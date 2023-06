Im Schneckentempo unterwegs

„Klimakabinett“: Bayern will bei Wiedervernässung von Mooren aufs Tempo drücken

Von: Marco Tobisch

Abstecher zum Ostallgäuer Dachssee: Ministerpräsident Markus Söder (3. v. re.), Umweltminister Thorsten Glauber (2. v. re.) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (re.) tauschten sich mit Landrätin Maria Rita Zinnecker (4. v. re.) und Landwirt Markus Keller (2. v. li.) aus. © Marco Tobisch

Kaufbeuren/Bayern – Intakte Moore sind natürliche CO 2 -Speicher und könnten deshalb maßgeblich zum Klimaschutz beitragen. Allerdings ist der Großteil der Moore in Deutschland trocken gelegt. Bei der Sanierung und Wiedervernässung von Mooren, das ergab eine Kabinettssitzung am gestrigen Dienstag in Kaufbeuren, will Bayern nun Gas geben. Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder den Ostallgäuer Dachssee mit seiner idyllischen Moorlandschaft besucht und sich mit Landrätin Maria Rita Zinnecker (auch Vorsitzende des Zweckverbandes Moorallianz Allgäu) ausgetauscht.

Bevor das „Klimakabinett“ im „Grünen Zentrum“ in Kaufbeuren tagte, besuchten der Ministerpräsident, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und „Moorminister“ (Umweltminister, von Söder so bezeichnet) Thorsten Glauber (Freie Wähler) den Dachssee bei Bidingen (Ostallgäu). Sichtbares Zeichen vor dem Termin: Obwohl die Polizei kurz nach Hörmanshofen die Zufahrt zum Dachssee gesperrt hatte, wollten sich einige Landwirte mit einer Protestaktion Gehör verschaffen. Sie hatten rund 20 Güllefässer wenige hundert Meter vor dem See in der Wiese geparkt (ohne die Zufahrt zu versperren).



Auch, wenn es um die Renaturierung von Mooren geht, spielen Landwirte übrigens eine zentrale Rolle. Aber zunächst zum Ausgangsproblem: Nach Angaben der Allgäuer Moor­allianz ist in über 90 Prozent der Allgäuer Moore der Wasserhaushalt ganz oder zumindest teilweise geschädigt. Hochmoore wurden entwässert und der abgebaute Torf als Brennstoff oder als Substrat für Blumen­erde genutzt. „Die damals errichteten Entwässerungsgräben sind heute meist immer noch wirksam und führen zum langsamen Ausbluten der Moore“, informiert die Allgäuer Moor­allianz.

Im Schneckentempo unterwegs

Dabei könnten intakte Moore wesentlich zum Klimaschutz beitragen. „Moore sind der unterschätzteste CO 2 -Speicher, das ist ein Schatz“, sagte Markus Söder beim Besuch im Allgäu. Der Freistaat hat sich zum Ziel gesetzt, 55.000 Hektar Moor bis 2040 wieder zu vernässen. Als Zwischenziel wurden am Dienstag 20.000 Hektar bis 2029 formuliert. Warum das beim aktuellen Renaturierungstempo eng werden dürfte: Laut Minister Glauber wurden in der laufenden Wahlperiode gerade einmal 2.300 Hektar Moore wiedervernässt (bei in Summe etwa 220.000 Hektar Moorlandschaften in Bayern).

Die notwendigen Verfahren auf dem Weg dorthin will der Freistaat nun beschleunigen – helfen sollen dabei „28 Moormanager“, die in den wichtigsten Moorregionen Bayerns bereits in über 70 Mooren tätig sind. Und auch mit höheren Fördersätzen will Bayern Tempo machen: Die Kosten für Renaturierungsmaßnahmen an Mooren können künftig bis zu 100 Prozent vom Freistaat übernommen werden.



In ihrem Beschluss sieht die bayerische Regierung einen „Meilenstein“, denn die Überzeugungskraft bei Landwirten könne nun gestärkt werden: „In der kleinteiligen Eigentumsstruktur in Bayern war es bisher eine enorme Herausforderung, Grundeigentümer für solche Projekte zu gewinnen“, teilt die Staatskanzlei im Nachgang zur Kabinettssitzung mit.



Eine Vorzeigeprojekt aus dem Ostallgäu

Dass der Weg zur Moorrenaturierung viele Nerven und Gespräche kostet, daraus aber dennoch ein „Best-Practice-Projekt“ (Kaniber) entstehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Landkreis Ostallgäu. 2010 gab‘s hier den Startschuss für ein Naturschutzprojekt, bei dem es darum ging, das Moor im Bereich des Dachssees zu renaturieren. Das erzürnte einige Grundeigentümer, die ihre landwirtschaftlichen Flächen dafür hätten bereitstellen sollen.

Beim damaligen Protest vorn dabei: Markus Keller, Ortsobmann Bidingen des BBV. Er berichtete beim Söder-Besuch über die „Revolte“, als seinerzeit die Planungen bekannt wurden, die Moore rund um den Korb- und Dachssee sollen zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Daraufhin schloss er sich mit der Landrätin und der Oberen Naturschutzbehörde zusammen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Er habe dann einen Landtausch als Idee ins Spiel gebracht und fortan in vielen Gesprächen mit anderen Landwirten forciert. Das rege Vermitteln zwischen Beteiligten und Betroffenen habe schließlich zum Erfolg geführt.

Kellers Forderung an die Regierung in diesem Zusammenhang: „Landtausche müssen schneller im Grundbuch landen, damit man schneller weiter tauschen kann. Ziel ist, dass wir Stück für Stück die Flächen wieder vernässen“, so der Landwirt, der auf viele seltene im Moor beheimateten Pflanzen und Tierarten verweist. „Wenn wir das nicht vernässen, verwaldet das Gebiet und die Tiere gehen verloren.“



So wurde Landwirt Keller vom Projektgegner zum „Motor vor Ort“, fasste Landrätin Zinnecker zusammen. Landwirtschaftsministerin Kaniber dazu begeistert: „Betroffene zu Beteiligten zu machen, ist hier wunderbar gelungen.“ Nach den Worten von MdL Angelika Schorer gibt es noch weitere ähnliche Beispiele im Landkreis Ostallgäu. „Landwirte waren hier beim Moorschutz immer mit dabei und waren immer kooperativ.“



Umweltminister Glauber meinte schließlich mit Blick auf die Region: „Schwaben ist der Hotspot im Moorschutz in Bayern.“ Er sagte Landrätin Zinnecker eine Anschlussförderung (2022 war die Projektförderung ausgelaufen) in Höhe von 1,3 Millionen Euro zu. Bei Zinnecker schnellten daraufhin beide Daumen nach oben.

Warum das Kabinett in Kaufbeuren tagte

Bei der anschließenden, zweistündigen Kabinettssitzung im „Grünen Zentrum“ in Kaufbeuren ging es neben dem Hauptthema Moor auch um den letztjährigen Klimaschutzbericht. Die Stadt Kaufbeuren selbst wurde als Veranstaltungsort übrigens nicht zufällig gewählt: Wie Markus Söder bei der Pressekonferenz nach Sitzungsende bekanntgab, darf sich die Stadt über weitere Unterstützung der Staatsregierung für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs (zehn Millionen Euro) bis 2027, den Neubau eines staatlichen Behördenzentrums an der Bahnhofsstraße, neue Impulse für den Neubau der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (Fachbereich Finanzwesen) sowie den Fliegerhorst Kaufbeuren freuen. Wörtlich sagte Söder: „Kaufbeuren ist das Tor ins Allgäu, Kaufbeuren ist uns lieb und teuer.“