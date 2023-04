Kulturwirtschaft in der ehemaligen Gaststätte der Allgäuhalle startet mit Programm

Von: Susanne Lüderitz

Große Freude bei der Schlüsselübergabe. Am Wochenende war die offizielle Eröffnung der Kulturwirtschaft, betrieben vom Verein KQA. Tags drauf war Tag der offenen Tür. © Lüderitz

Kempten/Allgäu – Den Moment kaum fassen konnten am Wochenende die Akteure des Kulturquartier Allgäuhalle (KQA). Viele Monate hatten sie Gespräche geführt, an Konzepten getüftelt, Formulare ausgefüllt und Menschen für das Projekt vereint. Am Wochenende konnten sie die Kulturwirtschaft in der ehemaligen Gaststätte der Allgäuhalle aufsperren.

Gelöste und ergriffene Kulturschaffende empfingen am Samstag geladene Gäste und am Sonntag alle Neugierigen zum Tag der offenen Tür, der fast wie ein Festival organisiert war und großen Zulauf fand.



Von Harfe bis Stammtisch in der Kulturwirtschaft der Allgäuhalle

In den 100 Quadratmetern der Kulturwirtschaft Einzug halten fortan unterschiedlichste Konzerte, Lesungen, Schafkopfrunden, Theater- und Open-Stage- oder auch DJ-Abende, Ausstellungen und und und. Und alle sollen mitmachen oder sich daran erfreuen können.

Diese Eröffnung sei „so bedeutend, weil man an nichtkommerziellen Orten ohne viel Geld sein darf und sich Künstler präsentieren können“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Somit könne der Ort „Kraft entfalten, die wir dringend brauchen“. Ganz still im Raum wurde es, als Kiechle den im letzten Jahr verstorbenen Konzertorganisator Franz Tröger zitierte, der noch an seinem Todestag zu Kiechle gesagt habe: „Vergessen Sie mir die jungen Leute nicht! Ohne Subkultur keine Hochkultur.“

In diesem Sinne dankte er dem KQA-Vorsitzenden Stephan A. Schmidt, der für das Projekt gegen Widerstände angekämpft habe. Immer wieder habe er Lösungen angeboten und gefunden.

„Wir brauchen kleine Bühnen“

Schmidt selbst zeigte sich begeistert von der Einsatzbereitschaft der Mitglieder, gut über 200 seien es schon. Ganz kurzfristig seien 15 Frauen und Männer angerückt, um die Kulturwirtschaft einzuräumen. Und 50 Mitglieder haben sich schon bereit erklärt, die Veranstaltungen aufzubauen, die Bar zu betreuen oder anderweitig anzupacken.

Auch die Unterstützung anderer Vereine und Künstler haute Schmidt von den Socken.

Geplant sei auch, für manche Veranstaltungen die große Halle zu buchen oder einen Biergarten aufzubauen.



Die Kulturwirtschaft auf dem Gelände der Allgäuhalle ist ein „Dritter Ort“

Wie wichtig Räume wie die Kulturwirtschaft seien, verdeulichte auch Regionalentwickler Philipp Kahl. Es gehe um die Frage, wie man das soziale Leben – insbesondere nach Corona – wieder anregen und der Vereinsamung der Menschen entgegenwirken könne. Die sogenannten „Dritten Orte“ seien Begegnungs- und Experimentier­orte jenseits von Zuhause und Arbeit, die niederschwellig und leicht zugänglich sind.

Gesteckt voll waren die 100 Quadratmeter der Kulturwirtschaft am Tag der offenen Tür am Sonntag. Hier zu sehen das Ben Beucker Duo, das Jazz & Swing im Gepäck hatte. „Völlig platt“ über den großen Zulauf zeigte sich KQA-Vereinsvorsitzender Stephan A. Schmidt. © Lüderitz

Allerlei Kultur gab es gleich zur Eröffnung. Für eine lockere Atmosphäre sorgte etwa Nadine Schneider von den Wendejacken alias Musiklehrerin Marianne, die das Publikum mit Gymnastik zu „My Bonnie Is Over the Ocean“ aufwärmte. Schließlich mache Kunst und Kultur beweglich im Kopf.

Jan Hücker erfüllte den Raum mit Gitarrenklängen und André Montalbano rezitierte „Eine geschlossene Anstalt“ des Holocaustüberlebenden Ephraim Kishon, worin es um ein Theater geht – ein Anklang auf die Geschichte der Kulturwirtschaft. Die Allgäuhalle hatte während der Zeit des Naziregimes als Außenstelle des KZ Dachau gedient.

Wie Allgäuer Orte und Städte mit den Nazis kollaborierten, das war am Sonntag auch in einem Dokumentarfilm in den ehemaligen Stallungen zu sehen, in Auszügen aus Leo Hiemers „Kann Spuren von Nazis enthalten“.



Das Programm der Kulturwirtschaft, Mitglieds­anträge und Kontoverbindung für Spenden sowie Infos über den Ticketkauf finden sich unter kulturquartier-allgaeu.de.