sie alle haben und ihre letzte Hoffnung sei Cannabis.“ Diese Menschen haben gut recherchiert? „Zu gut recherchiert! Wenn von vier gängigen Schmerzmitteln, die drei Hauptnebenwirkungen alle auftreten, ist das eher unwahrscheinlich.“ Wie hat der Mediziner die Einführung von Medizinal-Cannabis erlebt? „Es wurde möglich, Cannabis medizinisch zu verordnen, das kommt in den Nachrichten und ganz Deutschland wusste Bescheid.“

Im Gegenzug wurde man wenig über die Studienlage informiert. Grund dafür sei, dass es keinen Patentschutz für Cannabis gibt. Anders als bei einem neuen Medikament eines Pharmakonzerns. „Die haben viel Geld in die Forschung reingesteckt. Die wollen, dass ihr Präparat an den Mann gebracht wird, die informieren dich.“ Man müsse nur noch heraushören, wie viel überschießender Enthusiasmus und zu viel Verkaufstalent vielleicht dabei sei.

Die Studienlage zu Medizinal-Cannabis ist „extrem schlecht

Prof. Dr. Markus Jäger vom Bezirkskrankenhaus Kempten bewertet die Studienlage zu Medizinal-Cannabis als „extrem schlecht“. Kein anderes Medikament könne damit durchkommen. Zu Jäger kommen Menschen mit Angststörungen, depressiven Störungen und vor allem Schizophrenie. Cannabis sieht Jäger als Mitursache dafür an.

Viele mit diesem Krankheitsbild ließen sich Medizinal-Cannabis verschreiben. Grund hierfür sei, dass manche Kollegen großzügig mit der Gesetzeslage umgehen. Zudem sieht Jäger eine massive Lobbyarbeit für Medizinal-Cannabis, die in Deutschland gut vernetzt sei. Stimmen, die Cannabis als uraltes Heilmittel bezeichnen, würden die Datenlage nicht berücksichtigen. Cannabis werde verharmlost. Jäger fordert mehr Aufklärung.

Wie sieht die Präventionsarbeit in Kempten aus?

Auf eine Anfrage des Kreisboten an die weiterführenden Schulen, wie ihre Präventionsarbeit gegen u.a. Cannabis aussehe und ob die geplante Legalisierung von Marihuana diese Arbeit ändere, antworteten das Hildegardis-Gymnasium, die Wittelsbacherschule, alle drei Staatlichen Berufsschulen, die Städtische Realschule Kempten, die Staatliche Realschule Kempten und die Berufliche Oberschule Kempten (FOSBOS). Vor allem werden die Schüler der achten Klasse in den Fächern Religion und Ethik über Drogen, darunter auch Cannabis, aufgeklärt. Im selben Jahrgang finden auch außerunterrichtliche Projekte statt.

So haben die Schüler der Wittelsbacherschule und die Schüler des Hildegardis-Gymnasiums Gespräche mit ehemaligen Suchtbetroffenen geführt. Die Schulen führen keines oder allein ein außerschulisches Präventionsprogramm speziell zu Cannabis an: die Kampagne „Leben statt schweben 2021 – Prävention zum Umgang mit Cannabis & Co.“, die vom Amt für Jugendarbeit der Stadt Kempten und dem Stadtjugendring Kempten initiiert wurde. Auf ihre Teilnahme verweisen drei Schulen: das Hildegardis Gymnasium, die Städtische Realschule Kempten, und die Berufliche Oberschule Kempten (FOSBOS).

Nur eine Schule mit älteren Schülern – vielen von ihnen bereits volljährig – berichtet davon, die Eltern mit einzubinden. Die Berufliche Oberschule Kempten (FOSBOS) lud zu Beginn der letzten Schuljahre die Eltern im Rahmen eines Elternbriefs regelmäßig zu einem VHS-Vortrag (Thema: Suchtwelten Jugendlicher) ein. Wie sieht die nähere Zukunft der Präventionsarbeit an den Schulen Kemptens aus? Stefan Thierer, Realschulkonrektor der Städtischen Realschule Kempten, sieht im Falle der Legalisierung von Cannabis einen erhöhten Präventionsbedarf und hofft auf ein Angebot der Politik.

„Viele Projekte eingeschlafen“

Er berichtet davon, dass viele Präventionsprojekte in Zeiten von Corona eingeschlafen sind bzw. aufgrund von Personalengpässen seitens der Polizei nicht angeboten werden und erst Schritt für Schritt wieder aufleben müssen. Auch das Hildegardis-Gymnasium richtet seine Präventionsprogramme nach Corona neu aus, da die Polizeiinspektion Kempten das „Sauba bleim!-Programm zunächst so nicht mehr anbietet.

Isabel Schreck, Polizeioberkommissarin in Kempten, berichtet auf Nachfrage des Kreisboten von der hohen Auslastung der Kollegen. Geplant sei, das Konzept „Sauba bleim“ wieder ab Herbst für Schulklassen ab der achten Jahrgangsstufe anzubieten. Zudem verweist Schreck auf das Konzept „PIT“ (Prävention im Team), das ebenfalls die Themen Sucht und Drogenmissbrauch beinhaltet und weiterhin an Schulen in Kempten vorgestellt wird.

Was sagen junge Politiker?

Dominik Tartler, Stadtrat und Jugendbeauftragter in Kempten, sprach mit Schülern verschiedener Schularten und Jahrgangsstufen: „Die Rückmeldungen waren relativ eindeutig: Es passiert deutlich zu wenig.“ Die meisten Schüler seien bisher nicht mit schulischer Präventionsarbeit im Bereich Cannabis in Kontakt gekommen oder sie sei schlichtweg nicht im Kopf geblieben, was schlussendlich auf ein ähnliches Ergebnis hinauslaufe. Tartler sei bewusst, dass es zum Beispiel mit der Kampagne „Leben statt Schweben“ im Jahr 2021 gute Versuche gab, hier anzusetzen und mit Sicherheit habe auch Corona hier seinen Teil beigetragen.

„Nichtsdestotrotz – Legalisierung hin oder her, Cannabis spielt im Alltag junger Menschen direkt oder indirekt bereits heute eine große Rolle (...) An dieser Realität gilt es auch die Präventionsarbeit auszurichten. Bestenfalls nicht mit Polizisten, sondern Betroffenen, die die Gefahren eines unverantwortlichen Konsums authentisch vermitteln können.“ Trotz des Wissens, dass der Konsum nicht unbedenklich ist, steht Tartler der Legalisierung von Cannabis positiv gegenüber. Unter anderem ließe es sich kaum begründen, dass im Vergleich der Konsequenzen des Konsums Cannabis stärker eingeschränkt werde als Alkohol. Eine Kriminalisierung dagegen führe dazu, dass kriminelle Organisationen den Bedarf decken und sich somit finanzieren.

Dazu komme ein erhöhtes gesundheitliches Risiko für die Konsumenten, da nicht klar sei, welche zusätzlichen schädlichen Stoffe der Droge beigemischt werden. Eva Sprenzel, Beisitzerin in der Jungen Union Kempten, sieht, ähnlich wie Tartler, eine entlastete Justiz und Polizei als Folge der Legalisierung. Doch beide Polizeigewerkschaften (GdP und DPolG) halten die Freigabe von Cannabis für ein falsches Signal. Auch Sprenzel steht der Legalisierung kritisch gegenüber. Sie ist für ihr Bachelor-Studium nach Amsterdam gezogen und lebt seit über einem halben Jahr in einer Stadt, in der der Konsum von Cannabis seit Jahren legal ist: „Hier an der Uni vor Ort bekomme ich täglich mit, wie meine Kommilitonen vor Seminaren Cannabis konsumieren und dann high in der Uni erscheinen. Während es einen negativen Eindruck machen würde, betrunken zu kommen, wird es von vielen als ‚cool und witzig‘ angesehen, wenn man high im Tutorium sitzt.

Durch die geplante Legalisierung wird eine Hemmschwelle genommen. Statt Risikobewusstsein erlebe ich einen Konsum, der gar nicht hinterfragt wird.“ Eine mögliche Legalisierung von Cannabis erfordere eine Verschärfung der Präventionsmaßnahmen. „Diese sollten sich gerade an Jugendliche richten und bereits vor einer geplanten Legalisierung starten“, fordert Sprenzel.

Peter Pacun, Inhaber des CBD Naturglück in Kempten, steht im Falle einer Legalisierung jedenfalls schon in den Startlöchern und würde Cannabis zum Verkauf anbieten. So ganz glaubt Pacun aber nicht mehr an die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Aufgrund des EU-Rechts geht Pacun davon aus, dass Cannabis ähnlich wie in Portugal oder den Niederlanden entkriminalisiert werde. Seine Kunden sind mit seinen CBD-Produkten zufrieden, berichtet Pacun. Mit deren Hilfe sollen sie alle möglichen Schmerzmittel von „Ibuprofen bis Tilidin“ abgesetzt haben.