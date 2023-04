Allgäu: Mit Liedern und Geschichten von Sterbenden das Leben feiern

Von: Sabine Stodal

Die Gruppe Vivid Curls wird neben weiteren Allgäuer Musikgruppen die Texte bei „Leben hören“ umsetzen. © Walter Rist

Kempten – „Leben hören“ heißt eine allgäuweit einmalige Veranstaltung von AllgäuHospiz und Hospizverein. Sie will aufzeigen, was Leben bis zuletzt bedeuten kann.

Es ist eine ganz besondere Veranstaltung, eine Premiere im Allgäu, die am Sonntag, 22. Oktober, in der Big Box Allgäu in Kempten über die Bühne gehen wird. Denn es sind Geschichten und Lieder von Sterbenden, die an diesem Abend wiedergegeben werden. Und sie sollen keineswegs in bedrückender Art und Weise das Sterben beschreiben, sondern – das Leben feiern. Mit Lieblingsliedern von Menschen am Lebensende und deren Lebensgeschichten dazu. Entstanden, sagt Projektleiterin Sandra Bär vom Hospizverein in Kempten, sei so ein Konzept, das eines zum Schwerpunkt habe: ein Fenster zu öffnen für das „Leben bis zuletzt“, den Leitspruch der Hospizbewegung.

Die Idee zur Veranstaltung „Leben hören“ anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Hospizverein und 20 Jahre Allgäu Hospiz in Kempten hatte Sandra Bär vom Hospizverein Kempten bei der Einweihung des neuen Hospizgebäudes. Immer wieder sei die Krankenschwester gefragt worden, wie Menschen dort leben, welche Schicksale sie haben. Nur das Hineingehen empfinden viele noch als Hürde. So sei der Wunsch entstanden, die Welt im Hospiz nach außen zu tragen – mit den Geschichten von Sterbenden und deren Lieblingsliedern. Dies fand bei der gesamten Hospizfamilie große Unterstützung. Denn fast alle Gäste im Hospiz verbinden mit einem Lied eine Geschichte.

„Leben hören“ in Kempten: Die Geschichten von Sterbenden

Die Frau zum Beispiel, die auf gescheiterte Männer-Beziehungen blickt – und sich und diese in Ina Deters Song „Neue Männer braucht das Land“ wieder fand. Oder die Bewohnerin eines Pflegeheims, für die das Wolgalied eine besondere Bedeutung hat. Natürlich darf auch „Amoi seg‘ ma uns wieder“ von Andreas Gabalier nicht fehlen. Doch es sei ein breites Spektrum an Liedern bis hin zum „Heideröslein“ entstanden. Angereichert werden die etwa 14 Darbietungen von Hospizbegleiterinnen und -begleitern sowie von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hospizfamilie. Sie haben die Sterbenden zuhause und im Allgäu Hospiz interviewt und mit ihnen über ihre Lieblingssongs geredet.

Zu hören sind so laut Sandra Bär „leidenschaftliche Appelle, das Leben zu leben“. Humorvoll, authentisch, ohne zu romantisieren oder zu verklären. Und schon gar nicht gehe es dabei in erster Linie um den Tod. Doch diesen dennoch aus der Tabuzone zu holen sei ein weiterer Aspekt dieser Veranstaltung. Umgesetzt werden die Texte durch die künstlerische Leitung und Moderation von Adrian und Michael Ramjoué und durch bekannte Allgäuer Musikgruppen wie Vivid Curls, die große Projektband und das Collegium Vocale der Sing- und Musikschule Kempten. Der Kartenvorverkauf für „Leben hören“ ist bereits angelaufen.

Wo gibt es Karten?

Karten für die Veranstaltung am Sonntag, 22. Oktober, 19 Uhr, in der Big Box Allgäu, gibt es beim Ticketverkauf Big Box Allgäu und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen unter www.hospizverein-hos piz-kempten.de Weitere Berichte zum Programm für das Jubiläum von Allgäu Hospiz und Hospizverein folgen.