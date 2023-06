Kemptenerin Elisabeth Brock ist eine Stimme des Feminismus

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Elisabeth Brock wurde als eine der „starken Frauen Bayerns“ nominiert. © Michael Schinhar

Kempten – Die gebürtige Kemptenerin Elisabeth Brock hat in ihrem Leben viel erlebt und erreicht – insbesondere was ihr Engagement als Feministin anbelangt. Im Interview spricht Brock über ihre Nominierung als eine der „Starken Frauen Bayerns“.

Brock lebte vor ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin in England, Belgien und der Schweiz, danach in Tunesien, Argentinien und Spanien. 1983 kam sie mit Mann und drei Adoptivkindern nach Kempten zurück und begann ihr Engagement in der Frauenbewegung. U.a. gründete sie mit Mitstreiterinnen die Kempt‘ner Frauenliste, vertrat diese 20 Jahre lang im Stadtrat und eröffnete zusammen mit einer Freundin einen Frauenbuchladen.

Außerdem war sie Mitbegründerin von pro familia Kempten, der Gruppe „Mütter mischen mit“, die beim Neubau der geburtshilflichen Abteilung des Klinikums mitredete, und der Selbsthilfegruppe „Frauen und Brustkrebs“. Nun wurde Elisabeth Brock, die als freiberufliche Übersetzerin sowie als freie Journalistin für den Kreisbote tätig ist, neben neun weiteren Nominierten vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales als „starke Frau Bayerns“ ausgewählt.

Wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, dass Sie als eine der „starken Frauen Bayerns“ ausgewählt wurden?

Elisabeth Brock: Ich war sehr überrascht und habe mich gefreut. Ich fühle mich geehrt, dass ich neben neun weiteren Frauen aus 231 Bewerberinnen ausgewählt wurde. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe mit drei Profis aus München einen angenehmen Tag verbracht, an dem ich ausführlich interviewt und fotografiert wurde. Bei einem Stadtrundgang konnte ich dem Team Orte zeigen, die mir wichtig waren und sind. Auch war das Gespräch ein Anlass, mir über meinen Lebensweg tiefergehend Gedanken zu machen.

Was ist Ihre Definition einer „starken Frau“?

Brock: Nun ja, ich finde, dieser Begriff wird geradezu inflationär gebraucht! Eine starke Frau hat Selbstbewusstsein und Handlungsfreiheit.

Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Errungenschaften des Feminismus?

Brock: Das Recht auf Bildung und das Recht, einen bezahlten Beruf auszuüben – unabhängig von oder trotz Familienaufgaben. Sehr wichtig ist außerdem die Erkenntnis, dass Frauenrechte Menschenrechte sind, zum Beispiel was das Thema Gewalt in der Ehe anbelangt. Auch wenn es mich nicht persönlich betrifft, freut es mich, dass inzwischen auch andere Lebensweisen außerhalb der klassischen Mann-Frau-Beziehung akzeptiert werden. Zum Glück ist diese grässliche homophobe Zeit vorbei.

Was sind in Ihren Augen die drängendsten Probleme, die der Feminismus angehen sollte?

Brock: Der Paragraph 218 steht immer noch im Strafgesetzbuch! Solange das so ist, haben Frauen keine komplette Selbstbestimmung über ihren Körper. Diese Tatsache legt sich wie Mehltau über alle Errungenschaften des Feminismus und relativiert sie. Frauen werden mit dem Wissen, dass sie im Zweifelsfall nicht frei über ihren Körper entscheiden können, eingeschüchtert und klein gehalten. Der Umstand, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur in bestimmten Situationen und nach Zwangsberatung straffrei ist, tut keiner Frau gut. Ein weiterer Punkt ist die finanzielle Unabhängigkeit trotz Care-Arbeit. Ein Teil vom Familieneinkommen sollte in die Rente der Frau investiert werden. Viele Hausfrauen fordern das nicht ein und haben dann in der Rente das Nachsehen. Der Schutz vor Gewalt und Übergriffen ist erst in den letzten Jahren durch die „MeToo-Bewegung“ richtig thematisiert worden. Unter Feministinnen wurde diese Debatte schon viel früher geführt. Grenzüberschreitungen dürfen nicht akzeptiert werden, sie sind kein Kavaliersdelikt! Außerdem wünsche ich mir mehr Männer in der CareArbeit, die bislang überwiegend von Frauen ausgeübt wird. Es gibt immer wieder den Vorwurf, dass Frauen schlecht bezahlte Berufe ergreifen würden. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Diese Berufe sind schlecht bezahlt, weil sie Frauenberufe sind.

Was haben die Feministinnen der 1980-Jahre mit den Feministinnen der späteren Generationen gemeinsam und wo sehen Sie die Unterschiede?

Brock: Viele Themen sind leider immer noch die gleichen, weil die Problematiken weiter bestehen. Jüngere Frauen sind aber besser vernetzt und sehr achtsam, was ihre Sprache anbelangt. Manchmal ist mir das zu viel politische Korrektheit. Diese jungen Frauen sind mutig und kreativ. Wir haben den gleichen Konsens: Menschenrechte. Außerdem ist der Feminismus globaler geworden. Generell ist aber vielen Frauen nicht bewusst, dass sie in ihrem Leben von den Errungenschaften des Feminismus profitieren. Deswegen sind sie auch nicht bereit, diese zu verteidigen.

Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis, das Sie zur Feministin gemacht hat?

Brock: Nein, es war kein einzelnes Erlebnis. Ich habe mich an der gesellschaftlichen Ordnung gestört, daran, dass Frauen nicht ernst genommen und in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschränkt werden. Außerdem habe ich durch meine familiäre Erziehung ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl.

Wie reagieren Männer auf Sie als Feministin?

Brock: Als ich 1990 für die Kempt‘ner Frauenliste in den Stadtrat einzog, war ich wohl eine wandelnde Provokation. Damals hat niemand auf eine Frauenliste gewartet, aber ich habe meinen Platz behauptet. Vieles, was damals als ‚revolutionär‘ oder ‚unverschämt‘ empfunden wurde, ist heute Mainstream. Deswegen haben wir auch keine Frauen mehr gefunden, die sich bei der Kempt‘ner Frauenliste einbringen wollten. Ich selber trage die Bezeichnung „Feministin“ offen vor mir her, weil es für mich ein Ehrentitel ist.

Welchen Rat würden Sie Ihrem früheren Ich geben?

Brock: Stärker auf die finanzielle Unabhängigkeit zu achten, trotz Familienaufgaben. Grundsätzlich sollten Frauen keine Scheu davor haben, sich auch einmal unbeliebt zu machen, wenn sie für ihre Rechte und gesellschaftliche Veränderungen eintreten.

Vielen Dank für das Gespräch!