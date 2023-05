Interview mit der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller über Klimawandelanpassung 

„Strategisch wichtigste“ Krise

Oberallgäu – Klimapolitik lässt sich nicht mehr auf Klimaschutz reduzieren. Manche Veränderungen kann man nicht mehr aufhalten, einige sind bereits in unserem Alltag angekommen. – Deshalb wird zurzeit viel über Strategien zur Klimaanpassung diskutiert. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller spricht im Interview über die Auswirkungen für das Allgäu.

Frau Baier-Müller, laut der Schätzung des Bayerisches Landesamtes für Umwelt wird in den Klimaregionen Alpenvorland und Alpen die Jahresmitteltemperatur bis 2050 weiter um etwa ein Grad steigen. Was bedeutet das für das Leben der Menschen und Tiere im Oberallgäu?

Indra Baier-Müller: Diese ist nicht die einzige Prognose. Es gibt Langzeitprognosen, die voraussagen, dass der Temperaturanstieg in der Alpenraum-Region durch den klimatischen Wandel weniger hoch sein wird als in anderen Regionen in Deutschland. Wir brauchen eine auf unsere Region bezogene Experten-Analyse über die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf Natur, Landschaft, Mensch und Wirtschaft. Diese erwarten wir von dem Projekt „Klimawandelanpassung", das im Oktober beginnt. Die Analyse wird vorangestellt, Konzepte werden auf deren Grundlage entwickelt.

Trotzdem sind mit Sicherheit manche Entwicklungen vorauszusehen. Die Sie dazu motiviert haben, dieses Projekt ins Oberallgäu zu holen.

Baier-Müller: Mutmaßlich werden uns Extremwetterereignisse wie Starkregen und Stürme beschäftigen. Es könnten Probleme beim Zugang zum Wasser auftreten. Nicht alle Gemeinden im Landkreis sind komplett an die Fernwasserversorgung angeschlossen und nach wie vor gibt es im Oberallgäu sehr viele Einzelwasserversorgungen. Wir müssen uns daneben mit dem Thema resilienter Wald auseinandersetzen. Die Trockenheit kann zu einer möglichen Zunahme von Waldbränden führen. Die Schneesicherheit, vor allem in unteren Lagen, ist nicht mehr gegeben. Wie gehen wir damit wirtschaftlich um? Ist der Schnee für den Tourismus eine Grundvoraussetzung? Viele Akteure haben sich darauf eingestellt. Neue Konzepte wurden bereits erarbeitet oder sind in Entstehung. Die Zukunft von Fremdenverkehr und Tourismus ist für die Menschen im Allgäu im Allgemeinen von hoher Bedeutung. Sie ist gesichert, wenn viel Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität gelegt wird. Meine Großmutter war im Zweiten Weltkrieg eine junge Erwachsene. Aufgrund ihrer Erfahrungen hatte sie auch in den Nachkriegsjahren Vorräte zu Hause. Unsere Generation hatte dieses Bedürfnis nicht mehr. Und mein Sohn? Er hat nie Not erlebt. Unsere Aufgabe ist es, Menschen wieder dazu zu befähigen, für Extremsituationen vorzusorgen. Das gehört zu den Zielen unseres zweiten – bereits laufenden – Projekts unter dem Namen „Resiliente Regionen“.

Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Projekten?

Baier-Müller: Das Projekt „Klimawandelanpassung“ ist auf langfristige Prozesse ausgerichtet. Auf der Grundlage der bereits erwähnten Analyse der Auswirkungen des Klimawandels auf die Region wird ein ganzheitliches Gesamtkonzept erarbeitet. Die Risikoanalyse wird eine kleinräumliche Komponente haben: Welcher Hang könnte zu einer Gefahr werden? Szenarien werden vorgestellt und bewertet und dann die Fragen beantwortet: Welche Aufgaben muss der Landkreis übernehmen? Was muss in den Gemeinden vor Ort passieren? Welche Vernetzungen sind sinnvoll? Wie kann man angepasster wirtschaften und bauen? Wie erreichen wir, dass die Eigenvorsorge für die Bevölkerung zur Selbstverständlichkeit wird? Wie kann die Selbstverantwortung der Menschen noch mal gestärkt werden? Das Projekt „Resiliente Regionen“ konzentriert sich auf kurzfristig auftretende Ereignisse. Es geht um die Vorsorge für Katastrophenfälle, die durch den Klimawandel, aber auch durch menschliches Handeln entstehen können. Wir wollen, wenn nötig, schnell und richtig reagieren. Deswegen werden Empfehlungen und Handbücher für Handlungsabläufe und Kommunikationsketten erarbeitet. Die Einsatzplanung wird optimiert, die Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen gestärkt. Zu den zentralen Aufgaben des Projekts gehört es, Menschen auf Extremereignisse vorzubereiten, die zunehmen werden. Die Wege und die Art der Kommunikation spielen hierbei eine große Rolle. Mir ist es wichtig, dass beide Projekte eng miteinander zusammenarbeiten.

Was ändert sich in der Landwirtschaft?

Baier-Müller: Wir leben in einer Kulturlandschaft. Um diese zu bewahren, brauchen wir die Bauern . Wir müssen die landwirtschaftliche Struktur des Allgäus unbedingt aufrechterhalten. Sie ist mit der in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein nicht vergleichbar. Bei uns dominieren die kleinbäuerlichen Betriebe. Dass wir in Deutschland zu den artenreichsten Regionen gehören, hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie die Älpler das Land bislang bewirtschaftet haben. Was die Resilienz betrifft, sind wir in den Bereichen Fleischproduktion, Grünland und Milchwirtschaft gar nicht so schlecht unterwegs. Die Alpwirtschaft ist nicht nur durch den Klimawandel gefährdet, sondern auch durch die klimatische Veränderung in unserer Gesellschaft. Wenn Menschen für ihre Tätigkeit nicht mehr wertgeschätzt werden, wird diese keiner mehr machen wollen. Wir müssen darauf achten, dass wir bei der Energiewende möglichst wenig landwirtschaftliche Flächen verlieren. Um unseren erhöhten Energiebedarf zu decken, brauchen wir nicht nur Fotovoltaik, sondern auch Windräder und Wasserkraft. Aber der erste Schritt wäre: möglichst auf jedes Dach eine PV-Anlage. Damit es richtig läuft, müssen gesetzliche Änderungen erfolgen.

Was wird sich in den kommenden Jahren im Alltagsleben der Menschen ändern?

Baier-Müller: Ich glaube, in zehn Jahren werden wir über Arbeit am Wohnort anders diskutieren. Corona und die Homeoffice-Regelung haben hier viel bewegt. Der Arbeitsort wird nicht mehr nur das Büro sein. Höchstens zwei bis drei Tage die Woche wird man in Zukunft dort hinfahren. Mehr Flexibilität ist die Folge und weniger Bewegung, die Geld und Energie einsparen. Manche fahren im Jahr drei bis viermal in den Urlaub. Das wird in Zukunft so nicht mehr funktionieren. Regionales Denken und Handeln werden sich sicher wieder mehr durchsetzen. Man wird weniger Steaks aus Argentinien essen und mehr Käse aus der Region. Saisonale Lebensmittel werden mehr wertgeschätzt. Man fokussiert sich darauf, was es bei uns gibt, und merkt, dass man damit gut leben kann. Die Aufmerksamkeit für die eigenen Produkte ist während der Pandemie sprunghaft gestiegen, dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Lebensmittelpreise werden in Zukunft angemessener. Schauen wir nur in die Nachbarschaft: Die Franzosen zahlen selbstverständlich mehr für qualitativ gute Lebensmittel. Schon wegen der Preise bekommen folgende Fragen mehr Beachtung: Wie viel brauche ich an Lebensmitteln? Was esse ich und wie viel? Keine schlechte Entwicklung, wenn man bedenkt, dass mehr als 30 Prozent der Bevölkerung übergewichtig sind. Veränderungen gibt es auch in der Zusammensetzung unseres Speiseplans: Bestimmte Produkte konsumieren wir in Zukunft seltener, andere mehr. Wir werden öfter in unsere Wetter-App gucken, um zu sehen: Was passiert in der nächsten halben Stunde? Der Wetterbericht in der Tageszeitung wird nicht reichen. Im Sommer müssen wir mehr auf besonders schützenswerte Personen achten, damit sie beispielsweise genug trinken. In unserer Region ist das jedoch nach wie vor kein großes Thema, weil die Nächte kühl und die Durchschnittstemperatur niedrig sind.

Wie sollen wir mit den Veränderungen umgehen? Was empfehlen Sie den Menschen vor Ort?

Baier-Müller: Am wichtigsten ist: Höhere Sensibilisierung bei gleichzeitiger Gelassenheit! Die Änderungen aufmerksam beobachten und sich gleichzeitig fragen: Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun, damit es besser wird? Nicht darauf warten, dass die anderen etwas tun, sondern selbst überlegen: Was könnte ich ausprobieren? Und damit anfangen, was einem leichtfällt. Muss ich mit dem Auto zum Bäcker fahren? Kann ich meine Kinder mit dem Fahrrad zur Schule begleiten? Kann ich Kollegen in die Arbeit mitnehmen? Meine Sachen in Secondhand geben? Der kleinste Schritt in die richtige Richtung ist wertvoll. Und oft sagt man im Nachhinein: Das hätte ich schon früher machen können.

Welchen Stellenwert haben Klimathemen in Ihrem politischen Denken?

Baier-Müller: Für mich persönlich hatte das Thema Klimaschutz schon länger eine hohe Priorität. Als wir vor 16 Jahren gebaut haben, setzten wir als erste im Viertel auf eine Wärmepumpe. Wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach, ein E-Auto in der Garage und einen Speicher im Keller. Unsere Familie ist fast autark. Wir versuchen, die Elektrogeräte dann einzuschalten, wenn die PV-Anlage Energie bringt. Ich fahre gerne Rad und wir konsumieren gerne regionale Produkte und das in angemessenem Umfang. Der Klimawandel ist unter den zahlreichen Krisen der Gegenwart für unsere Zukunft die strategisch wichtigste, die in der Politik als ein Querschnittsthema behandelt werden muss. Wir werden uns damit immer mehr auseinandersetzen müssen. Diesen Stellenwert zeigt auch, dass wir die Mittel, die wir im Haushalt des Landkreises für den Klimaschutz einsetzen, von 2022 auf 2023, also innerhalb eines Jahres, fast vervierfacht haben. Die Erhöhung ist auf die großen Projekte zurückzuführen, die wir jetzt angehen.

Frau Baier-Müller, danke für das Gespräch.