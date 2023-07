Landestheater Schwaben Spielzeit 2024/2025: Streit um Nichtverlängerung von Theaterverträgen

Von: Tom Otto

Teilen

Das Ensemble des LTS fühlt sich im Regen stehen gelassen: Mit Beginn der Spielzeit 2024/2025 werden voraussichtlich keine der bekannten Gesichter mehr auf der Bühne stehen. © Tom Otto

Memmingen - Wenn im Sommer nächsten Jahres die neue Intendantin Sara Kohrs ihr Amt antritt, wird sich das Gesicht des Landestheaters (LTS) verändern.

Auf der Bühne werden dann nach dem Kenntnisstand bei der Saisonabschlussfeier vom vergangenen Wochenende allenfalls noch maximal zwei Mitglieder vom derzeitigen Ensemble zu sehen sein. Die Verträge der Schauspielerinnen und Schauspieler sehen nämlich bei einem Wechsel in der Intendanz vor, dass sie ohne weitere Begründung nicht verlängert werden können. Von dieser Regelung will die neue Intendantin reichlich Gebrauch machen. In der vergangenen Woche wurden die Ankündigungen der Nichtverlängerung an die meisten Mitglieder des Ensembles verschickt. Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler scheiden aus anderweitigen Gründen freiwillig aus.

Die Gewerkschaft Deutscher Bühnenangehöriger GDBA spricht von „Massenentlassungen“, für Sarah Kohrs sind das nicht unübliche und notwendige Veränderungen für ein „anderes Theater“, das sie machen will. Von Massenentlassungen könne keine Rede sein, auch wenn es „schon deutliche Einschnitte“ gebe. Auch Peter Kesten, kaufmännischer Direktor des LTS, versuchte mehr Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen. Bei Dienstantritt der ehemaligen Intendantin Katrin Mädler habe es viel mehr „Nichtverlängerungen“ von Ensemble-Mitgliedern gegeben, so Kesten gegenüber unserer Zeitung.

Streit um Nichtverlängerung von Theaterverträgen beim Landestheater Schwaben - Gewerkschaft GDBA äußert sich

Die Gewerkschaft GDBA stellt fest, dass rechtlich gesehen alles „sauber“ sei, hält die Klausel jedoch aus sozialen und personalpolitischen Gründen für nicht mehr zeitgemäß. Die harten Realitäten hinter den „Nichtverlängerungen“ enttäuschten und verärgerten die Ensemblemitglieder. Von „Eiseskälte“ und „Raubtierkapitalismus, der sich hinter den Sonntagsreden über die Bedeutung der Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt versteckt“, war die Rede. Bei einigen Betroffenen handelt es sich um Berufsanfänger, die in Memmingen ihre Profikarriere auf der Bühne starteten. In der Branche gibt es jedoch offenbar ein ungeschriebenes Gesetz, wonach man als Neuling „bestanden“ hat, wenn man erst nach drei Jahren die Bühne wechselt. Nach nur zwei Jahren gehen zu müssen, heißt hier offenbar so viel wie „Versetzung nicht geschafft“. Mit dem aktuellen Motto der Theatersaison „Andere Menschen fühlen“ habe das jedoch nichts mehr zu tun, lautet die Kritik aus dem Ensemble.

Sarah Kohrs, der neuen Intendantin ab der Spielzeit 2024/2025, steht derzeit ein schwieriger Start beim Landestheater Schwaben bevor. © Tom Otto

Für das „andere Theater“, das die künftige Intendantin Sarah Kohrs vorhat, braucht sie auch ein anderes Ensemble, betonte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Altersstruktur des Ensembles widerspiegele derzeit nicht die gesellschaftliche Situation. Kohrs steht zu dem, was sie bereits bei ihrer Vertragsunterzeichnung Anfang des Jahres sagte: Sie will ein Gastspiel taugliches Programm planen, mit dem möglichst viele Menschen erreicht werden können. Neben leichter Unterhaltung werde sie auch die großen Klassiker sowie Zeitgenössisches auf die Bühne bringen.

Angst vor politischer Einmischung

Der Unterstützerverein der „Freunde des Landestheaters Schwaben e.V.“ nahm die bekannt gewordenen Personalpläne ebenfalls mit Unverständnis zur Kenntnis. Vereinsvorsitzende Brigittamaria Albert betonte gegenüber unserer Zeitung, die Entscheidungen seien nicht nachvollziehbar, zumal das Programm der vergangenen Saison vom Publikum so gut angenommen worden sei. Der Vorstand will sich noch im Laufe der Woche mit Oberbürgermeister und LTS-Zweckverbandsvorsitzendem Jan Rothenbacher dazu beraten. Das Ergebnis lag jedoch bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Das Theater, so heißt es bei den „Theaterfreunden“, die sich vor fünf Jahren noch unter Intendantin Dr. Kathrin Mädler zum Verein zusammenschlossen, sei ein unentbehrlicher Ort der öffentlichen Auseinandersetzung. Die „Freunde des LTS“ hatten jüngst noch eine Nachwuchsproduktion aus drei verschiedenen Inszenierungen zum Thema Klima-Politik gefördert und damit erst ermöglicht.

Innerhalb und außerhalb des Ensembles vermuten einige hinter den Personalentscheidungen eine politische Einmischung. Das LTS solle vermutlich konservativer ausgerichtet werden, lautet die Befürchtung. Vielen sitzt dabei noch der Schreck von vor zwei Jahren im Nacken: Damals bezeichnete der AfD-Landtagsabgeordnete und Memminger Stadtrat Christoph Maier das Landestheater Schwaben als „linksradikal unterwanderte[...] Institution“. Sarah Kohrs weist diese Befürchtung weit von sich und wer ihre bisherige Arbeit kennt, wird ihr glauben.

Publikumserfolg wieder gestiegen

Die aktuelle Auseinandersetzung hat auch nichts mit einem eventuell rückläufigen Erfolg beim Publikum zu tun. Peter Kesten hat die aktuellen Zahlen der jetzt zu Ende gehenden Spielzeit zu Abos und zahlendem Publikum noch nicht fertig ausgewertet, sie werden in den kommenden Tagen erwartet. Er hat jedoch bereits den Eindruck gewonnen, dass der Publikumserfolg wieder gestiegen ist. Das Vor-Corona-Niveau sei vermutlich noch nicht ganz erreicht, doch auf einem guten Weg dorthin. Die Fortsetzung dieses Weges wünschen sich alle Beteiligten, zumal ein anerkanntes Theater in Memmingen in Zeiten von fehlenden Fachkräften, die von außerhalb kommen sollen, auch als sogenannter weicher Standortfaktor wichtig ist.

Beim LTS-Abschlussfest der aktuellen Saison am vergangenen Samstag kamen die neun Ensemble-Mitglieder auf die Bühne, deren Verträge nicht weiterlaufen werden. Sie wurden mit besonders großem und lautem Applaus bedacht. Die aktuellen Auseinandersetzungen haben sich jedenfalls in der Stimmung auf und vor der Bühne nicht niedergeschlagen.