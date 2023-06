Kempten: Zweite Umbauphase am Berliner Platz beginnt

Die zweite Umbauphase am Berliner Platz beginnt am Montag, 3. Juli. Der Baustreckenverlauf ist im obigen Bild eingezeichnet © Stadt Kempten

Kempten – Die zweite Umbauphase am Berliner Platz beginnt am Montag, 3. Juli, und soll am 18. Juli enden. Gegebenenfalls startet morgen, 30. Juni, der Umbau der Verkehrsführung. Was heißt das genau?

Zur weiteren Vorbereitung zu den Asphaltarbeiten werden im o. g. Zeitraum die westliche und östliche „Mittelinsel“ im Adenauerring und der Stephanstraße hin zum Berliner Platz gesperrt und erneuert. Des Weiteren wird in dieser Phase die provisorische Überfahrt in der Stephanstraße hergestellt.

Dabei sind für den Fahrzeugverkehr wieder alle Fahrbeziehungen möglich, wobei im Adenauerring und in der Stephanstraße jeweils die linke Fahrspur auch über die Kreuzung Berliner Platz gesperrt wird. Der Geh- und Radweg in Nord-Süd-Verbindung (Schumacherring – Kaufbeurer Straße) muss über die Kreuzung an der Ulmer Straße umgeleitet werden.