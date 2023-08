Kripo nimmt Anrufbetrüger fest, zwei Männer in Untersuchungshaft, weitere Fälle bekanntgeworden

Gleich bei zwei Beteiligten an einem Callcenterbetrug klickten die Handschellen am Dienstag in Memmingen. © Symbolbild: Bundespolizei

Memmingen/Ottobeuren/Bad Wörishofen/Kaufbeuren - Am Dienstagnachmittag, 1. August, gelang es Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen, zwei Anrufbetrüger auf frischer Tat festzunehmen. Die beiden sitzen nun in Untersuchungshaft. Derweil prüft die Kripo Zusammenhänge zu weiteren Fällen.

Seit mehreren Tagen bereits hatten dreiste Betrüger mit zahlreichen Anrufen immer wieder auch den Landkreis Unterallgäu und das Stadtgebiet Memmingen überschwemmt. Die Anrufer wählen dabei gezielt Telefonnummern lebensälterer Personen und geben sich fälschlicherweise als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus.

Callcenterbetrug: So gehen die Betrüger vor

Um ihre Opfer einem massiven emotionalen Druck auszusetzen, gaukeln die Betrüger ihnen geschickt vor, entweder in Gefahr eines bevorstehenden Einbruchs zu sein („Falscher Polizeibeamter“), oder aber ein naher Angehöriger (meist Sohn oder Tochter) habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei welchem ein Unfallbeteiligter zu Tode gekommen sei („Schockanruf“).

Ziel der Täter ist es, durch geschulte Gesprächsführung zunächst die Vermögenssituation ihrer Opfer auszuforschen, um die Höhe einer möglichen Beute auszubaldowern. Anschließend wird den Opfern suggeriert, dass ihr Geld weder auf der Bank noch Zuhause in Sicherheit sei oder dringend eine fällige Kaution über meist mehrere zehntausend Euro zur Umgehung der Untersuchungshaft des nahen Angehörigen bezahlt werden müsse.

Abschließend sollen die Opfer dazu gebracht werden, Bargeld, Gold und Schmuck zur Sicherung durch die Polizei oder der eiligen Bezahlung einer Kaution an ihrer Haustür oder einem vereinbarten Übergabeort an einen Abholer der Polizei zu übergeben.

Kripo nimmt Anrufbetrüger fest: Fall 1 | Bankmitarbeiter in Ottobeuren verhindert Betrug

Mit diesen erfundenen Geschichten gelang es den Anrufbetrügern bereits am vergangenen Donnerstag, eine sehr betagte Rentnerin dazu zu bewegen, eine mittlere fünfstellige Summe an ihrer Wohnung in Ottobeuren an einen falschen Polizisten auszuhändigen.

Erst als sie dazu aufgefordert wurde, weitere 20.000 Euro Bargeld bei ihrer Hausbank zu holen, war ein aufmerksamer Bankmitarbeiter auf den Betrugsfall aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Nur so konnte letztlich der weitere Verlust eines hohen Geldbetrages verhindert werden, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Fall 2 | Bad Wörishofen: Geschädigter meldet sich bei der Polizei

Auch die Übergabe von 20.000 Euro eines 85-jährigen Rentners aus Bad Wörishofen wurde rechtzeitig vereitelt, nachdem dieser sich im Laufe mehrfacher Anrufe der Betrüger geistesgegenwärtig über Notruf an die Einsatzzentrale der Polizei wandte.

Fall 3 | Frau aus Kempten fährt nach Memmingen und übergibt Geld an Betrüger

Nicht zu verhindern war jedoch die fast zeitgleiche Übergabe von 15.000 Euro einer 65-jährigen Frau aus dem Bereich Kempten, welche von den Tätern dazu überredet wurde, mit ihrem Auto in die Bahnhofstraße nach Memmingen zu fahren, um dort die geforderte Kaution zu bezahlen. Damit wollte sie verhindern, dass ihre Tochter verhaftet werde, wie ihr die Betrüger suggeriert hatten.

Fall 4 | Frau übergibt fünfstellige Summe in Bad Wörishofen

Ebenfalls erfolgreich waren die Betrüger am 28. Juli in Bad Wörishofen. Die Geschädigte aus Bad Wörishofen erhielt einen Anruf von bislang unbekannten Tätern. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und teilten der Geschädigten mit, dass ihre Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Frau fuhr daher nach Kaufbeuren und übergab dort eine fünfstellige Summe an eine unbekannte Abholerin.

Fall 5 | Festnahme zweier Tatverdächtiger - Frau denkt mit

Am Nachmittag des 1. August schnappte jedoch die Falle der Memminger Kriminalpolizei zu. Anrufbetrüger waren über mehrere Stunden in Kontakt mit einer 59-jährigen Memmingerin. Auch diese sollte aufgrund eines Einbruchs in der Nachbarschaft und der Vorspiegelung vermeintlich korrupter Bankmitarbeiter ihr Bankschließfach räumen um ihr Vermögen in die sichere Obhut der Polizei zu übergeben. Geistesgegenwärtig war es der cleveren Frau jedoch gelungen, unbemerkt die „richtige“ Polizei zu informieren.

Als es schließlich zur vereinbarten Übergabe von Goldmünzen und Bargeld kommen sollte, begrüßten statt der Frau die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen den vermeintlich seriösen Polizisten und nahmen ihn widerstandslos fest.

Bei dem Abholer handelte es sich um einen 37-jährigen Mann aus der Schweiz, der offensichtlich durch Hintergrundmänner eines sogenannten Callcenters zur Geldabholung nach Memmingen gelotst worden war.

Die Beamten fanden heraus, dass sich ein weiterer Täter in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufhalten musste, um auf seinen Komplizen zu warten. Wenig später sichteten Beamte das Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen im Bereich des Kaisergrabens.

Der Fahrer versuchte noch, mit dem Fahrzeug zu fliehen, dabei missachtete er unter anderem eine rote Lichtzeichenanlage. Letztlich stoppten die Polizisten den Mann nach kurzer Verfolgung und überwältigten ihn. Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Sowohl die Beamten als auch der freiheitsliebende Täter blieben jedoch unverletzt. Zu Sachschäden war es ebenfalls nicht gekommen.

Die weiteren Ermittlungen in Sachen Callcenterbetrug | Zeugenaufruf

Auch der 32-jährige Fahrer des Fluchtfahrzeuges hat seinen gewöhnlichen Wohnsitz in der Schweiz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führten die Beamten beide Männer dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Memmingen vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen prüft nun, inwieweit diese Tätergruppierungen auch mit den eingangs erwähnten Taten in Zusammenhang stehen und versucht die entsprechenden Drahtzieher eines dahinerstehenden Callcenters zu identifizieren. Die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen dauern daher noch an.

Im Fall 4 bittet die Kriminalpolizei Kaufbeuren um Zeugenhinweise. Die Geldübergabe fand am 28.07.2023 gegen 13:45 Uhr in der Nähe des Amtsgerichts, gegenüber der Josef-Landes-Schule, statt. Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, circa 25 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlank, schulterlange Haare mit Pferdeschwanz, rosa Stirnband, auffällige Hautveränderung (Pigmentstörung) am Mund bis zum Hals.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges gesehen haben, oder Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, sich unter Telefon 08341/933-0 zu melden

Die Allgäuer Zahlen beim Thema Callcenterbetrug

Im gesamten Allgäu wurden im Jahr 2022 über 500 Fälle des Phänomens Callcenterbetrug zur Anzeige gebracht. Dabei waren die Täter in 23 Fällen erfolgreich und erbeuteten eine Summe von insgesamt 1,8 Million Euro.

In diesem Jahr wurden bereits fast 300 Fälle angezeigt, die Täter erbeuteten in zwölf Fällen eine Summe von etwa 460.000 Euro.