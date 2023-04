Wie die Arbeit am TTZ ablaufen soll

KI und Robotik: Minister Blume gibt Startschuss für neues Technologietransferzentrum

Von: Marco Tobisch

Den Start des TTZ in Marktoberdorf fördert der Freistaat mit drei Millionen Euro. Bei der Urkundenübergabe (v. li): Björn Athmer (IHK Schwaben), Maria Rita Zinnecker (Landrätin Ostallgäu), Dr. Wolfgang Hell (Bürgermeister Marktoberdorf), Wissenschaftsminister Markus Blume, MdL Angelika Schorer und Prof. Dr. Wolfgang Hauke (Hochschule Kempten). © Tobisch

Marktoberdorf/Allgäu – 100 Millionen Euro investiert der Freistaat Bayern heuer in Technologietransferzentren (TTZ) – davon drei Millionen als Anschubfinanzierung in ein neues TTZ in Marktoberdorf, wo Unternehmer aus der Region gemeinsam mit Studierenden der Hochschule Kempten zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik forschen. Um die Details zu klären, kam Bayerns Minister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume (CSU) für ein Gespräch ins Allgäu.

Maschinen, die wie Menschen denken, sich selbst weiterentwickeln und auf diese Weise selbständig Antworten auf Probleme finden, das steckt – natürlich nur in aller Kürze – hinter der Künstlichen Intelligenz. Diese wird in Markt­oberdorf, anders als in den TTZ in Sonthofen (Fokus auf Industrie 4.0), Kaufbeuren („digitale Zerspanung“) oder dem Wissens­transferzentrum für innovative Tourismusentwicklung in Füssen, gemeinsam mit der Robotik Kernthema sein.

„Das Thema Robotik ist gerade dabei, richtig abzuheben“, berichtet Markus Blume beim Gespräch in Marktoberdorf – wobei der Entwicklungsstand laut des Ministers derzeit ganz unterschiedlich sei. Bayern sieht der CSU-Politiker aktuell besonders fortschrittlich bei industrieller Robotik (z.B. Greifarme in der Produktion). In den USA sei man derweil recht weit bei humanoider Robotik. „Wie die Roboter da übers Gelände laufen, ist erstaunlich. Die können sogar einen Salto“, so Blume.



Der Minister hält die Technologietransferzentren für einen wichtigen Erfolgsfaktor im Rahmen der High Tech Agenda (3,5 Milliarden Euro für die Technologieoffensive im Freistaat, beschlossen 2019). „Wir wollen die besten Köpfe nach Bayern holen“, betont Blume. Über 40 TTZ gibt es im Freistaat bereits, laut Blume sollen es bis zum Ende des Jahres 46 sein. Im Allgäu sei jedoch kein weiteres zu erwarten: „Das Allgäu liegt derzeit schon vor der Welle.“ Bedarf sieht der Minister in Mittel- und Oberfranken.



Zurück nach Marktoberdorf: Hier wird auf dem Gelände des ehemaligen Ford-Autohauses Kraus die künftige Außenstelle der Hochschule Kempten entstehen. Hochgezogen werde hier ein Neubau, den die Stadt bereits im Oktober schlüsselfertig übergeben bekomme, sagte Marktoberdorfs Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich. Die Stadt tritt als Mieter auf, der Vertrag wurde letzte Woche unterschrieben. Auf der Hälfte der 500 Quadratmeter großen Fläche kommen laut Heidrich Labors unter, im restlichen Gebäude Seminar- und Verwaltungsräume.



Wie die Arbeit am TTZ ablaufen soll

Wie das Projekt in der Praxis aussieht, erläuterte Prof. Dr. Dirk Jacob, Vizepräsident für Lehre und Weiterbildung an der Hochschule Kempten, im Gespräch mit unserer Zeitung: Einzelne Studenten aus Kempten werden als wissenschaftliche Mitarbeiter an Forschungsprojekten teilnehmen und dafür nach Marktoberdorf pendeln, womöglich im Rahmen von Abschlussarbeiten. Auch, dass Studierende nach dem Bachelor den Master in Teilzeit studieren und den Rest ihrer Zeit am TTZ mitarbeiten, ist laut der Hochschule denkbar. Die Themen gibt dabei nicht nur die Lehranstalt vor, sondern auch Unternehmen können Forschungsthemen initiieren. Womit es losgehen soll? „Wir haben schon etwas ins Auge gefasst: einen Griff in die Kiste“, verrät Jacob auf Nachfrage. „Wenn ein Mensch in eine Kiste mit Bauteilen hineinschaut, greift er sich einfach ein Teil. Ein Roboter muss da erst überlegen. Unser Ziel ist es herauszufinden, wie ein Roboter flexibel Teile aus der Kiste herausgreifen kann“, so Jacob.



Die vieldiskutierte Sorge, Maschinen könnten den Menschen dank KI eines Tages überlisten, teilt Prof. Dr. Dirk Jacob übrigens nicht: „Davon sind wir weit, weit weg“, so der Hochschul-Vizepräsident auf Nachfrage. „Derzeit sind wir froh, dass wir KI-Algorithmen sinnvoll anwenden können und damit die Produktion weiterbringen.“



Die Stimmen der Beteiligten zum Projekt

Eines der Unternehmen, das gemeinsam mit Studierenden aus Kempten forschen wird, ist AGCO/Fendt. Der Geschäftsführer für Forschung und Entwicklung Walter Wagner betonte, man wolle bewusst kleinere Firmen in die Projekte mit hinein nehmen. „Die Innovationskraft der kleineren Betriebe in der Region darf man nicht unterschätzen“, so Wagner. Und vom wachsenden Netzwerk im KI-Bereich könne jeder profitieren.



Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell freute sich, dass das TTZ so schnell in die Umsetzung geht. „Das Allgäu ist nicht nur eine Tourismusregion, wo alle nur schuhplatteln, sondern auch ein Industriestandort. Da müssen wir Künstliche Intelligenz reinbringen, auch in kleinere Betriebe.“ Der Bürgermeister lobte insbesondere Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (CSU) als „tatkräftige Fürsprecherin“ in München. Schorer selbst erklärte, die Realisierung von „Forschung trifft Anwendung“ sei ein Gewinn für die Region. Sie wünschte sich, dass auch das Handwerk ins Projekt mit eingebunden werde.



Dass sowohl größere als auch kleinere Unternehmen profitieren, hofft auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. Sie begrüßte, dass es neben Kaufbeuren nun auch einen TTZ-Standort in ihrem Landkreis gebe. Kemptens Hochschulleiter Prof. Dr. Wolfgang Hauke sprach von einem „großen Meilenstein“, der seiner Hochschule „sehr viel bringt“.