Kirchenaustritte sind auf Rekordniveau: Doch Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring hat Hoffnung

Von: Riccarda Gschwend

Der persönliche Kontakt zu den Menschen ist wichtig – deshalb stellen sich der Füssener Stadtpfarrer Frank Deuring und Pater Michael vom Füssener Franziskanerkloster mitten rein in die Fußgängerzone. © Hegenbarth

Füssen - Immer mehr Menschen kehren der katholischen Kirche den Rücken, die Zahl der Austritte hat einen Rekord erreicht. Dieser Trend ist zwar kein rein katholischer, aber hier sind die Zahlen besonders dramatisch. Wie gehen Pfarrer vor Ort mit dieser Situation um? Wo sehen sie die Gründe für diese Entwicklung – und vor allem: Gibt es Ansatzpunkte, um gegenzusteuern? Wir haben exemplarisch mit Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring gesprochen.

Eigentlich hätte Füssens Stadtpfarrer Frank Deuring allen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und Trübsal zu blasen. Denn als katholischer Priester machen ihm die schwindenden Mitgliederzahlen der Kirche große Sorgen. „Jeder Einzelne, der austritt, tut weh“, sagt er. Die Zahlen sind ernüchternd: Im Bistum Augsburg waren es im vergangenen Jahr rund 30.000 Austritte, in Füssen waren es 298 – was bezogen auf die Gesamtzahl von rund 6.000 Mitgliedern eine Menge ist. Allein in diesem Jahr waren es nach Auskunft des Füssener Standesamtsleiters Andreas Rösel bereits 137 Austritte. „Der Anstieg ist exorbitant“, sagt Rösel. Er findet zum Vergleich noch eine Zahl aus dem Jahr 2010: Damals wurden beim Standesamt Füssen, das auch die Gemeinden Lechbruck und Schwangau mitbetreut, 108 Austritte verzeichnet. Das heißt: Heuer sind schon mehr Menschen ausgetreten als im gesamten Jahr 2010.

Fakten, die Pfarrer Frank Deuring betroffen machen. „Das ist schon ein Schlag“, sagt er. Es seien Zahlen, bei denen nicht von einem „Dahinplätschern“ die Rede sein kann, sondern „wo man aufhorchen muss“. Warum die Menschen sich von der Kirche abwenden, erfährt Standesbeamte Andreas Rösel aus erster Hand. „Obwohl uns die Leute keinen Grund nennen müssen und wir auch nicht danach fragen, erzählen es uns trotzdem viele“, sagt er. Er hat in diesen Gesprächen drei Hauptgründe ausgemacht: der Missbrauchsskandal, die Enttäuschung über den nicht so recht funktionierenden Reformprozess und die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Bei einigen spiele natürlich auch das Thema Kirchensteuer eine Rolle, ergänzt Rösel.

Kirchenaustritte: Füssener Pfarrer schreibt Ausgetretene persönlich an

Pfarrer Deuring schreibt jeden Einzelnen, der in seiner Pfarreiengemeinschaft der Kirche den Rücken kehrt, persönlich an. „Ich frage, ob es an uns gelegen hat, ob wir einen Fehler gemacht haben“, erzählt der Priester. Die allermeisten würden nicht antworten, aber ab und zu bekomme er doch eine Rückmeldung. Oft werde dann der Missbrauchsskandal genannt. Auch das Scheitern des synodalen Wegs, also des Reformprozesses, nennen einige. Vielen gehe es darum, der Kirche „einen Denkzettel zu verpassen“, sagt Deuring. Dabei gehe es um die Gesamtsituation, nicht um die Pfarrei vor Ort. Viele würden austreten, weil sie keinen Bezug zur Kirche hätten – für sie sei es so, wie wenn man aus einem Verein austritt. „Besonders weh tut es mir aber, wenn Familien austreten, zu denen es vor Ort gute Kontakte gab, zum Beispiel durch Taufgespräche oder die Erstkommunion.“

Persönlicher Kontakt gibt Hoffnung

Der persönliche Kontakt zu den Menschen ist auch das, was Pfarrer Deuring und seine angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Vordergrund stellen und so gut wie möglich pflegen wollen. Sei es durch die Sakramente wie Taufe oder Krankensalbung, durch Seelsorge, oder durch niederschwellige Angebote. Gerade mit Letzteren hat der langjährige Stadtpfarrer gute Erfahrung gemacht: Gottesdienste, die draußen gefeiert werden, dabei besonders solche für Kinder und Familien, würden gut ankommen und auch Menschen anziehen, die sonst nicht in die Kirche gehen, erzählt er. Ins Gespräch kommen will Deuring auch mit einer Aktion, die er gemeinsam mit Pater Michael am vergangenen Samstag veranstaltet hat: Die beiden stellten sich mit einem Stand mitten in die Füssener Fußgängerzone.

Ein Problem sieht Frank Deuring darin, dass heute Gott und die Religion keine Verortung mehr in den Menschen hätten. „Was früher selbstverständlich war, hat an Selbstverständlichkeit verloren.“ Vor allem in Gesprächen mit jungen Leuten falle ihm das auf. Religion und die Zugehörigkeit zu einer Kirche ist heute also vielmehr eine bewusste Entscheidung denn eine Selbstverständlichkeit. Der Pfarrer sieht die Sache realistisch: „Man muss die Menschen ein Stück weit abholen. Aber man kann nicht jeden bedienen.“ Vielmehr lautet die Frage, die sich Deuring und viele andere Priester stellen: „Wo kann ich da sein? Wo brauchen mich die Menschen?“. Konkret ist die Kirche gesellschaftlich durchaus vertreten und auch gefragt. Deuring nennt als Beispiele Beratungsstellen wie die Schuldenberatung oder die Schwangerenberatung, die Caritas, den katholischen Kindergarten. Und: „Wir sind auch ein Kulturträger.“ Durch Kirchenführungen und Musikveranstaltungen kämen Menschen in Berührung mit der Kirche. Wobei auch hier sich Probleme abzeichnen: „Die Frage, die da bei mir aufploppt, ist: Wie sollen wir anstehende Renovierungen finanzieren, wenn die Einnahmen sinken?“, sorgt sich Deuring.

„Kommt und seht!“

Der Füssener Pfarrer und sein Team möchten bei alldem jedenfalls offen bleiben für die Menschen. „Ich sehe es als unsere Aufgabe, missionarisch zu sein. Nicht durch Druck, sondern als Angebot.“ Für Pessimismus und Resignation ist da kein Raum. „Wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat: Kommt und seht! So können auch die Menschen sehen, wie wir uns an unserem Glauben freuen“, bringt es der Stadtpfarrer auf den Punkt.

Etwas gibt ihm dabei besonders Hoffnung: „Es gibt auch viele, die am Sonntag mit uns Gottesdienst feiern, für die der Glaube eine wichtige Dimension im Leben ist und die ein großes Engagement für die Kirche zeigen.“ Für den Priester steht fest: „Wir werden Kirche bleiben, da bin ich ein großer Optimist. Und da lasse ich mich vertrauensvoll auf den Heiligen Geist ein.“